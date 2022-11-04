«Невеста должна плакать»: славянскую свадьбу с выкупом, обрядами и хороводами сыграли в новосибирской деревне — как это было

«Чаще всего сама невеста плакала»

Руслан сделал предложение Олесе на Покров — 14 октября. Как рассказывают подруги Лиза и Даша, это было на свадьбе друзей, которая также проходила в традиционном стиле.

— Свадьба была на Покров, как по традиции. Там невеста бросала венок, который до этого выловил ее парень из реки на Троицу. Все незамужние девушки выстроились, невеста начинает бросать, уже приготовилась, а потом разворачивается и просто приносит венок Олесе. Олеся ничего не понимает, а ее по плечу бьет Руслан и встает на одно колено. Сказочно всё очень получилось. В декабре уже будет свадьба у ребят, — вспоминает Дарья, одна из организаторов деревенской свадьбы.