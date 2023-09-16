Чем питались в Средневековье и как защищали честь возлюбленной: фестиваль «Круг земной» прошел под Новосибирском — фоторепортаж

Под Новосибирском 16 сентября в Историко-архитектурном музее под открытым небом Института археологии и этнографии СО РАН прошел фестиваль исторической реконструкции и археологии «Круг земной». Десятки реконструкторов воссоздали обстановку средневековой Европы и Азии.
В этот день гости фестиваля могли попробовать себя в роли стеклодува или примерить на себя роль кузнеца и выковать небольшой сувенир. Как рассказала НГС посетительница фестиваля Яна Сапегина, на мероприятии собрались десятки людей, как взрослые, так и дети.
— На фестивале можно было купить старинные монеты, а потом ими расплачиваться на мастер-классах. Одна монетка стоит 200 рублей, я выбрала стрельбу из лука, — рассказала девушка.
Ранее в Заельцовском парке прошел IX городской фестиваль исторической реконструкции и боевого фехтования «Княжий двор». Фотокорреспондент NGS.RU Анна Шеломова посетила мероприятие и окунулась в атмосферу XV века. В ее объектив попали самые яркие моменты фестиваля.