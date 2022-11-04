«Невеста должна плакать»: славянскую свадьбу с выкупом, обрядами и хороводами сыграли в новосибирской деревне — как это было
Фоторепортаж со свадьбы Руслана и Олеси
Традиционную славянскую свадьбу сыграли в деревне Федосиха в Коченевском районе — с выкупом, пиром и обрядами. Интерактивное представление сделали молодые любители фольклора из Новосибирска для агротуристов. Настоящая влюбленная пара, у которых свадьба через пару недель, отыграла роль жениха и невесты, пока друзья их женили, пели русские народные песни и рассказывали о том, как проходили свадьбы в деревнях. Действие происходило в усадьбе «Русский двор», которая известна сибирякам своими пельменями. Корреспонденты НГС побывали на «веселом балагане» и поучаствовали в свадебном представлении. Рассказываем, как это было.
«Чаще всего сама невеста плакала»
Руслан сделал предложение Олесе на Покров — 14 октября. Как рассказывают подруги Лиза и Даша, это было на свадьбе друзей, которая также проходила в традиционном стиле.
— Свадьба была на Покров, как по традиции. Там невеста бросала венок, который до этого выловил ее парень из реки на Троицу. Все незамужние девушки выстроились, невеста начинает бросать, уже приготовилась, а потом разворачивается и просто приносит венок Олесе. Олеся ничего не понимает, а ее по плечу бьет Руслан и встает на одно колено. Сказочно всё очень получилось. В декабре уже будет свадьба у ребят, — вспоминает Дарья, одна из организаторов деревенской свадьбы.
Вся компания молодых людей увлекается изучением фольклора и сибирской культуры. Жених Руслан преподает в колледже культуры и искусства. Невеста Олеся учится в магистратуре на народном направлении в институте искусств Кемерова. Пара Лиза и Иван преподают дополнительные занятия для детей, ездят в экспедиции и записывают истории предков. Дарья с Ярославом также изучают русский фольклор, воссоздают старинные игры.
— У нас в Сибири свадьба-похороны. А в Южной России свадьба-праздник. У нас молодые сидели, ничего не делали. Невесту под руки водили. Она сама не причитала, чаще специальная плакальщица причитала. Но чаще всего сама невеста плакала. Она прямо плачет надрывисто, поет протяжно. Считалось, что чем сильнее поплачешь на свадьбе, тем счастливее будешь жить. Считалось, что если невеста будет себя бить об пол коленями и локтями и ушибется как может, то будет счастливее жить. Все слезы тут выплачет, — поделилась Лиза.
На свадьбу с туристами Руслан и Олеся взяли себе имена Иван и Маруся. Суеверия говорят, что нельзя людям, которые собираются жениться, играть жениха и невесту. Как объясняет Дарья, свадьбы в деревнях не были спокойными. Праздновали их обычно дома у жениха, но просто посидеть за столом получалось мало у кого. Сначала — шумный выкуп, потом — обряды, хороводы, а после уже — вечорка, посиделки молодежи под присмотром взрослых.
Свадьба начинается с выкупа. «Марусю» прячут в соседнем доме, и ее подруги ждут жениха с дружками, которые должны невесту забрать. Девушки вооружаются вилами, перевязывают вход веревкой и готовят молоток и гвозди. Вскоре с частушками под баян ко двору приходит жених с гостями. Из гостей на интерактивное представление пришли как маленькие дети, так и люди в возрасте. Все запаслись конфетами и монетами. Громкие частушки идеально вписываются в общую деревенскую картину.
— Стучу три раза об порог, чтобы не говорили поперек. У вас товар, у нас купец, — кричит дружка Иван.
— Есть товар, да не по вашу честь, — отвечают ему девушки.
Начинается тот самый веселый балаган с частушками, громкими выкриками «Плати-и-и» и спорами.
— Шапка на женихе какая-то дешевая, — отмечает одна из подружек.
— Шапка на нём ручной работы. Хендмейд называется. Вы деревенские и слов таких не знаете, — отвечает дружка Иван.
Выкуп или чистое вымогательство погружает зрителей в действо и заставляет их подключиться — именно у гостей хранятся мелочь и конфеты.
— На свадьбах девки много зарабатывали. В северных районах перед женихом ставили рогатку. Это такой стол. На каждый уголок жених должен был положить украшение и по рублю. Для девок свадьбы были заработками. Их лентами одаривали, вкусностями, зеркалами, — рассказывает Лиза.
Жениху надо пройти через испытания: спеть, станцевать, поскакать через веревку, гвозди забить. Гвозди городской парень забивает не очень хорошо, но это даже придает дополнительный комедийный эффект.
Дружки и девки сыплют шутками и весело поют частушки. Загадывают загадки.
— Дружки, не подсказывайте. Представьте, идет дождь, под ним сухо, а когда закончится, под ним мокро, — спрашивает Лиза.
