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«Уже 60 тысяч человек зарегистрировано»: мэр Новосибирска назвал число зрителей на VK Fest

Праздник назначен на 24 июня

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Парк должны полностью закончить к 20 июня

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На VK Fest, который пройдет 24 июня в Новосибирске в парке «Арена», зарегистрировалось уже 60 тысяч участников. Об этом стало известно во время пресс-конференции мэра Новосибирска.

— К 20 июня все подрядчики обязуются закончить работы в парке «Арена», клянутся. Мы видим, что там всё в порядке. И мы отдаем эту площадку для проведения VK Fest (0+). Это будет такая акция, направленная в основном на молодежную аудиторию. Уже пошла регистрация. Так, как мне доложили, уже 60 тысяч на начало недели было зарегистрировано. Активность очень высокая, — поделился цифрами мэр Новосибирска Анатолий Локоть.

В начале недели разваливающиеся пешеходные дорожки заметили читатели НГС в новом парке «Арена» рядом с ЛДС.

VK FestПарк АренаАнатолий ЛокотьМэр
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