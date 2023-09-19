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«Это — настоящий клад». Сибирячка продает четырехлистный клевер за 500 тысяч, чтобы заработать на ипотеку

Продавец надеется, что клевер принесет удачу новому владельцу, а ей — деньги

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Жительница Новосибирска продает четырехлистный клевер за 500 тысяч рублей

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На сайте объявлений жительница Новосибирска Яна выставила на продажу четырехлистный клевер за 500 тысяч рублей.

Сибирячка предлагает купить этот клевер тем, кто хочет «вернуть себе удачу». В объявлении, которое она опубликовала, говорится следующее:

— Всё валится из рук? Вам часто перебегает дорогу черная кошка? Регулярно теряете телефон или кошелек? <…> Сделайте талисман, и удача с тех пор у вас в кармане.

Яна выращивает клевер у себя на даче, рассказала она НГС. Четырехлистник вырос у нее в единственном экземпляре.

— Когда находишь четырехлистный клевер, испытываешь большое счастье. Это как отыскать клад, — отмечает продавец.

Цену на свой товар она прокомментировала следующим образом:

— А почему бы и нет? И, вообще, в удачу нужно верить.

Деньги, заработанные в случае продажи клевера, Яна мечтает потратить на помощь «надежному приюту для собак» и погашение ипотеки.

НГС рассказывал о сибиряке, который продает картину, нарисованную на картоне художественными брызгами — он просит за нее 1,5 миллиона рублей.

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