«Пила-10» вышла в российских кинотеатрах. Фильм хвалят критики и зрители — мы проверили, так ли он хорош

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Страшно подумать, но с выхода первой «Пилы» прошло почти 20 лет . За эти годы мы увидели целую серию фильмов о том, как Джон Крамер и его ученики воспитывают в людях любовь к жизни, заставляя их калечить себя и своих близких.

