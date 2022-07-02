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Смертность превышает рождаемость на 30% в Новосибирской области: ЗАГС опубликовал статистику за полгода

Всего в области умерло 20 448 человек

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В июне в городе появилось 2075 новых браков

В июне в городе появилось 2075 новых браков

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ЗАГС Новосибирской области опубликовал статистику за июнь и за первое полугодие 2022 года. По данным статистики, в Новосибирской области за месяц умерли 2814 человек, а родились 2319 человек. В то время как за полгода в области умерло 20 448 человек, а родились 13 306 человек.

Количество смертей в Новосибирской области становится меньше. Так, в мае 2022 года умерло 3022 человека, а в июне 2021 года — 3943 человека. Рождаемость остается на примерно одинаковом уровне. В мае 2022 года родились 2292 человек, а за июнь 2021 года 2472 человека.

По данным ЗАГС, в июне было зарегистрировано 2075 новых браков, это больше, чем в мае. В мае было зарегистрировано 974 новых брака. За полгода было зарегистрировано 7716 человек. За июнь распалось 1093 брака, за полгода — 6294 развода в Новосибирской области.

Население Новосибирской области увеличилось на 5% и достигло 2 798 000 жителей. Предварительные результаты переписи населения 2020–2021 годов были объявлены в начале июня.

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