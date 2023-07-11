freedom
СЕЙЧАС +30°С
Пробки 5/10
usd 91.49
eur 100.42
СрочноМебельщика осудили за обман клиентов на 2 миллиона
Все новости
Все новости

Все, что позволила фантазия: на новосибирском острове собрались красотки — 11 привлекательных образов

На Playa собрались много девушек с необычным макияжем, тату и дредами

304

Многие во время фестиваля примеряли на себя необычные и красивые образы

Поделиться

На прошлой недели в Новосибирске закончился фестиваль электронной музыки Playa, который проходил на острове возле села Боровое. На фестиваль приехало несколько тысяч любителей музыки со всей Сибири. Корреспонденты НГС в пятницу поговорили с отдыхающими на острове красотками о быте и впечатлениях от фестиваля.

Вероника сделала необычный макияж

Вероника сделала необычный макияж

Поделиться

Жительница Новосибирска Вероника, которую вы можете видеть на первом фото, совместила работу и фестиваль.

— Я приезжала на открытие неделю назад, в понедельник уезжала на работу и в пятницу снова вернулась, — рассказала Вероника.

Елизавета Потапова приехала отдохнуть на фестиваль. Она работает моделью.

Елизавета Потапова приехала отдохнуть на фестиваль. Она работает моделью.

Поделиться

Алена и Дмитрий привезли с собой гамак

Алена и Дмитрий привезли с собой гамак

Поделиться

Алена и Дима приезжают на фестиваль в третий раз. В этом году Дмитрий выступает как диджей. На острове пара уже четыре дня.

— В этом году приехало очень много людей. В прошлом было где-то полторы тысячи, а в этом три с половиной и чувствуется разница. Побольше народу и хочется расширяться. В основном, все приглашают своих друзей, они остаются, приглашают своих друзей и так это растет. Стремительно, — рассуждает Алена.

С каждым разом, как признается пара, они берут все больше вещей с собой на остров. В первый год они приехали на два дня и практически ничего с собой не брали.

— В этом году у нам уже стол, гамак, стулья, печка, кастрюли. В следующий раз уже шатер или навес, чтобы обустроить домик, — смеются парень с девушкой.

Погода участников тоже порадовала. В четверг с берега можно было видеть грозу и молнии, но дождя почти не было. Дмитрий шутит, что остров просто магический.

Екатерина Стасюк работает на острове волонтером

Екатерина Стасюк работает на острове волонтером

Поделиться

Подруги приехали из Томска

Подруги приехали из Томска

Поделиться

Три девушки приехали на остров из Томска с компанией друзей.

— В прошлом году мы большей компанией ездили. В этом году в основном общаемся с местными ребятами. И это совсем другая атмосфера, — рассказала Арина в синем топике.

Как шутит Алина (на фото с двумя хвостиками), на острове можно целый день спать и никто не осудит.

Екатерина со своим парнем Ярославом

Екатерина со своим парнем Ярославом

Поделиться

Полина Отто — одна из выступающих певиц

Полина Отто — одна из выступающих певиц

Поделиться

Девушки сказали, что хотят прикольно сфотографироваться

Девушки сказали, что хотят прикольно сфотографироваться

Поделиться

Агата и Лиза приехали на остров в четверг. Как рассказала Агата, она на острове работает техником. Образы девушки выбирали легко: просто взяли что попалось и в этом пошли гулять.

С наступлением жары в Новосибирске заполнились бассейны. Корреспонденты НГС решили отправиться к популярному бассейну «Маяк» на Плотинной, чтобы поговорить с отдыхающими у голубой воды красотками.

По теме

КрасоткиФестивальФотографииНовосибирская область
  • ЛАЙК0
  • СМЕХ1
  • УДИВЛЕНИЕ0
  • ГНЕВ0
  • ПЕЧАЛЬ0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter