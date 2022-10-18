Не растерялась: жених бросил невесту прямо в день свадьбы — посмотрите, как она вышла из неприятной ситуации с честью

27-летняя Кейли Стид поняла, что ее свадьба пошла не по плану, когда на нее не приехал жених. Другая бы залилась слезами, но Кейли решила... всё равно закатить вечеринку. А что, банкет оплачен, еда приготовлена, платье висит в шкафу — такой незначительный повод, как отсутствие жениха, не смог испортить праздник жизнерадостной девушке. Наши коллеги из Wday.ru записали эту забавную и поучительную историю.
Дело в том, что Кейли потратила почти все сбережения на свадьбу своей мечты, которая должна была состояться 15 сентября. Когда родители парня сообщили ей, что жених сбежал — она приняла решение не отменять банкет. Кейли закатила свадьбу, которую давно планировала, и потратила на празднование 12 тысяч фунтов стерлингов (примерно 850 тысяч рублей). Семья невесты поддержала девушку, друзья тоже не остались в стороне — был торжественный выход невесты в белом платье, танцы, еда и даже фотосессия — и всё для одной королевы бала.
— Было так много особенных моментов, как мое появление на свадьбе, прогулка с бенгальскими огнями, первый танец и разрезание свадебного торта — я была счастлива в этот день, — поделилась позже необычная невеста с журналистами.
Интересно, что до свадьбы жених и невеста 4 года жили вместе, по словам Кейли, она не замечала никаких предпосылок к расставанию. Пара даже отгуляла девичник и мальчишник. А за сутки до свадьбы, как полагается, разъехалась по разным домам. И вот за час до церемонии раздался звонок — отец парня сообщил, что его сын находится в четырех часах езды от города, а значит, никак не успевает быть на церемонии.
— Когда моя сестра и мой лучший друг объясняли гостям, что произошло, все плакали, потому что с нетерпением ждали этого дня, — вспоминает несостоявшаяся невеста.
Кейли и сама не смогла сдержать слез, когда узнала об этом. Но потом собралась, подправила макияж и вовсю блистала перед гостями.
— В шутку видеооператор сказал: «А вы что, девчата, не продолжаете? Вы потратили все эти деньги, вам их не вернуть, все ваши гости на месте, почему бы вам просто не пойти», — первому идея продолжить праздник без жениха пришла видеооператору.
Вместо того чтобы разделить свой первый танец с женихом, невеста станцевала его со своим отцом, братьями и друзьями жениха.
— Я всегда мечтала танцевать с отцом на своей свадьбе. Ему 71 год, и я боялась, что он и моя мама, которой 63 года, не будут на моей свадьбе, поэтому я очень хотела этого, — откровенничала невеста.
Друзья поддержали девушку и даже устроили сбор денег, чтобы она могла вернуть хотя бы часть расходов на свадьбу, которая, по сути, не состоялась.
После вечеринки Кейли собрала все вещи экс-жениха и отправила их его родителям. А он даже не попытался объяснить, почему в последний момент не приехал на собственную свадьбу.
— Я не знаю, что могло произойти. Может, если бы были «звоночки», я бы не испытала такой шок. Но ничего такого не было, мы даже не ссорились! Я думала, что мы идеально подходим друг другу, — заключает Кейли.
Позже СМИ связались с женихом Кейли и спросили, не хочет ли он хотя бы извиниться перед своей невестой. Но он отказался комментировать материал о своей несостоявшейся свадьбе и повесил трубку.
«Бросил ее и не жалею»
Недавно редакция записала откровения жениха, который бросил свою невесту прямо перед свадьбой. Почти также, как поступил с Кейли ее бывший молодой человек. Вспоминаем, как мужчина объяснил свой странный поступок.
— До свадьбы оставалась неделя. Я окончательно понял, что не хочу. Ничего. Этого. Я. Не хочу. И пропади всё пропадом. Какой самый надежный выход из безвыходных ситуаций? Мне показалось — это запой. Ну и запил я прямо классически. До беспамятства. До отключки, — рассказывал он журналистам.
Очнулся горе-жених в больнице под капельницей. Испуганной невесте и своим родителям смело сообщил, что передумал, вспоминает, еще «штормило», было дурно и всё равно, что говорить.
— Помню, извинялся невнятно, говорил, что сердцу не прикажешь, еще какие-то банальности. Невеста молча вышла, мама — в слезы. Когда я выписался, то обрадовался, что вовремя обрубил концы. Бросил ее и не жалею. Сидел на даче, не высовывался. Пить больше не хотелось, — заключил несостоявшийся семьянин.
Мы решили спросить у экспертов, почему так часто молодые люди понимают, что не созданы друг для друга непосредственно у дворца бракосочетания?
Почему люди расстаются перед свадьбой
Психолог Альбина Роготовская считает, что каждый человек в паре проходит этап «сомнения», но мужчинам на него требуется больше времени.
— Есть определенные этапы отношений. Этап знакомства. Затем этап неопределенности, когда непонятно, созданы вы друг для друга или нет? Потом, когда, казалось бы, уже ясно, что вы пара, обязательно наступает этап сомнений. Он возникает, даже если любовь была с первого взгляда. Так вот, если вам удалось привести мужчину в загс, а он еще не отсомневался, то этот этап сомнений наступит в браке, — рассказывала эксперт для НГС.
По мнению Альбины, как бы вам хорошо ни было вместе, сомнения не отменяются. У женщины этап сомнений может занять один день, мужчине же иногда нужно полгода. Его срок принятия решения гораздо длиннее. Эксперт считает, что если он принимает решение так же мгновенно, как женщина, то это безответственный мужчина.
— Нужно уважать мужскую природу. И понимать: пока не пройден этап сомнения — он вообще не ваш. Можно найти любой повод и загнать человека в загс, например, на чувстве вины. Но цель брака — не штамп в паспорте, а уверенность в выборе друг друга. В так называемых гражданских (свободных) отношениях этап сомнения не пройден. Люди живут вместе, но как бы в ожидании кого-то лучшего, — заключает эксперт.
Альбина Роготовская — психолог, коуч, эксперт по даосским практикам, медитациям, рисуночной и фильмотерапии.
Психолог и эксперт по самооценке Анна Бабич говорит, что процент расставаний в современном мире высок по разным причинам, но основной является то, что люди не умеют строить близкие отношения. Современные тренды в общении приучают человека к поверхностным отношениям — есть фасадная картинка, есть привлекающие черты, но когда начинаются первые трудности, люди выходят из отношений.
— Люди живут с ощущением изобилия: партнеров много, я быстро найду себе другого, а по факту с новым партнером происходит то же самое. Переходя от одного партнера к другому, человек не решает свои задачи в построении близких отношений, так как не доходит до них — в этом заключается кризис брака в современности. Сложно построить крепкий брак — это большая работа, до которой люди просто не доходят, думая, что где-то там их ждет лучший вариант, — объясняла эксперт для НГС.
Анна Бабич рассказывает, что часто браки распадаются в молодом возрасте, когда люди по своему этапу развития не доходят до потребности в близких отношениях, они ориентированы на то, что вовне — социальный успех и достижения, и на построение отношений в первом приближении.
— У людей на этом этапе еще нет потребности идти вглубь себя. Настоящие крепкие отношения мы можем построить только тогда, когда мы начинаем хорошо себя понимать и знаем, что нам нужно от отношений, мы начинаем видеть человека рядом, а не фасад, который привлек, — заключает эксперт.
Анна Бабич — психолог, эксперт по самооценке.
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