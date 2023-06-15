«Уже 60 тысяч человек зарегистрировано»: мэр Новосибирска назвал число зрителей на VK Fest

На VK Fest, который пройдет 24 июня в Новосибирске в парке «Арена», зарегистрировалось уже 60 тысяч участников. Об этом стало известно во время пресс-конференции мэра Новосибирска.



— К 20 июня все подрядчики обязуются закончить работы в парке «Арена», клянутся. Мы видим, что там всё в порядке. И мы отдаем эту площадку для проведения VK Fest (0+). Это будет такая акция, направленная в основном на молодежную аудиторию. Уже пошла регистрация. Так, как мне доложили, уже 60 тысяч на начало недели было зарегистрировано. Активность очень высокая, — поделился цифрами мэр Новосибирска Анатолий Локоть.