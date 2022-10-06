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В сентябре в НСО стали в 1,5 раза чаще устанавливать, кто отец ребенка

Также из статистики ЗАГСа стало известно, что в регионе снизилась рождаемость и количество разводов

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При этом в регионе снизилась рождаемость

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В Новосибирской области за сентябрь 652 человека установили отцовство, что на 61,7% больше, чем за прошлый месяц. В августе эта цифра была 403. Свежую статистику за сентябрь опубликовал ЗАГС Новосибирской области.

В 2021 году ежемесячно количество установлений отцовства не превышало показателя 442 записи. В августе 2021 года было 383 записи, в сентябре — 387.

Свидетельство об отцовстве может потребоваться, например, при оформлении наследства у нотариуса, льгот в органах социальной защиты населения, при получении материнского капитала или налоговых льгот по сделкам дарения, при взыскании алиментов через суд

При этом в регионе выросло количество браков. В августе 2022 года поженились 2426 пар, а в сентябре — уже 2816, что на 16% больше.

Снизилась рождаемость в Новосибирской области. В августе родилось 2512 младенцев, а в сентябре — 2261. Количество разводов сократилось. Расторгли брак в августе 1354 пары, а в сентябре — 1297.

За первые полгода смертность в Новосибирской области превысила рождаемость на 30%.

БракРазводСвадьбаУстановление отцовства
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