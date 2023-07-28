«Называл воспитательницу строго по отчеству — Мухаловна»: читатели НГС — о том, как их дети путали имена воспитателей

Жители Новосибирска под статьей о том, как дети путают имена учителей и воспитателей, рассказали свои истории. НГС собрал 10 самых интересных комментариев с сайта и из телеграм-канала.
— Сынок называл воспитательницу в детском саду строго по отчеству — Мухаловна.
— Канканка Сесеевна была воспитателем у моей дочери, помню.
— Силвана Оливана, как вам? Кто догадается имя отчество?
— У нас Марину Валерьевну звали Малина Вареньевна.
— Мой сын называл воспитательницу в детсаду сначала Сметана Икторовна, потом Свеклана Викторовна.
— У нас была Аканья Аканьевна, в реале Наталья Александровна.
— А у нас в детском саду встречала нас Маргарина Пална (Маргарита Павловна).
— Магалита Наиванана у нас была в ясельной группе.
— Алёна Оладьевна (Елена Геннадьевна).
— Ирина не Валерьевна, а Вареньевна была у моей дочери в саду.
В управлении по делам ЗАГС Новосибирской области назвали самые распространенные и редкие имена, которые давали детям.