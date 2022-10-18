Не растерялась: жених бросил невесту прямо в день свадьбы — посмотрите, как она вышла из неприятной ситуации с честью

— Было так много особенных моментов, как мое появление на свадьбе, прогулка с бенгальскими огнями, первый танец и разрезание свадебного торта — я была счастлива в этот день, — поделилась позже необычная невеста с журналистами.

Интересно, что до свадьбы жених и невеста 4 года жили вместе, по словам Кейли, она не замечала никаких предпосылок к расставанию. Пара даже отгуляла девичник и мальчишник. А за сутки до свадьбы, как полагается, разъехалась по разным домам. И вот за час до церемонии раздался звонок — отец парня сообщил, что его сын находится в четырех часах езды от города, а значит, никак не успевает быть на церемонии.