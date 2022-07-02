Смертность превышает рождаемость на 30% в Новосибирской области: ЗАГС опубликовал статистику за полгода

ЗАГС Новосибирской области опубликовал статистику за июнь и за первое полугодие 2022 года. По данным статистики, в Новосибирской области за месяц умерли 2814 человек, а родились 2319 человек. В то время как за полгода в области умерло 20 448 человек, а родились 13 306 человек.



Количество смертей в Новосибирской области становится меньше. Так, в мае 2022 года умерло 3022 человека, а в июне 2021 года — 3943 человека. Рождаемость остается на примерно одинаковом уровне. В мае 2022 года родились 2292 человек, а за июнь 2021 года 2472 человека.