Суровые средневековые бои, птичьи черепа и «Княжий двор»: 12 фото с фестиваля в Заельцовском парке

— Там как будто убить друг друга хотят. Аж страшно. Я такое только в телевизоре видела и то не присматривалась, — говорит одна из зрительниц.



На фестивале проходили соревнования по ИСБ. В Новосибирск приехали четыре команды: «Партизан» (Москва и Санкт-Петербург), «Енисей» (Красноярск), «НСК» (Новосибирск) и «Гвардия» (Киргизия).