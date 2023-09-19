«Это — настоящий клад». Сибирячка продает четырехлистный клевер за 500 тысяч, чтобы заработать на ипотеку

На сайте объявлений жительница Новосибирска Яна выставила на продажу четырехлистный клевер за 500 тысяч рублей.
Сибирячка предлагает купить этот клевер тем, кто хочет «вернуть себе удачу». В объявлении, которое она опубликовала, говорится следующее:
— Всё валится из рук? Вам часто перебегает дорогу черная кошка? Регулярно теряете телефон или кошелек? <…> Сделайте талисман, и удача с тех пор у вас в кармане.
Яна выращивает клевер у себя на даче, рассказала она НГС. Четырехлистник вырос у нее в единственном экземпляре.
— Когда находишь четырехлистный клевер, испытываешь большое счастье. Это как отыскать клад, — отмечает продавец.
Цену на свой товар она прокомментировала следующим образом:
— А почему бы и нет? И, вообще, в удачу нужно верить.
Деньги, заработанные в случае продажи клевера, Яна мечтает потратить на помощь «надежному приюту для собак» и погашение ипотеки.
НГС рассказывал о сибиряке, который продает картину, нарисованную на картоне художественными брызгами — он просит за нее 1,5 миллиона рублей.