Чем питались в Средневековье и как защищали честь возлюбленной: фестиваль «Круг земной» прошел под Новосибирском — фоторепортаж

В этот день гости фестиваля могли попробовать себя в роли стеклодува или примерить на себя роль кузнеца и выковать небольшой сувенир. Как рассказала НГС посетительница фестиваля Яна Сапегина, на мероприятии собрались десятки людей, как взрослые, так и дети.

