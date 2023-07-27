Оладья Константиновна и Леди Петровна: как еще маленькие дети смешно называли педагогов

В детстве у многих случались нелепые истории с именами учителей или воспитателей, которые невозможно выговорить с первого раза. В основном казусы происходят в детских садах. Малыши еще плохо произносят звуки или не могут правильно запомнить слова, а потому подменяют их на более понятные. Так любимый воспитатель Надежда Ивановна неожиданно становится Одеждой Дивановной, а строгая учительница Лидия Петровна — Мидией Петровной. Ну что, бывало у вас такое? В этом материале наши тюменские коллеги из 72.RU собрали подобные истории своих читателей.
— Сегодня первоклассник забыл, как мое имя, и назвал Мистер Васильевич, — говорит тюменский преподаватель Дмитрий Налимов.
— А мою знакомую Лидию Петровну однажды назвали Леди Петровна.
— Я один раз случайно назвала учительницу по географии Ивана Светлановна, но она не заметила. Светлана Ивановна, я вас обожаю! Спасибо за ваше терпение и доброту! Еще у нее было коронное: «К доске хочет, но стесняется».
— У меня была в школе учитель Лилия Ильинична, так ее все звали Лилинишна.
— Моя дочь своего воспитателя вместо Эльмира Наилевна называла Эльмирой Налимовной.
— Как-то набрала группу малышей. Пока говорили плохо, учила называть меня тетей Леной. Стали старше, стала учить называть Еленой Ивановной. Но один мальчик Андрюшенька всё равно называл меня «тетя Лена Вановна».
— Моя тетя учитель математики. Зовут ее Клавдия Константиновна. Но дети называли Оладья Константиновна.
— У моей дочки Оксана Вареньевна была. А сын называл воспитательницу Татьяну Николаевну Такая Никоваева.
— У дочери первый учитель Елена Валерьевна. В первую неделю уже просила родителей учить ее имя с детьми, говорит, все зовут Вареньевной. Это она не слышала, как дочка дома пару раз сказала Елена Варениковна. Самый замечательный учитель!
— У меня сестра воспитателем работала. Юлия Константиновна. Была Юлей Скатиной.
— Я уже больше 20 лет работаю в детском саду. Зовут Любовь Николаевна, но для малышей стабильно — Люба Никакаевна.
— А у нас в школе классного руководителя зовут Анжелика Александровна, но для нас она — Ежевика Александровна.