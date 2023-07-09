«Взяла отгул, приехала загорать»: 6 красивых сибирячек — о том, как они проводят сибирское лето. Фото у бассейна

Сибирское лето в этом году капризное: то слишком душно, то дожди, комфортная погода радует нечасто. Позади уже целый месяц, июль летит так же стремительно, оттого возникает ощущение упущенных возможностей. Так ли это? Или только кажется? Выбрав относительно приятную погоду, корреспонденты НГС решили отправиться к популярному бассейну «Маяк» на Плотинной, чтобы поговорить с отдыхающими у голубой воды красотками о том, довольны ли они своим летом, какие у них планы на его остаток. Мы также выяснили, где девушки предпочитают отдыхать, когда нет возможности улететь к настоящему морю.
Ксения работает сама на себя, у нее бизнес в сфере ухода за волосами. Сибирячка говорит, что это первое лето, когда она наконец-то отдыхает.
— Обычно я приезжаю сюда — здесь чисто, вкусная еда и много лежаков. Нравится бассейн в сосновом бору, иногда ездим в Ордынку, на дачу — самый удачный вариант для летнего отдыха.
У Евгении лето проходит отлично — она уже съездила отдохнуть на Алтай, в гости к родственникам, часто загорает у бассейнов. В планах у девушки отдых в Хакасии и запланирован отпуск с мужем в честь годовщины их свадьбы.
— Я была, наверное, во всех бассейнах нашего города. Выделяю «Румбу» и «Сосновый бор», сегодня пришла к выводу, что «Маяк» мне нравится больше всего: приемлемый ценник, немного народа, есть еда и напитки, лежаки расположены далеко друг от друга, что дает возможность отдыхать с комфортом. Еще мне нравится пляж в Бердске — «На камнях», там чистый белый песок, очень красиво.
Из минусов отдыха у бассейнов Евгения выделила отсутствие нормальной детской зоны.
— Детские бассейны очень мелкие, оттого дети купаются вместе с родителями, им тоже хочется нормальный глубокий бассейн, чтобы было интересно. Было бы здорово, если бы было разделение, чтобы дети не мешали отдыху взрослых. В «Мира Термах» есть отдельный бассейн только для взрослых, но там очень много народу, я же предпочитаю отдыхать в более спокойных местах. Еще минус — в некоторых бассейнах очень холодная вода, зайти невозможно.
Анастасия работает психотерапевтом. Ее лето выдалось максимально рабочим, говорит — еще ни разу за всю жизнь у нее не было такой бешеной загрузки.
— Выбираюсь на пляж на пару часиков, и то — лежу, загораю и слушаю лекции по работе. Выбраться куда-то на полноценный отдых не получается. Мне нравится бассейн с подогревом в «Мира Термах», пляж «Звезда» — там попроще, но тоже неплохо. Очень люблю «Маяк» за то, что тут мало людей, ценник не самый демократичный, не все поедут, к тому же далеко. Бассейн больше рассчитан на отдых взрослых людей, хотелось бы, чтобы благоустроили зону для деток.
Анна уже успела съездить на Алтай, активно гуляла в центре, на улице Ленина.
— Всё как у всех. Летом мы часто отдыхаем у бассейнов, этот рядом с домом. С ребенком езжу в «Борвиху» — там бассейн с подогревом, здесь вода достаточно холодная, нужно ждать, пока прогреется, или выбирать очень жаркий день. На «Маяк» лучше одной, с мужем или с друзьями. Хотим съездить в «Хвою», посмотреть на новый термальный комплекс.
Анастасия работает в строительной сфере и полноценный отпуск у нее будет только в зимнее время.
— На сегодня взяла отгул, приехала немного позагорать. Летом предпочитаю пляжный отдых. «Маяк» недалеко от дома, езжу в «Сосновый бор». Из неудобств — очереди за едой и отсутствие безналичного расчета, много где такая схема, хотелось бы, чтобы упростили систему оплаты.
Виктория в этом году окончила архитектурно-строительный колледж и планирует пойти учиться дальше, получать высшее образование.
— Сегодня я в первый раз выбралась отдохнуть, позагорать. Это лето не такое яркое, как могло бы быть, в планах — стараться больше времени проводить на пляжах, купаться. В Обском море я не купаюсь, приезжаю вечерами. Мне больше нравится пляж «Звезда», он лучше благоустроен, чем «Центральный пляж». Из бассейнов — «Маяк» или «Сосновый бор». Многие бассейны в нашем городе с холодной водой и маленькие, хотелось бы побольше, а в остальном — на территориях есть всё, что нужно для комфортного отдыха.
Любовь считает, что каждый день лета нужно проводить максимально ярко и разнообразно. Девушка советует не сидеть в телефоне, а больше бывать на воздухе.
— Даже если нет средств или настроения — просто выбраться на улицу и погулять, настроение поднимется. Я сама не успела оглянуться, а половина лета прошла. Поймала себя на мысли, что ничего не успела, хотя каждый день стараюсь проводить активно — катаюсь на роликах или беру в аренду велосипед, когда жарко — приезжаю на пляж. Мне бы хотелось посетить все бассейны в городе.
Девушка пожаловалась на то, что во многих местах пляжного отдыха нет разделения на взрослую и детскую зоны.
— Сейчас здесь проходит корпоратив. Одна музыка мне в одно ухо, другая — в другое, невозможно. Хотелось бы, чтобы разделяли зоны. Можно выдавать средства защиты от комаров и мошек. Было бы хорошо, если бы администрация лучше следила за лежаками — некоторые сломаны, а отколотая у бассейна плитка корябает кожу — не нравится. Также хотелось бы, чтобы кухня была качественнее: я готова заплатить больше, но поесть вкусно.
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