Новосибирский астрофотограф сделал снимок туманности «Пакман» — показываем красивый кадр

Новосибирский астрофотограф Алексей Поляков сделал снимки туманности «Пакман». Она находится на расстоянии около 10 000 световых лет от Земли.
Алексей опубликовал снимок ночью 5 октября. По его словам, на съемку потребовалось около 2 часов.
— Снимал в 20 километрах от города, времени на съемку ушло немного, так как основной целью был Юпитер, — рассказал астрофотограф НГС.
В сентябре Алексею Полякову удалось снять на видео полет кометы Нишимура. Он сделал кадры в Искитимском районе. Посмотрите на них.