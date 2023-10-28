«Пила-10» вышла в российских кинотеатрах. Фильм хвалят критики и зрители — мы проверили, так ли он хорош

Совсем недавно до России добралась десятая часть «Пилы». Юбилейный фильм франшизы показывают в кинотеатрах спустя месяц после выхода во всём мире. «Пила Х» уже получила восторженные отзывы как от зрителей, так и от критиков. Это выглядит удивительным на фоне того, что предыдущие две части зрители встретили более чем прохладно. Корреспондент Городских порталов Иван Некрасов посмотрел фильм и рассказал, действительно ли создателям удалось снять идеальную «Пилу», а все хвалебные рецензии — по делу.
Дисклеймер. В тексте могут встречаться спойлеры. Если вы не хотите знать детали сюжета перед просмотром — вернитесь к рецензии позже.
Страшно подумать, но с выхода первой «Пилы» прошло почти
После безумно успешной первой части новые стали выходить ежегодно: с 2005 по
За семь частей нам во флешбэках рассказали всю историю жизни главного «конструктора» Джона Крамера, похоронили его, рассказали о становлении его учеников (большинство из них тоже похоронили), а также ответили на все вопросы, которые интриговали фанатов.
«Пила: Последняя глава» поставила эффектную точку в истории, и после этого франшиза ушла в тень на семь лет. Но компания Lionsgate не могла похоронить настолько успешную серию фильмов, которая в
Тем удивительней, что юбилейная, десятая часть «Пилы», вышедшая в этом году на экраны, была тепло встречена всеми — ее рейтинги на rotten tomatoes обходят даже культовые первые части. Кажется, создателям удалось нащупать способ вернуть «ту самую "Пилу"». Или нет?
Главный козырь фильма — возвращение Джона Крамера. Он и раньше появлялся во всех частях серии (несмотря на то что еще в третьей был убит), но новая глава целиком построена на истории о путешествии «конструктора» в Мексику, где он, по совету знакомого, хочет вылечиться от рака.
Именно на это путешествие мы будем смотреть первые полчаса фильма. Завязка картины отличается от всех предыдущих частей серии: если раньше нас с первых минут бросали в динамичный триллер о похищенных жертвах, то в десятой части Крамер неспешно общается с доктором, любуется красотами Мексики, представляет, как высасывает глаза воришке своеобразным пылесосом…
Неспешность завязки фильма ощущается затянуто еще и потому, что мы знаем, чем всё закончится — Джон Крамер не мог встать с постели из-за раковой опухоли в третьем фильме, а значит, никакое лечение в Мексике ему не поможет. Оттого особенно нелепо смотрится сцена, в которой Крамер осознаёт, что его заскамили мошенники — режиссер подает происходящее как сюжетный поворот, о котором мы знали еще на пятой минуте фильма.
После того как «конструктора» обманывают, он начинает мстить. И «Пила» внезапно превращается в «Я плюю на ваши могилы», где главная героиня жестоко расправляется со своими насильниками. Но, в отличие от «могил», Джон Крамер никогда не убивал людей из мести — на протяжении всех предыдущих фильмов в ловушки попадали люди, которые не ценили свою или чужие жизни. И «игрой» Крамер пытался перевоспитать своих жертв.
Из-за хорошо прописанной мотивации «конструктора» некоторые фанаты «Пилы» даже вставали на его сторону, уверяя, что он вовсе не маньяк, а спаситель, создающий своеобразный радикальный рехаб для отчаявшихся людей. Но к десятой части мотивация создания ловушек деградировала до «вы поступили плохо, поэтому страдайте».
Изменилась и подача авторами самого Джона Крамера: если раньше это был харизматичный злодей, то сейчас перед нами чуть ли не святой — он добродушно помогает мальчику починить велосипед, покупает бутылку текилы понравившейся девушке, а в конце буквально уходит в «счастливое светлое будущее».
Обсудим и главную фишку серии: с каждой новой частью «Пилы» ловушки становились всё более изобретательными и жестокими. Не будем описывать то, как именно Джон Крамер испытывал своих жертв в прошлых фильмах, чтобы не травмировать чувствительных читателей, но насколько бы ловушки не были кровожадными, они никогда не переходили «разумную» черту.
Но в десятой части авторы перешагнули невидимую грань между жестоким испытанием и забавным бредом. Как можно серьезно воспринимать происходящее на экране, когда человеку предлагают самостоятельно провести себе операцию на мозге и вытащить щипцами несколько кусочков мозга в баночку? А как насчет отрезать себе ногу, воткнуть в нее трубку и ждать, пока банка не наполнится кровью? Упомянутый ранее высасыватель глаз также вызывает только недоумение.
Постановка испытаний вызывает не меньше вопросов. Если в предыдущих частях герои продирались через лабиринт, где в каждой комнате их ждало новое испытание, то теперь жертвы просто сидят в большой комнате и ждут, пока Джон Крамер вместе с Амандой лично не выйдут к ним, не принесут необходимые инструменты, не обсудят условия испытания и не скроются за стеклом. Несколько раз нам покажут знаменитые кассеты с правилами игры, а один раз «на сцену» выкатится кукла Билли, но лишь в качестве фан-сервиса — к чему эти сложности, если конструктор лично готов обсудить испытание со своей жертвой. Финал десятой «Пилы» не исправляет ситуацию. В конце нас ждет традиционный «неожиданный» поворот, аналогичный которому мы уже видели в третьей и пятой частях, — жертвы совершают ошибки и сами загоняют себя в очередную ловушку. Правда, даже она выглядит неубедительно: два человека борются за право подышать через отверстие, которое могли бы использовать вдвоем (а девушка — и вовсе пролезть наружу).
Несмотря на все недостатки, десятая «Пила» все равно пришлась по душе критикам и зрителям. Возможно, потому, что после двух провальных перезапусков именно эта часть выглядит как «настоящее» продолжение.
Да, мотивация «конструктора» хромает, ловушки вызывают кринж, а происходящее на экране не вяжется с тем, что происходило до этого в серии. Но для тех, кто ждал каждую новую часть в кинотеатрах в нулевых годах, происходящее выглядит как рождественская серия любимого сериала — сюжет и постановка посредственные, но на экране снова Джон Крамер и Аманда, плохие люди снова оказываются в ловушках, а в конце вновь звучит классическая мелодия Hello Zepp. А много ли еще фанатам для счастья надо?