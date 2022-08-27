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Суровые средневековые бои, птичьи черепа и «Княжий двор»: 12 фото с фестиваля в Заельцовском парке

В лесу собрались реконструкторы и зрители — мероприятие не проводилось два года из-за ковида

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Фестиваль «Княжий двор» собрал гостей со всей России

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В Новосибирске 27 августа завершился первый день фестиваля «Княжий двор». Мероприятие не проводилось два года из-за пандемии коронавируса. На фестиваль 2022 года приехали больше 150 реконструкторов из России, Казахстана, Киргизии и других стран и тысячи новосибирцев.

На фестивале проходило много мастер-классов — как для маленьких детей, так и для взрослых. Например, можно было разукрасить глиняные игрушки или научиться каллиграфии

На фестивале проходило много мастер-классов — как для маленьких детей, так и для взрослых. Например, можно было разукрасить глиняные игрушки или научиться каллиграфии

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По Заельцовскому парку в последние выходные лета ходили ряженые из разных миров и эпох: здесь были девушка в шведском костюме XIII века, римляне в доспехах, чумной доктор и эльфы.

В Заельцовском парке работала ярмарка, на которой было много самодельных украшений из кожи, смолы, бисера и даже костей мертвых животных и птичьих черепов

В Заельцовском парке работала ярмарка, на которой было много самодельных украшений из кожи, смолы, бисера и даже костей мертвых животных и птичьих черепов

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Фестиваль «Княжий двор» начинался с «Детского мира средневековья». Самые маленькие зрители могли поучаствовать в захвате крепости. Ребят одевали в безопасные костюмы, им давали поролоновое оружие и делили на команды: одни должны были защищать крепость, а другие — нападать.

На фестивале показывали и подвижные мастер-классы, как, например, танцы или уроки по жонглированию

На фестивале показывали и подвижные мастер-классы, как, например, танцы или уроки по жонглированию

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Палатки, люди в костюмах и реконструкции создавали впечатление фильма про путешествия во времени, где люди из разных эпох попали в один городок. На фестивале даже развернулся клуб английского языка, где играют в настольные игры.

Многие были в костюмах — и в исторических, и в фантастических. Все люди в костюмах с радостью фотографировались со зрителями

Многие были в костюмах — и в исторических, и в фантастических. Все люди в костюмах с радостью фотографировались со зрителями

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В парке стояли огромные прялки конца XIII — начала XIV века, а зрители могли поплести шнуры старым русским способом.

Но не всё прошло гладко и идеально. Реконструкторы хотели показать, как делать бусинки из стекла, но печка не нагревалась до необходимой температуры. Несмотря на это, вокруг собрались зрители, которые задавали бесконечные вопросы.

А какого цвета должны получится бусинки?

— Красного.

А там у вас что синее?

— Это сепаратор. Смесь, чтобы стекло не «приваривалось» к металлу.

На фестивале стояло много палаток, которые придавали атмосферу средневековой ярмарки

На фестивале стояло много палаток, которые придавали атмосферу средневековой ярмарки

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В самом разгаре был латный турнир с герольдом и Судом Прекрасных Дам.

— Третий удар был нанесен сэром Ронуальдом. Счет 3:1. Господа, вы готовы продолжать? — разносится на всю площадку.

Разобраться в правилах турнира за пару боев не удается. Вот ведущий объявляет, что один рыцарь должен не отступать назад, а его соперник должен пропустить первые три удара. В конце боя дама дарит красивую розу победившему. Бои выглядят как историческая реконструкция, доспехи сияют, всё проходит спокойно и красиво. И это разительно отличается от исторического средневекового боя (ИСБ), который проходит недалеко.

Одной из самых зрелищных площадок стали бои по историческому средневековому бою

Одной из самых зрелищных площадок стали бои по историческому средневековому бою

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— Там как будто убить друг друга хотят. Аж страшно. Я такое только в телевизоре видела и то не присматривалась, — говорит одна из зрительниц.

На фестивале проходили соревнования по ИСБ. В Новосибирск приехали четыре команды: «Партизан» (Москва и Санкт-Петербург), «Енисей» (Красноярск), «НСК» (Новосибирск) и «Гвардия» (Киргизия).

Как рассказал НГС боец Александр Красиков, некоторые доспехи сделаны из титана. Один из слоев доспехов — мотоциклетная защита, которая защищает грудь и спину бойца

Как рассказал НГС боец Александр Красиков, некоторые доспехи сделаны из титана. Один из слоев доспехов — мотоциклетная защита, которая защищает грудь и спину бойца

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Александр Красиков из клуба «НСК» рассказал, что месяц назад команды были на сборах.

—У нас большая часть ребят участвовала в финале кубка школ в Выборге. Мы начали готовиться сразу после него. Залечить травмы, починить доспехи размеренно чаще всего не получается. То есть остается быстро всё чинить. Я бы сказал, что основная часть подготовки — зимой, потому что мы тренируемся всё время, — рассказал Александр Красиков.

Все участники фестиваля переживали за то, какая будет погода. Утро в Новосибирске выдалось хмурое, но к 11 утра выглянуло солнце

Все участники фестиваля переживали за то, какая будет погода. Утро в Новосибирске выдалось хмурое, но к 11 утра выглянуло солнце

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Как уточнил спортсмен, полная боевая выкладка весит 20–30 килограммов. Сегодня у одного из новосибирских спортсменов лопнул доспех, и он получил травму.

Судья первой категории исторических средневековых боев из Екатеринбурга Сергей Платонов отметил, что зрители активно болели за команду «НСК».

Эти бои, как объяснил судья фестиваля, будут учитываться во всероссийском рейтинге

Эти бои, как объяснил судья фестиваля, будут учитываться во всероссийском рейтинге

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— У нас был явный фаворит — это команда «Партизан». Это ребята, которые являются действующими членами сборной России по историческим средневековым боям. Восьмикратные чемпионы мира на Битве наций. Было интересно посмотреть, как команда «НСК» кидает вызов. Сейчас команда является одним из фаворитов чемпионата по рейтингу, потому что это одна из команд, которые постоянно выступают и занимают места, — оценил соревнования Сергей Платонов.

У команды «НСК», которая появилась в 2016 году, есть слоган: «Все как один». Его для поддержки кричали фанаты бойцов

У команды «НСК», которая появилась в 2016 году, есть слоган: «Все как один». Его для поддержки кричали фанаты бойцов

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После эмоционального напряжения от вида боев многие шли на рядом стоящую площадку, где были мастер-классы танцев. В разное время там разучивали шотландские народные танцы X и XVI веков и ирландские танцы. Фестиваль 27 августа продолжался до 6 часов вечера. Закончится «Княжий двор» в 14:00 28 августа.

В первом бою победила команда из Москвы и Санкт-Петербурга «Партизаны»

В первом бою победила команда из Москвы и Санкт-Петербурга «Партизаны»

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На Михайловской набережной 27 августа начался гастрономический фестиваль «В Сибири — есть!» Уличные точки здесь открыли больше 40 заведений разных направлений. Кроме того, зрителей ждут кулинарное шоу и концерт.

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