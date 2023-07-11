Все, что позволила фантазия: на новосибирском острове собрались красотки — 11 привлекательных образов

Алена и Дима приезжают на фестиваль в третий раз. В этом году Дмитрий выступает как диджей. На острове пара уже четыре дня.

— В этом году приехало очень много людей. В прошлом было где-то полторы тысячи, а в этом три с половиной и чувствуется разница. Побольше народу и хочется расширяться. В основном, все приглашают своих друзей, они остаются, приглашают своих друзей и так это растет. Стремительно, — рассуждает Алена.

С каждым разом, как признается пара, они берут все больше вещей с собой на остров. В первый год они приехали на два дня и практически ничего с собой не брали.