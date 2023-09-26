Новосибирцы несколько лет привозили в турагентство песок из поездок — теперь коллекцию продают за 100 тысяч

— Клиенты салона путешествий «Сиеста» привозили нам мешочки и бутылочки с песком. У нас была идея: показать, чем отличается и в разных странах, и на местности. Даже на одном и том же острове фактура и цвет песка могут отличаться, — объяснил Сергей.

