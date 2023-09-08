А ты налей и отойди! Как сейчас живут и выглядят любимые герои из рекламы 90-х и 2000-х

Интересно, что впервые на телеэкранах Владимир Тишко появился как ведущий программ «Молодожёны» и «Медовый месяц». Но на всю Россию он стал известен после того, как прошел кастинг в рекламу порошка Tide и советовал использовать его всем домохозяйкам вместо кипячения. Эта реклама стала визитной карточкой Тишко и могла послужить стартом для более серьезных проектов.

После головокружительного рекламного успеха Владимир перешел на ТНТ, где вел программу «Москва: Инструкция по применению» о жизни в столице. Когда проект закрылся, актер вел музыкальные телепередачи на «Муз-ТВ» и MTV и появлялся на телевидении вплоть до 2012 года. После этого Тишко ушел в кино, но ему предлагали лишь эпизодические роли в малоизвестных фильмах и сериалах — громких работ у актера не было.