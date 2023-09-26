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Новосибирцы несколько лет привозили в турагентство песок из поездок — теперь коллекцию продают за 100 тысяч

У коллекции песка должно быть больше зрителей, считает ее продавец

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В коллекцию входит песок из 57 стран

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В Новосибирске выставили на продажу коллекцию песка из разных стран за 100 тысяч рублей. Он был привезен из 57 стран, среди которых Тунис, Доминикана, Мальдивы, ОАЭ и Турция.

Песок разложен по емкостям, похожим на мини-бокалы. Они хранятся в небольшой витрине, которая входит в стоимость коллекции. Продавец песка — Сергей Михайлов, глава комитета по туризму регионального отделения «Опоры России», основатель и замдиректора сервиса путешествий «Сиеста Центр». Он рассказал НГС, что коллекцию начал собирать не сам: песок с 2006 по 2020 годы привозили из поездок клиенты. Они делали это неспроста.

— Клиенты салона путешествий «Сиеста» привозили нам мешочки и бутылочки с песком. У нас была идея: показать, чем отличается и в разных странах, и на местности. Даже на одном и том же острове фактура и цвет песка могут отличаться, — объяснил Сергей.

Песок был выставлен на продажу потому, что во время пандемии, большой офис «Сиесты» закрылся. В новом помещении компании места для песка недостаточно, и там редко бывают заказчики.

— В офисе, где мы находимся сейчас, некуда поставить коллекцию. И люди к нам почти не приходят, в основном всё делается дистанционно, — рассказывает Михайлов.

Он добавляет, что, по его мнению, у коллекции должно быть как можно больше зрителей:

— Хочется, чтобы она радовала своего нового владельца-коллекционера и тех, кто на нее посмотрит.

По словам мужчины, его товаром интересуются нечасто. Всего за время существования объявления с ним связывались 2–3 потенциальных покупателя.

Еще один сибиряк продает на сайте объявлений картину, нарисованную живописными брызгами. Он хочет за нее 1,5 миллиона рублей.

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