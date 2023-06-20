Самый лучший день: как 2 тысячи новосибирцев танцевали, пели и отдыхали вместе с НГС в «Мира Парке» — репортаж

18 июня прошел летний пикник — мы провели его вместе с партнерами и топ-110 компаний-номинантов Народной премии НГС в «Мира Парке». Праздник посетили около
Детские радости
С раннего утра в «Мира Парке» начали собираться гости. Люди приезжали целыми семьями, с детьми и пожилыми родителями. Некоторые прибыли и издалека: например, была семья из Алтайского края — она специально приехала в Новосибирск, чтобы посетить пикник.
Многие новосибирцы признались корреспонденту НГС, что им нравится концепция этого парка.
— Территория закрытая, пьяных нет, курящих не встретишь, всё культурно. Это не как в городских парках, особенно на нашем левом берегу, где на каждом углу пьяные посиделки, везде окурки, мусор, — призналась гостья праздника Светлана, которая приехала с мужем и сыном.
Другие рассказали, что выбрали это место для праздника, потому что заинтересовались программой. Сибирякам пришлось по вкусу, что она разноплановая для взрослых и детей, но представлена на одной территории.
— Тут классно — есть где прогуляться. Есть места, как будто в деревню приехал: цветы растут, озеро. Есть концерт, спектакли, мастер-классы, детская зона. Тут всем можно найти занятие по душе. Тем более территория просто огромная — всем хватает места, — говорит новосибирец Артем.
На входе посетителей ждала фотозона от НГС с красочными летними мотивами и яркими цветами. Также для удобства гостей тут же, у входа, разместили большую карту «Мира Парка» с программой праздника. На всей территории посетителей сопровождали макеты лабрадоров — участников пятой Народной премии НГС: Блинчика, Милы и Толстого. Эти собаки давно знакомы новосибирцам — «работают» со своим владельцем возле Первомайского сквера и уже стали символом Новосибирска. Также гостям дарили стикеры с этими милыми животными.
Рядом с фотозоной все желающие могли купить футболки, сумки и кружки с логотипами НГС и летнего пикника от компании «Твой бренд [Свобода]». Гости оценили оригинальные вещи и отметили их исключительное качество.
На детской площадке с самого утра было многолюдно. Там маленьких посетителей развлекали сотрудники международной школы «Эйн&Штейн»: игры «Креативная математика Imaths» и «Ментальная арифметика INNOVATE» проводил чемпион мира по ментальной арифметике среди педагогов. Ребята сразу же оккупировали площадку и весело проводили время.
Тут же сотрудники детского центра «Сами с усами» весь день присматривали за детьми и делали им аквагрим — к концу дня по парку разгуливали целые группы разрисованных всеми цветами радуги мальчишек и девчонок. Они остались довольны. И естественно, что маленьким гостям больше всего пришлась по душе именно детская площадка. Там же весь день для безопасности гостей дежурили медицинские сотрудники.
На лужайке неподалеку от детской площадки клуб плавания AquaSwim организовал свою фотозону, а рядом актеры семейного театра «Торт на небе» провели для всех желающих мастер-классы по жонглированию мячами, булавами и кольцами. Участники признались, что это было весело и интересно, «как в детстве». Не помешал даже моросящий дождь, который, впрочем, быстро прошел.
Рядом, возле концертного купола разместились музыканты школы «Виртуозы»: они учили гостей играть на укулеле, барабанах и гитаре. Ученики оценили популярные композиции и даже устроили зажигательные танцы на площадке.
— Как-то легко дается, на интуитивном уровне. Мне понравилось, — говорит участник мастер-класса Александр.
Тут же свою продукцию представлял детский книжный магазин-клуб «Маленький Бук». Люди фотографировались в уютной фотозоне магазина-клуба и интересовались книжными новинками.
В концертном куполе актеры семейного театра «Торт на небе» показали современный спектакль «Новый Бармалей» — он собрал полный зал зрителей всех возрастов.
— Спектакль зрелищный, очень много участников. Все детки — большие молодцы. Такие талантливые, музыкальные, — поделилась впечатлениями зрительница Елена.
Собственник кондитерской-бара Mr.Konfetkin Дмитрий Секушенко после спектакля устроил лекцию о какао и шоколаде с дегустацией образцов фабричного и ремесленного лакомства. Новосибирцы пробовали угощения и оценивали их. Многие признались, что больше любят молочный шоколад. Некоторые не могли удержаться от соблазна его раскусить и тут же проглотить, хотя Дмитрий настоятельно рекомендовал рассасывать шоколад для понимания вкуса.
Весь день на радость малышне по парку разгуливали веселые аниматоры — фиолетовая сова «Куликовского», зайка и медвежонок от группы компаний «КПД-Газстрой», Айболит и «Крепкий надежный зуб» от «СтильДент», брутальный кот от компании «Энергомонтаж». Аниматоры фотографировались со всеми, раздавали шарики и дарили леденцы.
Активные выходные
Для взрослых посетителей «Мира Парка» тоже приготовили немало приятных сюрпризов. Помимо необычных и красивых локаций парка, которые открыты тут всегда — тематические аллеи и дома, живописная зона возле озера с гамаками и шезлонгами, баней и бассейнами, — сибиряки могли найти массу интересных мест.
В зоне маркета гости покупали товары от оптики «Оптик-Мастер», изделия от мастерской кожаных аксессуаров Rada Leather, а также товары местного бренда нижнего белья и домашней одежды для дома PILINIA.
— Прекрасное настроение: подошли, увидели «леопард» и решили, что надо срочно брать. Тем более скидка на маркете хорошая была. Раньше с этим брендом не были знакомы, просто мимо проходили и купили, — призналась гостья, купившая вещь бренда PILINIA.
