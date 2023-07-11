Все, что позволила фантазия: на новосибирском острове собрались красотки — 11 привлекательных образов

На прошлой недели в Новосибирске закончился фестиваль электронной музыки Playa, который проходил на острове возле села Боровое. На фестиваль приехало несколько тысяч любителей музыки со всей Сибири. Корреспонденты НГС в пятницу поговорили с отдыхающими на острове красотками о быте и впечатлениях от фестиваля.
Жительница Новосибирска Вероника, которую вы можете видеть на первом фото, совместила работу и фестиваль.
— Я приезжала на открытие неделю назад, в понедельник уезжала на работу и в пятницу снова вернулась, — рассказала Вероника.
Алена и Дима приезжают на фестиваль в третий раз. В этом году Дмитрий выступает как диджей. На острове пара уже четыре дня.
— В этом году приехало очень много людей. В прошлом было где-то полторы тысячи, а в этом три с половиной и чувствуется разница. Побольше народу и хочется расширяться. В основном, все приглашают своих друзей, они остаются, приглашают своих друзей и так это растет. Стремительно, — рассуждает Алена.
С каждым разом, как признается пара, они берут все больше вещей с собой на остров. В первый год они приехали на два дня и практически ничего с собой не брали.
— В этом году у нам уже стол, гамак, стулья, печка, кастрюли. В следующий раз уже шатер или навес, чтобы обустроить домик, — смеются парень с девушкой.
Погода участников тоже порадовала. В четверг с берега можно было видеть грозу и молнии, но дождя почти не было. Дмитрий шутит, что остров просто магический.
Три девушки приехали на остров из Томска с компанией друзей.
— В прошлом году мы большей компанией ездили. В этом году в основном общаемся с местными ребятами. И это совсем другая атмосфера, — рассказала Арина в синем топике.
Как шутит Алина (на фото с двумя хвостиками), на острове можно целый день спать и никто не осудит.
Агата и Лиза приехали на остров в четверг. Как рассказала Агата, она на острове работает техником. Образы девушки выбирали легко: просто взяли что попалось и в этом пошли гулять.
С наступлением жары в Новосибирске заполнились бассейны. Корреспонденты НГС решили отправиться к популярному бассейну «Маяк» на Плотинной, чтобы поговорить с отдыхающими у голубой воды красотками.