Средневековые костюмы, рыцарские турниры и исторические реликвии: как в Новосибирске проходит фестиваль «Княжий двор»

В Новосибирске 26 августа в Заельцовском парке стартовал IX городской фестиваль исторической реконструкции и боевого фехтования «Княжий двор». Более сотни реконструкторов из России, Казахстана, Киргизии и других стран воссоздали обстановку Средневековья. Фотокорреспондент NGS.RU Анна Шеломова посетила мероприятие и окунулась в атмосферу 15 века. В ее объектив попали самые яркие моменты фестиваля.