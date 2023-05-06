Вредному псу сделали стрижку, а коту-бедолаге спасли жизнь: 5 видео для тех, кто устал от новостей

В мире происходит много тревожных событий, но этот дайджест не о них. Он расскажет о вещах, не имеющих никакой геополитической важности. О них не напишут таблоиды. Они не повлияют на биржевые индексы. Единственное, что поползет вверх, — это ваше настроение.
Сегодня помогать отвлечься от думскроллинга будут братья наши меньшие. На видео ниже, например, пес Артюша, говорят, он перекусал всю деревню. Станешь злым с такими колтунами! После того как ему устроили «перезагрузку» по-собачьи, это милейший собакен.
Этому коту, кажется, не давали покоя лавры Тома Круза. К счастью, добрые люди, не побоявшись риска, вернули животное с фасада здания на землю.
Еще одно спасение рядового Барсика развернулось в Воронеже. Несмотря на впечатляющий арсенал средств и первоначальный успех, людям удалось лишь загнать животное с одного дерева на другое.
Насмотревшись на эти страсти, кошка одного из наших читателей решила, что такой экстрим ей ни к чему, и провела выходные, сидя перед телевизором.
Остается только гадать, вышел этот бобр за продуктами в супермаркет или просто прогуливается после нелегкой смены на плотине. Но он точно знает, куда идет.
На сегодня всё. Следующий выпуск забавных видео ждите ровно через неделю.