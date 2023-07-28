freedom
СЕЙЧАС +23°С
Пробки 4/10
usd 90.02
eur 100.22
Тема дняНайдено тело туристки, пропавшей во время сплава
Все новости
Все новости

«Называл воспитательницу строго по отчеству — Мухаловна»: читатели НГС — о том, как их дети путали имена воспитателей

Публикуем 10 смешных воспоминаний от новосибирцев

404

Детям сложно выговаривать длинные имена и отчества воспитателей — они справляются как могут

Поделиться

Жители Новосибирска под статьей о том, как дети путают имена учителей и воспитателей, рассказали свои истории. НГС собрал 10 самых интересных комментариев с сайта и из телеграм-канала.

— Сынок называл воспитательницу в детском саду строго по отчеству — Мухаловна.

— Канканка Сесеевна была воспитателем у моей дочери, помню.

— Силвана Оливана, как вам? Кто догадается имя отчество?

— У нас Марину Валерьевну звали Малина Вареньевна.

— Мой сын называл воспитательницу в детсаду сначала Сметана Икторовна, потом Свеклана Викторовна.

— У нас была Аканья Аканьевна, в реале Наталья Александровна.

— А у нас в детском саду встречала нас Маргарина Пална (Маргарита Павловна).

— Магалита Наиванана у нас была в ясельной группе.

— Алёна Оладьевна (Елена Геннадьевна).

— Ирина не Валерьевна, а Вареньевна была у моей дочери в саду.

В управлении по делам ЗАГС Новосибирской области назвали самые распространенные и редкие имена, которые давали детям.

По теме

ИменаДетиУчителяНовосибирск
  • ЛАЙК0
  • СМЕХ0
  • УДИВЛЕНИЕ0
  • ГНЕВ0
  • ПЕЧАЛЬ0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter