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Дороги и транспорт Бесплатный и дополнительный транспорт появится в Новосибирске на Радоницу: список маршрутов

Бесплатный и дополнительный транспорт появится в Новосибирске на Радоницу: список маршрутов

На маршрутах до кладбища будет выпущено 100% подвижного состава

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Радоница пройдет 14 мая

В Новосибирске на Радоницу, которая пройдет 14 мая, будет ходить дополнительный транспорт. Как рассказали в пресс-службе мэрии Новосибирска, в течение дня три автобуса будут следовать по маршруту «Площадь им. Калинина» — «Заельцовское кладбище» и три маршрутных такси «Магазин "Золотая Нива"» — «Гусинобродское кладбище».

— В связи с проведением церковного праздника Радоницы 14 мая будет обеспечен 100%-ный выпуск подвижного состава на маршрутах, проходящих вблизи кладбищ, для перевозки жителей города, а также организованы дополнительные маршруты общественного транспорта, — рассказали в пресс-службе администрации.

Как добавили в пресс-центре мэрии Новосибирска, с 8 утра до 16 часов будет организован бесплатный транспорт для развоза горожан. Транспорт будет ездить по территории Гусинобродского, Заельцовского и Клещихинского кладбищ.

Добраться до кладбищ можно будет разными маршрутами, которым обеспечат 100% подвижного состава.

Троллейбусы:

  • № 2 «Городской аэропорт» — «Вокзал Новосибирск-Главный»;

  • № 5 «Микрорайон Стрижи» — «Ул. Ленинградская»;

  • № 26 «Затулинский ж/м» — «Молкомбинат» (три троллейбуса без захода в депо в межпиковое время).

Трамвай:

  • № 3 «Молкомбинат» — «М. "Площадь Маркса"».

Автобусы:

  • № 23 «Общественный торговый центр» — «ОРМЗ»;

  • № 36 «Микрорайон Щ» — «Ул. Колыванская»;

  • № 50 «Ул. Твардовского» — «УМ-3»;

  • № 54 «Ул. Твардовского» — «Вокзал Новосибирск-Главный»;

  • № 54к «Ст. Матвеевка» — «СНТ "Кедр"»;

  • № 68 «Ст. Матвеевка» — «М. "Студенческая"»;

  • № 77л «Ул. Ветлужская» — «Сады»;

  • № 9 «Ул. Колыванская» — «Юго-Западный ж/м»;

  • № 27 «Пл. им. Калинина» — «Северное кладбище»;

  • № 46 «Северное кладбище» — «Автопорт "Калининский"»;

  • № 53 «Пл. им. Калинина» — «Крылья»;

  • № 64 «Ул. Тюленина» — «ТЦ "Мегаполис"»;

  • № 73 «Ул. Флотская» — «Северное кладбище».

Маршрутки:

  • № 30 «Ул. Амбулаторная» — «Сад им. Дзержинского — «Ул. Амбулаторная»;

  • № 30а «Ул. Амбулаторная» — «Новосибирский автовокзал-главный» — «Ул. Амбулаторная»;

  • № 73 «Северное кладбище» — «ДК Кирова».

Пассажиров будут перевозить по установленному тарифу с предоставлением права проезда по всем видам транспортных карт («Карта студента», «Карта школьника», ЕТК, «Социальная карта») и ЕСПБ.

На территории кладбищ Новосибирска «Заельцовское», «Гусинобродское», «Клещихинское» во вторник с 9 утра до 19:00 будет введено временное ограничение въезда и прекращение движения транспорта. Это ограничение не будет распространяться на движение транспорта для оказания ритуальных услуг и транспорта коммунального хозяйства.

Также на всех кладбищах будут дополнительно дежурить сотрудники полиции.

В выходные огромная пробка собралась у Гусинобродского кладбища в Новосибирске.

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Новосибирск Радоница Автобус Кладбище
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