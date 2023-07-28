У Дев проблемы со здоровьем, у Скорпионов — карьера: гороскоп на август 2023 года для всех знаков зодиака

1
Овен
Если вы давно задумали какой-то проект, но до сих пор его по какой-то причине не реализовали, август — самое время для того, чтобы сдуть с него пыль и наконец-то довести дело до победного конца. Причем больше шансов на успешную реализацию заброшенных в дальний ящик идей — у Овнов, родившихся в конце своего знака.
Есть большая вероятность, что закончить начатое вам помогут старые знакомые и партнеры, с которыми вы долгое время не общались. Так что если они появятся у вас на горизонте, не отказывайтесь от общения — возможно, именно они в августе сыграют в вашей жизни серьезную роль.
— Обсудите ваш проект с близкими по духу людьми и смело двигайтесь навстречу новым перспективам, — подытоживает астролог.
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2
Телец
Тельцы в августе получат отличную возможность для роста и масштаба, а главное — мотивация тоже не должна подвести.
— Отмерьте, как вы любите, 7 раз, и вперед, покорять новые вершины, — говорит Ольга Якубовская. — Если приложить достаточно усилий, велика вероятность пробить свой финансовый потолок.
Тельцам, родившимся в последнюю декаду своего знака, стоит быть чуть осторожнее и предусмотрительнее — внезапные события могут нарушить ваши планы. Избежать связанной с ними нервотрепки поможет ваша природная гибкость, в том числе гибкость в графике.
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3
Близнецы
А вот Близнецы в августе рискуют столкнуться с сильным сопротивлением на пути к желаемым целям. Единственные, на кого вы можете положиться, — это вы сами. Соберите волю в кулак, и результаты не заставят себя долго ждать.
Кроме того, август для Близнецов — подходящее время, чтобы заняться образованием. Так что если у вас в дальнем ящике осталось заброшенное обучение, недосмотренные вебинары, не до конца пройденные курсы, пора снова за них взяться — на этот раз у вас всё получится.
Для Близнецов, которые родились в конце своего знака, август будет идеальным временем для того, чтобы выплеснуть творческую энергию. Это в том числе поможет справиться с меланхоличными настроениями, которых в августе Близнецам будет сложно избежать.
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4
Рак
Ракам в августе стоит прислушиваться к своей интуиции — внутренний голос с большой долей вероятности ведет вас в нужном направлении.
— Смело закрывайте глаза на возникающие палки в колесах, проявляйте настойчивость и двигайтесь в соответствии с выбранным вектором, — говорит Ольга Якубовская. — А Раки, рожденные в конце знака, дополнительно могут пользоваться своей высокой психологичностью для достижения поставленных задач.
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5
Лев
Для Львов август будет крайне благоприятным временем. Есть отличная возможность наладить и улучшить отношения с родными и близкими людьми, пересмотреть и перепрошить старые личные связи, укрепить партнерское взаимодействие.
— Постарайтесь выделить время для укрепления семейных уз и наведения уюта в доме, — советует астролог. — От лишних трат на предметы роскоши пока лучше воздержитесь. А вот продать то, что у вас имеется, но уже не приносит радости — отличное время. Если у вас было заброшенное хобби или увлечение — самый раз к нему вернуться.
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6
Дева
Девам август может принести весьма удачные перемены и укрепление статуса.
— Для тех, кому актуальны вопросы, связанные с недвижимым имуществом, последний месяц лета открывает двери для реализации задуманного, — говорит Ольга Якубовская. — Вы смело можете обустраивать и переделывать свое жилище, а также заниматься вопросами продажи имущества. Сил и решительности у Дев в августе прибавится, что не может не радовать.
Вместе с этим Девам стоит следить за своим эмоциональным фоном, здоровьем и излишней придирчивостью к мелочам.
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7
Весы
Весам август открывает возможности удачно проводить время с близкими людьми. Обязательно выделите время на то, чтобы качественно отдохнуть, восстановиться и привести внутреннее состояние к гармонии.
В прервавшихся ранее отношениях (как дружеских, так и личных) можно найти компромисс и прийти к балансу, наладить утраченный контакт.
Если же вы наметили на август амбициозные проекты, будьте с ними аккуратнее и верно рассчитывайте свои силы, чтобы не сгореть раньше времени.
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8
Скорпион
Скорпионы обычно и без того видят слабые места оппонентов, а в августе они вообще начнут читать людей как открытую книгу. Астролог советует Скорпионам проявлять больше эмпатии, сочувствия и сострадания к людям, постараться уделить внимание тем, кто в нем действительно нуждается. Также можно попробовать себя в роли участника благотворительного проекта.
— Намеченные вами планы в подъеме по карьерной лестнице могут легко реализоваться. Продвигаться в своем деле или проекте в августе будет чуть проще. Будьте уверены в себе и своем внутреннем ресурсе, а также постарайтесь быть гибкими к возможным изменениям, — говорит Ольга Якубовская.
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9
Стрелец
Стрельцам может казаться, что они двигаются против ветра. Не опускайте руки и продолжайте идти к поставленной цели. «Меньше слов — больше дела» — отлично подходящий для вас девиз на август.
— Переходите от теории к практике, прикладывайте усилия и найдите возможность для дополнительной самомотивации. Постарайтесь не конфликтовать и не спорить, особенно с начальством. Лучше пустите эту энергию в мирное русло — спорт, например, будет отличным смещением фокуса в данной ситуации, — советует астролог.
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10
Козерог
Козерогам август принесет массу возможностей и шансов воплощать свои гениальные идеи в жизнь.
— Укрепление статуса на работе, повышение в должности, увеличение дохода — далеко не весь список из этого нескучного для вас месяца, — говорит Ольга Якубовская. — Рожденным в конце своего знака Козерогам нужно быть готовыми к кардинальным переменам, а также к ситуациям форс-мажора, так что заранее продумайте, как вы будете стабилизировать свою нервную систему и куда будете выплескивать накопившиеся эмоции. Если не давать им выход, то рано или поздно возможно возникновение психосоматических и иных заболеваний. Постарайтесь помнить, что вы не бессмертный пони, а человек, нуждающийся в периодическом отдыхе от достижений.
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11
Водолей
У Водолеев в августе могут разыграться нервишки, и эту игру вы ощутите на себе в полной мере. Масла в огонь подольют разнообразные дела и задачи — их будет так много, что порой вам станет трудно сфокусироваться. В этом случае на помощь придет умение грамотно выстраивать свое расписание. Составляйте его таким образом, чтобы успевать выполнять текущие задачи и оставлять время на отдых и творчество.
— Креативные идеи, возникающие как вспышки в голове, лучше всего сразу записывать, они вам еще пригодятся, — говорит Ольга Якубовская. — А вот с возвращением в одну и ту же реку под названием «бывшие» лучше воздержаться. Велика вероятность того, что спустя месяц вы все-таки разочаруетесь в принятом вами решении о втором шансе.
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12
Рыбы
Рыбам в августе может показаться, что идти к своим намерениям не так-то просто и лучше от них отказаться, но не спешите опускать руки. Вспомните, для чего вы всё начинали, какие цели преследовали, зарядитесь мотивацией и продолжайте ползти в выбранном направлении. Если не сдадитесь сейчас — в скором времени можно будет собирать плоды ваших усилий.
И обязательно давайте выход творческой энергии, живущей в вас. Если давно что-то хотели сотворить своими руками, но никак не решались или не хватало времени — смело займитесь этим в августе.
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