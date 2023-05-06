Вредному псу сделали стрижку, а коту-бедолаге спасли жизнь: 5 видео для тех, кто устал от новостей

В мире происходит много тревожных событий, но этот дайджест не о них. Он расскажет о вещах, не имеющих никакой геополитической важности. О них не напишут таблоиды. Они не повлияют на биржевые индексы. Единственное, что поползет вверх, — это ваше настроение.

Сегодня помогать отвлечься от думскроллинга будут братья наши меньшие. На видео ниже, например, пес Артюша, говорят, он перекусал всю деревню. Станешь злым с такими колтунами! После того как ему устроили «перезагрузку» по-собачьи, это милейший собакен.