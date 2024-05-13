Конфликт с Пригожиным, главный храм ВС РФ и «Юнармия». Чем запомнился Сергей Шойгу на посту министра обороны

Сергей Шойгу возглавлял министерство с 2012 года Источник: Артем Устюжанин / MSK1.RU











Сегодня, 12 мая, стало известно о том, что Сергей Шойгу покидает пост министра обороны. Его место займет Андрей Белоусов, а сам Шойгу займет пост секретаря при Совете безопасности РФ. Вспоминаем, чем он запомнился, когда возглавлял Министерство обороны.



Сергей Шойгу начал руководить министерством в 2012 году, заменив на посту Анатолия Сердюкова. На своем посту Шойгу продолжил проводить реформы, начатые его предшественником. При нем появлялись новые типы войск: в том же 2012 году сформировались Силы специальных операций — иными словами, спецназ — элитное подразделение ВС РФ. Три года спустя были созданы Воздушно-космические силы.

Кроме того, изменилась сама структура армии — в ее состав вернулись дивизии, которые ранее переформировали в бригады. Еще туда стали привлекать молодежь — в 2016 году по инициативе Сергея Шойгу появилась военно-патриотическая общественная организация «Юнармия».

Еще Шойгу придумал проводить Армейские международные игры — соревнования, которые проходят между подразделениями ВС государств-участников игр. Последние соревнования в 2022 году проходили на территории 12 стран, среди которых Беларусь, Китай, Армения, Вьетнам, Иран и другие.

Другая личная инициатива экс-министра обороны — строительство парка «Патриот» и главного храма ВС РФ в Подмосковье. Кстати, недавно по делу о взятке арестовали заместителя Шойгу Тимура Иванова и его друга-бизнесмена, связанного со стройкой.

При Шойгу войска ВС РФ проводили военную операцию в Сирии в 2015 году и начали СВО на Украине в 2022. В прошлом году министр обороны попал в публичный конфликт с главой ЧВК «Вагнер» Евгением Пригожиным, который обвинял министерство и Шойгу лично в нехватке боеприпасов. Всё кончилось мятежом, который предпринял Пригожин.