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Вредному псу сделали стрижку, а коту-бедолаге спасли жизнь: 5 видео для тех, кто устал от новостей

Эти ролики помогут вам отвлечься и поднимут настроение

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В мире происходит много тревожных событий, но этот дайджест не о них. Он расскажет о вещах, не имеющих никакой геополитической важности. О них не напишут таблоиды. Они не повлияют на биржевые индексы. Единственное, что поползет вверх, — это ваше настроение.

Сегодня помогать отвлечься от думскроллинга будут братья наши меньшие. На видео ниже, например, пес Артюша, говорят, он перекусал всю деревню. Станешь злым с такими колтунами! После того как ему устроили «перезагрузку» по-собачьи, это милейший собакен.

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Так-то лучше! Иди, Артюша, и больше не кусай никого

Видео: Видео: DogClub Laplandia / T.me

Этому коту, кажется, не давали покоя лавры Тома Круза. К счастью, добрые люди, не побоявшись риска, вернули животное с фасада здания на землю.

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А если бы эти граждане оказались рядом с отцом Симбы в трудную минуту, не видать бы нам «Короля Льва».

Видео: Видео: Инцидент Екатеринбург / T.me

Еще одно спасение рядового Барсика развернулось в Воронеже. Несмотря на впечатляющий арсенал средств и первоначальный успех, людям удалось лишь загнать животное с одного дерева на другое.

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А нечего было так трясти!

Видео: Видео: Типичный Воронеж | Новости Воронеж

Насмотревшись на эти страсти, кошка одного из наших читателей решила, что такой экстрим ей ни к чему, и провела выходные, сидя перед телевизором.

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Иногда, знаете ли, и кошкам хочется просто залипнуть в мультиках, лежа на кровати

Остается только гадать, вышел этот бобр за продуктами в супермаркет или просто прогуливается после нелегкой смены на плотине. Но он точно знает, куда идет.

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Всем своим видом он как бы спрашивает: «Когда это мы перешли на «ты»?»

На сегодня всё. Следующий выпуск забавных видео ждите ровно через неделю.

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