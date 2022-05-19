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Повар из Новосибирска попала на «Битву шефов» на «Пятнице» — как ее блюда оценили Агзамов и Ивлев

Раньше Любовь Харитонова работала в столовой, но ушла на пенсию

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Любовь присоединилась к команде кондитера Агзамова

Любовь присоединилась к команде кондитера Агзамова

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Повар из Новосибирска Любовь Харитонова приняла участие в шоу «Битва шефов» на телеканале «Пятница». Она не смогла пройти в финал, но повара Ренат Агзамов и Константин Ивлев похвалили ее салат «Гнездо глухаря» и кулебяку с лососем.

Любови 60 лет, она закончила техникум общественного питания и работала в столовой на заводе. Сейчас она на пенсии, но всё равно постоянно и много готовит.

Для отборочного тура она приготовила салат «Гнездо глухаря».

— Абсолютно филигранно доведено всё до вкуса, все продукты чувствуются. И мне хочется видеть такого крутого, уникального специалиста, эту яркую, импозантную женщину именно в своей команде, — так отозвался о блюде Ренат Агзамов.

Константин Ивлев также предложил участнице присоединиться к его команде поваров. Однако Любовь решила остаться у Агзамова.

Любовь не расстроилась из-за поражения

Любовь не расстроилась из-за поражения

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Во втором туре участники должны были приготовить тельное — котлету из филе рыбы с грибами, которая сделана в форме полумесяца. На следующем этапе участники команды Рената Агзамова готовили кулебяку с лососем, яйцом и шпинатом.

— На вид — «не алё», на вкус — «позвони мне, позвони», — так охарактеризовал блюдо участницы Константин Ивлев.

В этом раунде решение о том, кто покинет команду, принимал шеф-повар конкурентов. И Константин Ивлев сказал, что Любовь покидает шоу. Она отреагировала на это спокойно:

— Нисколько не расстроилась. Участники очень сильные, и остались самые сильные. Должен же кто-то уходить.

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Константин ИвлевРенат Агзамовтелеканал «Пятница»
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