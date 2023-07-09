«Взяла отгул, приехала загорать»: 6 красивых сибирячек — о том, как они проводят сибирское лето. Фото у бассейна

Ксения работает сама на себя, у нее бизнес в сфере ухода за волосами. Сибирячка говорит, что это первое лето, когда она наконец-то отдыхает.

— Обычно я приезжаю сюда — здесь чисто, вкусная еда и много лежаков. Нравится бассейн в сосновом бору, иногда ездим в Ордынку, на дачу — самый удачный вариант для летнего отдыха.