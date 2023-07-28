У Дев проблемы со здоровьем, у Скорпионов — карьера: гороскоп на август 2023 года для всех знаков зодиака

Если вы давно задумали какой-то проект, но до сих пор его по какой-то причине не реализовали, август — самое время для того, чтобы сдуть с него пыль и наконец-то довести дело до победного конца. Причем больше шансов на успешную реализацию заброшенных в дальний ящик идей — у Овнов, родившихся в конце своего знака.

Есть большая вероятность, что закончить начатое вам помогут старые знакомые и партнеры, с которыми вы долгое время не общались. Так что если они появятся у вас на горизонте, не отказывайтесь от общения — возможно, именно они в августе сыграют в вашей жизни серьезную роль.

— Обсудите ваш проект с близкими по духу людьми и смело двигайтесь навстречу новым перспективам, — подытоживает астролог.