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У Дев проблемы со здоровьем, у Скорпионов — карьера: гороскоп на август 2023 года для всех знаков зодиака
Обзор

У Дев проблемы со здоровьем, у Скорпионов — карьера: гороскоп на август 2023 года для всех знаков зодиака

Для одних знаков зодиака это будет спокойный месяц, других ждут серьезные изменения

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Всё о будущем мы вряд ли узнаем, но можно выяснить, где подстелить соломку

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Последний месяц лета обещает быть весьма разношерстным. У представителей огненных знаков зодиака в августе появится отличная возможность пересмотреть свои отношения с партнерами (как личного, так и делового характера), те, кто относится к земной стихии, получат дополнительную мотивацию к достижению заветных целей, знаки воздуха могут ощущать грядущие перемены, а у водных получится реализовать свои творческие идеи. Что ждет представителей каждого знака зодиака в отдельности, нам рассказала астролог Ольга Якубовская.

1

Овен

Если вы давно задумали какой-то проект, но до сих пор его по какой-то причине не реализовали, август — самое время для того, чтобы сдуть с него пыль и наконец-то довести дело до победного конца. Причем больше шансов на успешную реализацию заброшенных в дальний ящик идей — у Овнов, родившихся в конце своего знака.

Есть большая вероятность, что закончить начатое вам помогут старые знакомые и партнеры, с которыми вы долгое время не общались. Так что если они появятся у вас на горизонте, не отказывайтесь от общения — возможно, именно они в августе сыграют в вашей жизни серьезную роль.

— Обсудите ваш проект с близкими по духу людьми и смело двигайтесь навстречу новым перспективам, — подытоживает астролог.

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2

Телец

Тельцы в августе получат отличную возможность для роста и масштаба, а главное — мотивация тоже не должна подвести.

— Отмерьте, как вы любите, 7 раз, и вперед, покорять новые вершины, — говорит Ольга Якубовская. — Если приложить достаточно усилий, велика вероятность пробить свой финансовый потолок.

Тельцам, родившимся в последнюю декаду своего знака, стоит быть чуть осторожнее и предусмотрительнее — внезапные события могут нарушить ваши планы. Избежать связанной с ними нервотрепки поможет ваша природная гибкость, в том числе гибкость в графике.

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3

Близнецы

А вот Близнецы в августе рискуют столкнуться с сильным сопротивлением на пути к желаемым целям. Единственные, на кого вы можете положиться, — это вы сами. Соберите волю в кулак, и результаты не заставят себя долго ждать.

Кроме того, август для Близнецов — подходящее время, чтобы заняться образованием. Так что если у вас в дальнем ящике осталось заброшенное обучение, недосмотренные вебинары, не до конца пройденные курсы, пора снова за них взяться — на этот раз у вас всё получится.

Для Близнецов, которые родились в конце своего знака, август будет идеальным временем для того, чтобы выплеснуть творческую энергию. Это в том числе поможет справиться с меланхоличными настроениями, которых в августе Близнецам будет сложно избежать.

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4

Рак

Ракам в августе стоит прислушиваться к своей интуиции — внутренний голос с большой долей вероятности ведет вас в нужном направлении.

— Смело закрывайте глаза на возникающие палки в колесах, проявляйте настойчивость и двигайтесь в соответствии с выбранным вектором, — говорит Ольга Якубовская. — А Раки, рожденные в конце знака, дополнительно могут пользоваться своей высокой психологичностью для достижения поставленных задач.

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5

Лев

Для Львов август будет крайне благоприятным временем. Есть отличная возможность наладить и улучшить отношения с родными и близкими людьми, пересмотреть и перепрошить старые личные связи, укрепить партнерское взаимодействие.

— Постарайтесь выделить время для укрепления семейных уз и наведения уюта в доме, — советует астролог. — От лишних трат на предметы роскоши пока лучше воздержитесь. А вот продать то, что у вас имеется, но уже не приносит радости — отличное время. Если у вас было заброшенное хобби или увлечение — самый раз к нему вернуться.

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6

Дева

Девам август может принести весьма удачные перемены и укрепление статуса.

