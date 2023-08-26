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Средневековые костюмы, рыцарские турниры и исторические реликвии: как в Новосибирске проходит фестиваль «Княжий двор»

В нем принимают участие более ста реконструкторов

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Фестиваль продлится два дня

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В Новосибирске 26 августа в Заельцовском парке стартовал IX городской фестиваль исторической реконструкции и боевого фехтования «Княжий двор». Более сотни реконструкторов из России, Казахстана, Киргизии и других стран воссоздали обстановку Средневековья. Фотокорреспондент NGS.RU Анна Шеломова посетила мероприятие и окунулась в атмосферу 15 века. В ее объектив попали самые яркие моменты фестиваля.

«Княжий двор» - это масштабное празднество для любителей исторической реконструкции, боев в рыцарских латах, старинных ремесел и танцев

«Княжий двор» - это масштабное празднество для любителей исторической реконструкции, боев в рыцарских латах, старинных ремесел и танцев

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Для посетителей фестиваль начался со знакомства с историей и культурой России, народов Азии и Европы Средневековья

Для посетителей фестиваль начался со знакомства с историей и культурой России, народов Азии и Европы Средневековья

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В этот день любой посетитель мог переодеться в исторические костюмы и перенестись в атмосферу 15 века

В этот день любой посетитель мог переодеться в исторические костюмы и перенестись в атмосферу 15 века

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Также гости фестиваля могут побывать в настоящей кузнице или научиться выводить готические буквы на мастер-классах по каллиграфии

Также гости фестиваля могут побывать в настоящей кузнице или научиться выводить готические буквы на мастер-классах по каллиграфии

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Больше всего внимание посетителей привлек конечно же рыцарский турнир

Больше всего внимание посетителей привлек конечно же рыцарский турнир

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Показать свою силу в бое собрались десятки участников

Показать свою силу в бое собрались десятки участников

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В этот день гости фестиваля могут насладиться не только зрелищными боями, но и попробовать сладости по старинным рецептам

В этот день гости фестиваля могут насладиться не только зрелищными боями, но и попробовать сладости по старинным рецептам

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А некоторые могут стать археологами и попытаться найти исторические реликвии

А некоторые могут стать археологами и попытаться найти исторические реликвии

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Также посетители могут попробовать себя в ткацком ремесле

Также посетители могут попробовать себя в ткацком ремесле

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А некоторые могут ощутить на себе, как наказывали в Средневековье за провинности

А некоторые могут ощутить на себе, как наказывали в Средневековье за провинности

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В этом году фестиваль собрал сотни гостей и реконструкторов. О том, как прошел «Княжий двор» в прошлом году, смотрите по ссылке.

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Историческая реконструкцияФетивальНовосибирск
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