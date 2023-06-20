Самый лучший день: как 2 тысячи новосибирцев танцевали, пели и отдыхали вместе с НГС в «Мира Парке» — репортаж

Другие рассказали, что выбрали это место для праздника, потому что заинтересовались программой. Сибирякам пришлось по вкусу, что она разноплановая для взрослых и детей, но представлена на одной территории.



— Тут классно — есть где прогуляться. Есть места, как будто в деревню приехал: цветы растут, озеро. Есть концерт, спектакли, мастер-классы, детская зона. Тут всем можно найти занятие по душе. Тем более территория просто огромная — всем хватает места, — говорит новосибирец Артем.