— Для тех, кому актуальны вопросы, связанные с недвижимым имуществом, последний месяц лета открывает двери для реализации задуманного, — говорит Ольга Якубовская. — Вы смело можете обустраивать и переделывать свое жилище, а также заниматься вопросами продажи имущества. Сил и решительности у Дев в августе прибавится, что не может не радовать.

Вместе с этим Девам стоит следить за своим эмоциональным фоном, здоровьем и излишней придирчивостью к мелочам.

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7

Весы

Весам август открывает возможности удачно проводить время с близкими людьми. Обязательно выделите время на то, чтобы качественно отдохнуть, восстановиться и привести внутреннее состояние к гармонии.

В прервавшихся ранее отношениях (как дружеских, так и личных) можно найти компромисс и прийти к балансу, наладить утраченный контакт.

Если же вы наметили на август амбициозные проекты, будьте с ними аккуратнее и верно рассчитывайте свои силы, чтобы не сгореть раньше времени.

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8

Скорпион

Скорпионы обычно и без того видят слабые места оппонентов, а в августе они вообще начнут читать людей как открытую книгу. Астролог советует Скорпионам проявлять больше эмпатии, сочувствия и сострадания к людям, постараться уделить внимание тем, кто в нем действительно нуждается. Также можно попробовать себя в роли участника благотворительного проекта.

— Намеченные вами планы в подъеме по карьерной лестнице могут легко реализоваться. Продвигаться в своем деле или проекте в августе будет чуть проще. Будьте уверены в себе и своем внутреннем ресурсе, а также постарайтесь быть гибкими к возможным изменениям, — говорит Ольга Якубовская.

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9

Стрелец

Стрельцам может казаться, что они двигаются против ветра. Не опускайте руки и продолжайте идти к поставленной цели. «Меньше слов — больше дела» — отлично подходящий для вас девиз на август.

— Переходите от теории к практике, прикладывайте усилия и найдите возможность для дополнительной самомотивации. Постарайтесь не конфликтовать и не спорить, особенно с начальством. Лучше пустите эту энергию в мирное русло — спорт, например, будет отличным смещением фокуса в данной ситуации, — советует астролог.

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10

Козерог

Козерогам август принесет массу возможностей и шансов воплощать свои гениальные идеи в жизнь.

— Укрепление статуса на работе, повышение в должности, увеличение дохода — далеко не весь список из этого нескучного для вас месяца, — говорит Ольга Якубовская. — Рожденным в конце своего знака Козерогам нужно быть готовыми к кардинальным переменам, а также к ситуациям форс-мажора, так что заранее продумайте, как вы будете стабилизировать свою нервную систему и куда будете выплескивать накопившиеся эмоции. Если не давать им выход, то рано или поздно возможно возникновение психосоматических и иных заболеваний. Постарайтесь помнить, что вы не бессмертный пони, а человек, нуждающийся в периодическом отдыхе от достижений.

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11

Водолей

У Водолеев в августе могут разыграться нервишки, и эту игру вы ощутите на себе в полной мере. Масла в огонь подольют разнообразные дела и задачи — их будет так много, что порой вам станет трудно сфокусироваться. В этом случае на помощь придет умение грамотно выстраивать свое расписание. Составляйте его таким образом, чтобы успевать выполнять текущие задачи и оставлять время на отдых и творчество.

— Креативные идеи, возникающие как вспышки в голове, лучше всего сразу записывать, они вам еще пригодятся, — говорит Ольга Якубовская. — А вот с возвращением в одну и ту же реку под названием «бывшие» лучше воздержаться. Велика вероятность того, что спустя месяц вы все-таки разочаруетесь в принятом вами решении о втором шансе.

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12

Рыбы

Рыбам в августе может показаться, что идти к своим намерениям не так-то просто и лучше от них отказаться, но не спешите опускать руки. Вспомните, для чего вы всё начинали, какие цели преследовали, зарядитесь мотивацией и продолжайте ползти в выбранном направлении. Если не сдадитесь сейчас — в скором времени можно будет собирать плоды ваших усилий.

И обязательно давайте выход творческой энергии, живущей в вас. Если давно что-то хотели сотворить своими руками, но никак не решались или не хватало времени — смело займитесь этим в августе.

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