Недовольны пять районов: сколько новосибирцев накатали жалобы на крыс с начала года

Некоторые грызуны не боятся людей и машин Источник: Александр Ощепков / NGS.RU











Новосибирцы из пяти районов города написали жалобы в мэрию на крыс с начала года. Об этом НГС сообщили в пресс-центре администрации.



Всего в общественную приемную, по данным мэрии, с начала года поступило 11 обращений с жалобами на наличие крыс в городе. Из них по три обращения — из Заельцовского и Ленинского районов, по два — из Октябрьского и Центрального районов, и одно обращение из Кировского района.

Как ранее объясняли в мэрии, причин появления крыс может быть несколько. Среди них — наличие кормовой базы и плохое состояние контейнерных площадок. Также распространению грызунов может способствовать то, что ответственные компании не проводят дератизацию.

При этом целая крысиная стая жила и во дворе дома на улице Трудовой, 7. Десятки крыс, по словам местных жителей, не боятся людей и порой выбегают под ноги. Фотокорреспондент НГС Александр Ощепков понаблюдал за жизнью стаи и снял фоторепортаж. В начале апреля жители улицы Сибирская обратили внимание на стаю, которая живет на контейнерной площадке. Прокуратура Железнодорожного района организовала проверку.



После многочисленных жалоб от горожан НГС составил карту крысиных мест.