Оладья Константиновна и Леди Петровна: как еще маленькие дети смешно называли педагогов

— Сегодня первоклассник забыл, как мое имя, и назвал Мистер Васильевич, — говорит тюменский преподаватель Дмитрий Налимов.



— А мою знакомую Лидию Петровну однажды назвали Леди Петровна.

— Я один раз случайно назвала учительницу по географии Ивана Светлановна, но она не заметила. Светлана Ивановна, я вас обожаю! Спасибо за ваше терпение и доброту! Еще у нее было коронное: «К доске хочет, но стесняется».

— У меня была в школе учитель Лилия Ильинична, так ее все звали Лилинишна.

— Моя дочь своего воспитателя вместо Эльмира Наилевна называла Эльмирой Налимовной.