На фуд-корте было не протолкнуться: на свежем воздухе аппетит разыгрался у всех не на шутку. Настоящий фурор произвела среди гостей турецкая кондитерская «Исмаил Йашар». Известный кондитер угощал гостей бесплатной баклавой и турецким кофе, который готовил здесь же, в турке на горячем песке. А еще он приготовил участникам пикника турецкие костюмы: все желающие могли нарядиться в Хюррем Султан и Султана Сулеймана. Желающих перевоплотиться нашлось много.
— Баклава очень вкусная, я ее очень люблю, и другие турецкие сладости. В Турции я, к сожалению, пока не была, но скоро поеду. Здесь прикоснулась заранее к турецкой культуре. Костюм очень красивый, но довольно тяжелый, — поделилась впечатлениями читательница НГС Ксения.
Свои вкусные угощения представили компании No spicy please и Nuts Café, а также Beefy bar, кондитерский дом «Куликовский» и «Пекарня Васильковых». Гости стояли в больших очередях за лакомствами, и после обеда предприниматели распродали почти всю свою продукцию. Но голодными никто не остался — кафе «Мира Парка» работало до позднего вечера, и там тоже постоянно толпились люди.
В уютной и живописной чил-зоне активные новосибирцы участвовали в танцевальных мастер-классах от студии танцев Ipanema&Paraiso. Зажигательный диджей сидел возле фонтанов и заряжал всех бодростью, ведущие с микрофонами координировали движения танцоров-импровизаторов. Гости показали, как хорошо справляются с растяжкой, владеют движениями бачаты и других направлений.
— Прикольно — не на диване выходной провели, а с пользой, на свежем воздухе. Да еще и разучили небольшой танец, — говорит участница мастер-класса по бачате.
Здесь же для взрослых и маленьких посетителей офтальмологическая клиника «Эксимер» приготовила состязание в огромный дартс: мишень была надувной, а вместо дротиков — мячи. Победителей наградили на главной сцене парка, они получили сертификаты на комплексную диагностику зрения. А главный приз — лазерная коррекция зрения — достался сибирячке Татьяне, которая на протяжении
В состязании среди детей победил 14-летний Виктор. Он выиграл бесплатный курс аппаратного лечения. Другим маленьким победителям вручали мягкие игрушки, сертификаты на комплексную диагностику зрения и курс аппаратного лечения.
Здесь же производственная компания LazZero подготовила для новосибирцев интерактивную зону с баланс-бордами.
В мире с собой
В зоне консультаций специалисты «Мира Терм» провели обучение самомассажу лица янтарными палочками, звуковой практике с ароматерапией и освежающей маской для лица, фейсфитнесу, дыхательной практике с ароматерапией. Также гостей обучали самомассажу скребками Гуаша и тейпированию лица.
В шатре справа от творческой студии весь день отдыхающие гадали на камнях и изучали метафорические карты, а на веранде желающие собирали большой пазл.
Спикеры образовательного центра «Сфера» провели для новосибирцев лекции «Прокрастинация и лень: почему мы откладываем дела и как с этим справляться» и «Три уровня постановки целей», а также мастер-класс «Линия времени», посвященный поиску внутреннего ресурса. На мероприятия выстраивались длинные очереди, но место нашлось для всех желающих.
Медицинский центр «Евромед» и стоматологические клиники «СтильДент» на площадке вокруг Дома Земли устроили для гостей игры «Форт Боярд», «Мышеловка», «Дорожка» и «Чапаев». Детский стоматолог учил детей чистить зубы на макете с помощью игры, а в Доме Земли бесплатно принимали детский травматолог-ортопед и детский аллерголог.
В бьюти-зоне мастера студии маникюра и красоты NAIL MAX делали маникюр, наносили детям временные тату и оформляли брови. Среди клиентов по оформлению бровей были даже мужчины, которые вскрикивали — не привыкли к пинцету.
Здесь же гости получали бесплатные консультации специалистов по эпиляции и косметологии от сети студий EPILBAR.
Клиника эстетической медицины RED CLINIC в Доме творчества проводила бесплатные консультации врачей — косметологов-дерматологов. Там же для гостей устроили фотозону и промоакции и угощали всех свежими лимонадами.
Большой концерт
На главной сцене во время пикника весь день выступали новосибирские коллективы. Концерт начался в
На сцене выступали воспитанники школы шоу-гимнастики «Драже», студии танца «Динамит», танцоры студии Ipanema&Paraiso, школы танцев Flexx, танцевального центра Fraules Dance Centre и студии эстрадного танца «Карамель». Юные дарования радовали гостей красивыми номерами. Зрители громко аплодировали и поддерживали самых маленьких танцоров одобрительными возгласами. И даже когда внезапно пошел дождь, их это не испугало.
А еще на главной сцене выступил оркестр школы «Виртуозы». Он исполнил культовые хиты всех времен и народов: бессмертные композиции группы Queen, легендарных Beatles, одну из самых известных песен Нины Симон Feeling Good, композиции из «Игры Престолов» и Notre Dame De Paris, групп «Кино» и «
Завершили выступление хедлайнеры праздника — группы PACHULI и PORTO. Они исполнили каверы на песни групп и исполнителей, которых все знают и любят: эпатажного новосибирца Шуры, Татьяны Снежиной, Филиппа Киркорова, «Браво», «Виа-Гры», Рlazma и многих других.
В конце к гостям со сцены обратилась главный редактор НГС Марина Малкова. Она поблагодарила всех участников, организаторов и партнеров за классный праздник.
Когда пикник закончился, гости не спешили расходиться и продолжили наслаждаться свежим воздухом и красотами парка. Мы также следили за праздником весь день в режиме онлайн, а все фотографии от наших фотографов доступны в альбомах во «ВКонтакте».