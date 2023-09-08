А ты налей и отойди! Как сейчас живут и выглядят любимые герои из рекламы 90-х и 2000-х

«Скока вешать в граммах?», «Вы всё еще кипятите?», «А ты налей и отойди!» Если эти фразы для вас не пустой звук, то вы стопроцентно смотрели телевизор в 90-е и нулевые. Ведь всё это — цитаты из рекламных роликов, которые прочно засели в нашей памяти. Наверняка вы помните и тех, кто произносил эти слова, — девочку из рекламы сока, продавца мяса, суматошного парня с коробкой порошка... А что стало со всеми этими людьми? Как изменилась их жизнь после этих рекламных роликов? Усаживайтесь поудобнее, сейчас мы вам всё расскажем!
«А ты налей и отойди!» — Диана Шпак
Эта фраза, которая уже стала поистине народной, прозвучала в рекламе сока «Моя семья». Роль девочки, которая всё никак не могла напиться, досталась Диане Шпак. Она родилась в Лос-Анджелесе — там тогда работали ее родители. Но когда девочке исполнилось два года, семья вернулась в Москву. Мама Дианы увидела, что ее дочь растет артистичной и фотогеничной, и решила отправить ее снимки в агентства.
Вскоре Диану стали часто приглашать на съемки. Девочка снялась в рекламе «Киндер-сюрприза», а также запомнилась по роли «сливы лиловой, спелой, садовой» в рекламе другого сока — «Фруктовый сад». Но именно появление в рекламе «Моей семьи» принесло ей не только популярность, но и приз за лучший женский образ 2003 года на XIII Московском международном фестивале рекламы.
Благодаря успехам в рекламе на Диану обратили свое внимание и кинорежиссеры. Она снималась в эпизодических ролях в сериалах, вела телешоу, а потом решила вернуться в США, где получила аттестат и стала учиться на сценариста и режиссера. В одном из редких интервью Диана призналась, что не мечтает о продолжении актерской карьеры, а хочет писать собственные произведения. На сегодняшний день Диана выпустила уже шесть книг, правда, ни на одной из них нет фамилии Шпак.
— У меня два гражданства, и в американском паспорте Лилит — это второе имя. Диана-Лилит пишется через дефис, но для книг визуально это выглядит странно, поэтому оставили «Диана Лилит», — объясняла девушка.
Сейчас Диана активно путешествует — в конце лета она выкладывала в соцсетях фото из Турции.
«Вы всё еще кипятите?» — Владимир Тишко
Интересно, что впервые на телеэкранах Владимир Тишко появился как ведущий программ «Молодожёны» и «Медовый месяц». Но на всю Россию он стал известен после того, как прошел кастинг в рекламу порошка Tide и советовал использовать его всем домохозяйкам вместо кипячения. Эта реклама стала визитной карточкой Тишко и могла послужить стартом для более серьезных проектов.
После головокружительного рекламного успеха Владимир перешел на ТНТ, где вел программу «Москва: Инструкция по применению» о жизни в столице. Когда проект закрылся, актер вел музыкальные телепередачи на «Муз-ТВ» и MTV и появлялся на телевидении вплоть до 2012 года. После этого Тишко ушел в кино, но ему предлагали лишь эпизодические роли в малоизвестных фильмах и сериалах — громких работ у актера не было.
Тишко не раз обвиняли в домашнем насилии — первой это сделала телеведущая Анфиса Чехова, затем модель Эмилия Вишневская. Сейчас в соцсетях актер рассказывает о здоровом образе жизни, голодании и веганстве.
«Просто добавь воды» — Михаил Богдасаров
Растворимые напитки были на пике популярности в 1990-х, а реклама Invite и слоган «Просто добавь воды» были знакомы каждому. Мужчина в этом ролике — актер Михаил Богдасаров, который был известен зрителям задолго до этой рекламы. Богдасаров дебютировал в кино еще в 1984 году, снявшись в фильме «Лучшая дорога нашей жизни». После съемок в рекламе Invite актёр продолжил свою карьеру — в его послужном списке более 200 российских фильмов и сериалов.
Со своей супругой Раисой Михаил Богдасаров познакомился еще в молодости, у них есть двое взрослых детей. В конце нулевых в семье случился разлад, Богдасаров начал встречаться с молодой актрисой «Ленкома» Викторией Березиной, но спустя пять лет вновь вернулся к жене.
«Умные все стали! Вам не угодишь» — Галина Стаханова
За Галиной Стахановой закрепилось звание «главной бабушки» современного кино, поскольку именно в этом амплуа она получила настоящую популярность. Одним из ярким персонажей рекламы нулевых стала бабуля, которая жарит «на щливощном» масле и расстраивается, что ее семье это не нравится. Именно эту женщину и сыграла Галина Стаханова.
Актриса снимается в фильмах уже больше 60 лет. Ее кинодебютом стал фильм «Девчата», а с тех пор в послужном списке актрисы появилось больше двухсот фильмов и сериалов. В своем амплуа «бабушки» Стаханова снялась в таких популярных лентах, как «Куколка», «Детский сад», «Стрелец неприкаянный», «Любовь с привилегиями», «Елки», а также многих других.
