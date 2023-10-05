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Новосибирский астрофотограф сделал снимок туманности «Пакман» — показываем красивый кадр

Она находится на расстоянии в 10 000 световых лет от Земли

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На съемку ушло примерно 2 часа

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Новосибирский астрофотограф Алексей Поляков сделал снимки туманности «Пакман». Она находится на расстоянии около 10 000 световых лет от Земли.

Алексей опубликовал снимок ночью 5 октября. По его словам, на съемку потребовалось около 2 часов.

— Снимал в 20 километрах от города, времени на съемку ушло немного, так как основной целью был Юпитер, — рассказал астрофотограф НГС.

В сентябре Алексею Полякову удалось снять на видео полет кометы Нишимура. Он сделал кадры в Искитимском районе. Посмотрите на них.

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АстрономияАстрофотографНовосибирский районТуманность
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