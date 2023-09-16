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Чем питались в Средневековье и как защищали честь возлюбленной: фестиваль «Круг земной» прошел под Новосибирском — фоторепортаж

Десятки реконструкторов воссоздали обстановку Средневековья

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Фестиваль прошел рядом с поселком Ложок

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Под Новосибирском 16 сентября в Историко-архитектурном музее под открытым небом Института археологии и этнографии СО РАН прошел фестиваль исторической реконструкции и археологии «Круг земной». Десятки реконструкторов воссоздали обстановку средневековой Европы и Азии.

В этот день гости фестиваля могли попробовать себя в роли стеклодува или примерить на себя роль кузнеца и выковать небольшой сувенир. Как рассказала НГС посетительница фестиваля Яна Сапегина, на мероприятии собрались десятки людей, как взрослые, так и дети.

— На фестивале можно было купить старинные монеты, а потом ими расплачиваться на мастер-классах. Одна монетка стоит 200 рублей, я выбрала стрельбу из лука, — рассказала девушка.

На фестивале многие рассчитывались местной валютой

На фестивале многие рассчитывались местной валютой

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Некоторые решили попробовать себя в роли лучников

Некоторые решили попробовать себя в роли лучников

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В этот день любой посетитель мог переодеться в исторические костюмы и перенестись в атмосферу Средневековья

В этот день любой посетитель мог переодеться в исторические костюмы и перенестись в атмосферу Средневековья

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Гости могли выковать для себя памятный сувенир

Гости могли выковать для себя памятный сувенир

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Также гости фестиваля могли создать для себя сувениры из натуральной кожи

Также гости фестиваля могли создать для себя сувениры из натуральной кожи

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Больше всего внимание посетителей привлек, конечно же, рыцарский турнир

Больше всего внимание посетителей привлек, конечно же, рыцарский турнир

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Показать свою силу в бое собрались десятки участников

Показать свою силу в бое собрались десятки участников

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Посетители фестиваля также могли полакомиться угощениями по старинным рецептам

Посетители фестиваля также могли полакомиться угощениями по старинным рецептам

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Ранее в Заельцовском парке прошел IX городской фестиваль исторической реконструкции и боевого фехтования «Княжий двор». Фотокорреспондент NGS.RU Анна Шеломова посетила мероприятие и окунулась в атмосферу XV века. В ее объектив попали самые яркие моменты фестиваля.

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ФестивальРеконструкторыНовосибирск
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