Галина Стаханова не только снимается в кино, но и участвует в телепрограммах. В 2016 году она стала героиней шоу «Модный приговор», куда ее отправила дочь, пожаловавшаяся на то, что мать и вне экрана сжилась с образом бабушки. К концу программы актриса преобразилась в элегантную леди после перемены стиля, прически и макияжа. Тогда же Галина Стаханова появилась в передаче «Идеальный ремонт», команда которой переделала ее кухню, — актриса осталась довольна результатом.
Одна из недавних работ Стахановой — сериал «Не дождетесь», собравший легенд советского экрана (среди исполнительниц главных ролей — Тамара Сёмина, Светлана Немоляева и Наталья Варлей). В нем звёзды перевоплотились в постояльцев дома престарелых.
«Скока вешать в граммах?» — Сергей Рубеко
Эту фразу из рекламного ролика «Билайн» мы слышали сотни раз, а произносил ее продавец в белом халате — Сергей Рубеко. Тот рекламный ролик стал для него единственным, но зато принес бешеную популярность. Актера немедленно засыпали предложениями сняться в фильмах и сериалах. Зрители увидели его в «Бригаде» и «Марше Турецкого», в юмористическом шоу «Наша Russia», в программах «Русская рулетка» и «Слабое звено».
Но основная работа Сергея — не в кино, а на сцене московского Театра имени Маяковского. Там играет и его супруга, Светлана Кузнецова. По стопам родителей пошла и дочь Сергея Рубеко Анастасия. Она играет в МХАТ имени Горького.
«М-м-м... Calve!» — Владимир Стержаков
Актер театра и кино Владимир Стержаков на заре своей карьеры тоже снимался в рекламе. Его герой — повар Вовочка, который любит русскую кухню, маму и майонез — хорошо запомнился телезрителям и всегда вызывал улыбку. В общей сложности актер снялся в 54 рекламных роликах, поскольку в 90-е годы у него была небольшая загруженность в театре и кино. Помимо съемок в рекламе Стержаков подрабатывал шофёром, разгружал вагоны с мороженой рыбой, мыл подъезды, собирал пустые бутылки и объявлял артистов в цирке.
Сейчас Владимир Стержаков — один из самых востребованных сериальных актеров. Но в 2016 году ему пришлось пережить тяжелую болезнь. Стержакову стало плохо прямо на сцене во время гастролей в Саратове со спектаклем «Сублимация любви». В скорой актеру облегчили состояние и порекомендовали пройти полное обследование, когда он вернется в столицу. Уже в Москве выяснилось, что у Стержакова онкология брюшной полости. Он перенес несколько операций, лучевую и химиотерапию, соблюдал строжайшую диету — в итоге болезнь отступила.
«Куплю жене сапоги!» — Владимир Пермяков
В 1994 году эти ролики, рекламирующие компанию «МММ», смотрелись как маленькие фильмы. Их герой — Леня Голубков — мгновенно стал популярнее всех звезд и политиков. А Владимир Пермяков, так ярко воплотивший на экране образ простого парня, удачно вложившего деньги, прославился на всю страну. Правда, называли его все Леней. И после того, как компания «МММ» объявила о банкротстве, никто не давал Пермякову ролей: он навсегда так и остался для всех Леней Голубковым. Хотя реклама шла три года, платили за нее не так уж сказочно: Пермяков с огромным трудом наскреб на скромную квартиру в столице, а потом долго сидел совсем без денег, буквально впроголодь.
Потом потихоньку жизнь наладилась: маленькие роли в театре и кино, съемки в телешоу не давали голодать. Он женился на журналистке Наталье Ремизовой, которая брала у него интервью, но та вскоре умерла.
Сейчас Владимиру Пермякову 70 лет. По некоторым данным, у него есть гражданская жена Лидия. Актер и сегодня появляется на телеэкране — в качестве гостя различных шоу, но основной заработок ему приносят корпоративы.
«Тетя Ася приехала!» — Татьяна Ташкова
Если в нулевые белье отговаривал кипятить Владимир Тишко, то в 90-е этим занималась «тетя Ася», которая приходила в дома без приглашения и приносила порошок-отбеливатель «Ас». Героиню ролика сыграла актриса Татьяна Ташкова. К тому времени на ее счету были уже десятки фильмов — например, «Уроки французского», в котором она исполнила роль учительницы Лидии Михайловны, — но в историю она вошла как «тетя Ася».
Ее узнавали на улицах, ей признавались в любви и называли символом эпохи. Актрисе пришлось перекраситься в брюнетку, чтобы немного отдохнуть от обрушившейся славы. При этом особого дохода реклама Татьяне не принесла — по контракту «тетя Ася» была обязана с 1996 по 2000 годы согласовывать любую другую свою деятельность. Сниматься в этот период Ташкова не могла, поэтому она принялась мастерить изделия из кожи и бисера, украшала их вышивкой: такие поделки хорошо продавались в Германии, где у ее знакомых был свой магазинчик. Актриса одно время работала поваром и озвучивала мультфильмы.
В начале нулевых Ташкова снова начала сниматься в небольших ролях. В 2012 году умер ее муж — Евгений Ташков. Актриса тяжело пережила эту утрату. Сейчас Татьяна предпочитает жить вдали от суеты и не любит давать интервью. Последняя работа с Ташковой — мини-сериал «Обманутые надежды», который вышел на экраны в 2019 году.