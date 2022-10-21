Больше 1000 новосибирцев развелись через «Госуслуги» в 2022 году — как сделать также
В ЗАГСе также назвали, в каких районах разводились через сервис чаще всего
В Новосибирской области за 9 месяцев через сервис «Госуслуги» подали 1068 заявлений на развод, больше всего — в Центральном округе Новосибирска. Об этом НГС сообщили в региональном ЗАГСе.
В пресс-службе отметили, что наибольшее число заявлений на расторжение брака поступило в отделы ЗАГСа: Центрального округа — 243, Ленинского района — 144 и Советского района — 135 заявлений. В Новосибирской области чаще разводятся через онлайн-сервис в Бердске — 34 и в Искитимском районе — 14 заявлений.
Как говорится на сайте Минцифры России, для расторжения брака через «Госуслуги» необходимо обоюдное согласие супругов, отсутствие несовершеннолетних детей, подтвержденная учетная запись на «Госуслугах», СНИЛС и электронная почта супруга.
Сейчас заявление можно подписать госключом — электронной подписью, для этого у супругов должен быть загранпаспорт, выданный на 10 лет, смартфон с функцией NFC для идентификации.
Как работает сервис:
- Инициатор заполняет свою часть заявления на «Госуслугах» и направляет подтверждение супругу;
- Супруг подтверждает согласие на расторжение брака, заполняет свою часть заявления и подписывает заявление в приложении «Госключ»;
- Инициатор получает уведомление об этом и также подписывает заявление в приложении «Госключ»;
- После чего инициатор выбирает отдел ЗАГС, в котором состоится расторжение брака, указывает, пойдет он на церемонию один или с супругом, оплачивает госпошлину;
- Второй супруг получает уведомление, оплачивает пошлину и отправляет заявление в ЗАГС.
По данным сервиса «Госуслуги», цена пошлины со скидкой составит 455 рублей с каждого супруга. После подачи заявления через сайт у семьи будет месяц, чтобы обдумать решение, затем один из супругов должен прийти в ЗАГС и лично подтвердить намерение.
Ранее мы писали, что количество разводов в Новосибирской области сократилось, в августе решили развестись 1354 пары, в сентябре — 1297.