— Дерево, — говорит ребенок из гостей.
Невесту подменяют на мужа одной из подружек. Его закутывают в плед и пытаются «отдать» жениху.
— А мужа моего ты где потерял? — в какой-то момент спрашивает Дарья.
— Гармониста потеряли! Платите! — кричит Лиза.
Страсти накаляются, но гости постепенно замерзают. Выкуп подходит к концу, и невесту отдают жениху. Радостные молодые под частушки возвращаются в дом к жениху. Как объясняют организаторы, после выкупа обычно шли в церковь венчаться, но для представления эту часть пропустили.
— Невесту могли выкуривать из дома. Старички ходили, поджигали палки и закуривали дом. Чтобы невеста быстрее вышла, — между делом рассказывает Лиза.
Деревенский пир
В доме, где проходит празднование, молодых встречают рисом и песнями. Жених с невестой целуют иконы, которые для них держат хозяева усадьбы Ирина Кошелева с мужем Владимиром, едят каравай и заходят в сам домик. Там натопили печку дровами из березы, и яркий запах вместе с теплом быстро расслабляет подмерзших гостей. Пришедших уже встречают множество блюд и шеф-повар Юлия Ливиненко. Как отмечает повар, все блюда за столом простые, деревенские.
— Никаких куропаток и лебедей у нас нет. Были бы бояре, тогда бы и наловили таковых. Что же все-таки было такого примечательного на деревенской свадьбе? Пироги с горохом. У нас традиционно на столе есть курник — круглый пирог с курицей, картофелем и салом. Там еще добавлена черемша. Это по традиции русских сибиряков, переселенцев в Алтайский край. У нас в ресторане есть технолог, и когда я задала ей вопрос про курник, она позвонила своей тете. Подталкиваем, и люди начинают свои традиции вспоминать, — поделилась Юлия перед началом обеда.
На столе гостей ждут сладкие блины с творогом, гусь, холодец, селедочка, соленья и мед в сотах. Мед — потому что следующий месяц для молодоженов медовый.
Организатор Дарья же добавляет, что по сибирским обрядам жених с невестой за столом не ели.
— В Архангельске была традиция такая, связанная с кашей. Дружка подносил жениху с невестой обрядовую кашу с одной ложкой. Этой ложкой они на протяжении всей свадьбы должны есть. Это символизировало, что теперь у них одна общая доля на двоих, что теперь куда он, туда и она, — рассказала Дарья.
Дружка Иван поднес чугунок с кашей молодым.
— Это ваша единственная еда на сегодня, — объявляет Иван. — Сольно или горько-то?
Пока гости кушают, организаторы развлекают. Поют песни и рассказывают интересные факты.
— Когда в дом заходили, то говорили: «Мир вашему дому». А хозяева отвечали: «С миром принимаем», — начинает парад фактов Лиза.
Батарейка на балалайке
Во время обеда подружки начали обряд расплетения косы. Это своеобразный переход из девки (незамужней) в молодуху (девушка, которая не рожала или родила одного ребенка).
— Все девки ходили с косами красивыми, с лентами. И на свадьбу коса расплеталась. Ленты убирают из косы. И некоторые девушки вплетали в косу всякое стекло, иголки, чтобы ее медленнее расплетали. Кому же захочется терять жизнь у родителей, когда ты не одна хозяйка в доме и все не на тебе держится, а маменька кушать приготовит, папенька печку затопит, — рассказала организатор.
По традиции одну косу расплетают в две и убирают под платок. Один платок — белый, который символизирует чистоту. Второй — цветной. Весь процесс скрывают от гостей платком. Две подружки поют грустные песни, а невеста плачет и причитает. Хотя со стороны это выглядит скорее забавно, чем грустно.
После того как коса исчезла за платками, молодуха раздает ленты своим подружкам и рассказывает их историю. Ленты обычно со специальной вышивкой.
— Вот эту ленту мне Иван подарил, когда мы в поле гуляли. А вот эту он подарил во время вечорки, — приговаривает Олеся.
Вместо того чтобы красть невесту, на этой свадьбе решили украсть места. Их долго выкупал дружка с помощью песен. А чтобы песни пели и гости, Иван исполнил «Батарейку» на балалайке. Потом, правда, всё равно пришлось петь русские народные песни.
Чтобы не засиживались гости, организаторы вывели их на улицу в поле, где они все вместе водили хороводы. Вот только обычный хоровод — это было бы слишком просто. Одним из развлечений стал хоровод-капуста, когда вокруг невесты собирались все остальные гости кругами, а дружка припевал.
— Уж я вью, вью, вью я капусточку. Завивайся, вилой кочешок, — напевал Иван.
Незамужние девушки после хоровода выстроились, чтобы поймать венок, — повезло журналисту НГС. И снова подмерзшие гости вернулись в домик, где продолжились песни и праздничные традиции.
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