В сентябре в НСО стали в 1,5 раза чаще устанавливать, кто отец ребенка
Также из статистики ЗАГСа стало известно, что в регионе снизилась рождаемость и количество разводов
В Новосибирской области за сентябрь 652 человека установили отцовство, что на 61,7% больше, чем за прошлый месяц. В августе эта цифра была 403. Свежую статистику за сентябрь опубликовал ЗАГС Новосибирской области.
В 2021 году ежемесячно количество установлений отцовства не превышало показателя 442 записи. В августе 2021 года было 383 записи, в сентябре — 387.
Свидетельство об отцовстве может потребоваться, например, при оформлении наследства у нотариуса, льгот в органах социальной защиты населения, при получении материнского капитала или налоговых льгот по сделкам дарения, при взыскании алиментов через суд
При этом в регионе выросло количество браков. В августе 2022 года поженились 2426 пар, а в сентябре — уже 2816, что на 16% больше.
Снизилась рождаемость в Новосибирской области. В августе родилось 2512 младенцев, а в сентябре — 2261. Количество разводов сократилось. Расторгли брак в августе 1354 пары, а в сентябре — 1297.
За первые полгода смертность в Новосибирской области превысила рождаемость на 30%.