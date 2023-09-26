Новосибирцы несколько лет привозили в турагентство песок из поездок — теперь коллекцию продают за 100 тысяч

В Новосибирске выставили на продажу коллекцию песка из разных стран за 100 тысяч рублей. Он был привезен из 57 стран, среди которых Тунис, Доминикана, Мальдивы, ОАЭ и Турция.
Песок разложен по емкостям, похожим на мини-бокалы. Они хранятся в небольшой витрине, которая входит в стоимость коллекции. Продавец песка — Сергей Михайлов, глава комитета по туризму регионального отделения «Опоры России», основатель и замдиректора сервиса путешествий «Сиеста Центр». Он рассказал НГС, что коллекцию начал собирать не сам: песок с 2006 по 2020 годы привозили из поездок клиенты. Они делали это неспроста.
— Клиенты салона путешествий «Сиеста» привозили нам мешочки и бутылочки с песком. У нас была идея: показать, чем отличается и в разных странах, и на местности. Даже на одном и том же острове фактура и цвет песка могут отличаться, — объяснил Сергей.
Песок был выставлен на продажу потому, что во время пандемии, большой офис «Сиесты» закрылся. В новом помещении компании места для песка недостаточно, и там редко бывают заказчики.
— В офисе, где мы находимся сейчас, некуда поставить коллекцию. И люди к нам почти не приходят, в основном всё делается дистанционно, — рассказывает Михайлов.
Он добавляет, что, по его мнению, у коллекции должно быть как можно больше зрителей:
— Хочется, чтобы она радовала своего нового владельца-коллекционера и тех, кто на нее посмотрит.
По словам мужчины, его товаром интересуются нечасто. Всего за время существования объявления с ним связывались 2–3 потенциальных покупателя.
Еще один сибиряк продает на сайте объявлений картину, нарисованную живописными брызгами. Он хочет за нее 1,5 миллиона рублей.