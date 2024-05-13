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Происшествия Снаряд разрушил дом в Белгороде «Все тела извлечены из-под завалов»: спасатели завершили работу на месте обрушения дома в Белгороде

«Все тела извлечены из-под завалов»: спасатели завершили работу на месте обрушения дома в Белгороде

Достать из-под завалов живыми удалось 17 человек

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Спасательные работы продолжались всю ночь

Поисково-спасательные работы и разбор завалов на месте обрушения дома в Белгороде завершены, сообщили в МЧС России. Они продолжались всю ночь. Спасти удалось 17 человек. 15 человек найдены погибшими, их тела извлечены из-под завалов. Список погибших пока не опубликован, губернатор региона Вячеслав Гладков объяснил, что не все тела погибших смогли опознать.

Также известно о 20 раненых. В их числе двое детей: 1,5-месячный малыш и 16-летний подросток. За жизнь младенца будут бороться столичные врачи.

12 мая Белгородская область подверглась массированной атаке, в ходе которой обрушился подъезд жилого дома — 40 квартир. В первый час достать из-под завалов удалось 12 человек, двое из которых — дети. Через час с небольшим у дома обрушилась крыша, державшаяся за счет уцелевших подъездов, это усложнило спасательные работы, которые в итоге продолжались в течение дня и всю ночь.

ПО ТЕМЕ
Белгород Обрушение дома Белгородская область Вячеслав Гладков МЧС
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