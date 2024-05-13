Бесплатный и дополнительный транспорт появится в Новосибирске на Радоницу: список маршрутов

В Новосибирске на Радоницу, которая пройдет 14 мая, будет ходить дополнительный транспорт. Как рассказали в пресс-службе мэрии Новосибирска, в течение дня три автобуса будут следовать по маршруту «Площадь им. Калинина» — «Заельцовское кладбище» и три маршрутных такси «Магазин "Золотая Нива"» — «Гусинобродское кладбище».
— В связи с проведением церковного праздника Радоницы 14 мая будет обеспечен 100%-ный выпуск подвижного состава на маршрутах, проходящих вблизи кладбищ, для перевозки жителей города, а также организованы дополнительные маршруты общественного транспорта, — рассказали в пресс-службе администрации.
Как добавили в пресс-центре мэрии Новосибирска, с 8 утра до 16 часов будет организован бесплатный транспорт для развоза горожан. Транспорт будет ездить по территории Гусинобродского, Заельцовского и Клещихинского кладбищ.
Добраться до кладбищ можно будет разными маршрутами, которым обеспечат 100% подвижного состава.
Троллейбусы:
№ 2 «Городской аэропорт» — «Вокзал Новосибирск-Главный»;
№ 5 «Микрорайон Стрижи» — «Ул. Ленинградская»;
№ 26 «Затулинский ж/м» — «Молкомбинат» (три троллейбуса без захода в депо в межпиковое время).
Трамвай:
№ 3 «Молкомбинат» — «М. "Площадь Маркса"».
Автобусы:
№ 23 «Общественный торговый центр» — «ОРМЗ»;
№ 36 «Микрорайон Щ» — «Ул. Колыванская»;
№ 50 «Ул. Твардовского» — «УМ-3»;
№ 54 «Ул. Твардовского» — «Вокзал Новосибирск-Главный»;
№ 54к «Ст. Матвеевка» — «СНТ "Кедр"»;
№ 68 «Ст. Матвеевка» — «М. "Студенческая"»;
№ 77л «Ул. Ветлужская» — «Сады»;
№ 9 «Ул. Колыванская» — «Юго-Западный ж/м»;
№ 27 «Пл. им. Калинина» — «Северное кладбище»;
№ 46 «Северное кладбище» — «Автопорт "Калининский"»;
№ 53 «Пл. им. Калинина» — «Крылья»;
№ 64 «Ул. Тюленина» — «ТЦ "Мегаполис"»;
№ 73 «Ул. Флотская» — «Северное кладбище».
Маршрутки:
№ 30 «Ул. Амбулаторная» — «Сад им. Дзержинского — «Ул. Амбулаторная»;
№ 30а «Ул. Амбулаторная» — «Новосибирский автовокзал-главный» — «Ул. Амбулаторная»;
№ 73 «Северное кладбище» — «ДК Кирова».
Пассажиров будут перевозить по установленному тарифу с предоставлением права проезда по всем видам транспортных карт («Карта студента», «Карта школьника», ЕТК, «Социальная карта») и ЕСПБ.
На территории кладбищ Новосибирска «Заельцовское», «Гусинобродское», «Клещихинское» во вторник с 9 утра до 19:00 будет введено временное ограничение въезда и прекращение движения транспорта. Это ограничение не будет распространяться на движение транспорта для оказания ритуальных услуг и транспорта коммунального хозяйства.
Также на всех кладбищах будут дополнительно дежурить сотрудники полиции.
В выходные огромная пробка собралась у Гусинобродского кладбища в Новосибирске.