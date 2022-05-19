Повар из Новосибирска попала на «Битву шефов» на «Пятнице» — как ее блюда оценили Агзамов и Ивлев
Раньше Любовь Харитонова работала в столовой, но ушла на пенсию
Повар из Новосибирска Любовь Харитонова приняла участие в шоу «Битва шефов» на телеканале «Пятница». Она не смогла пройти в финал, но повара Ренат Агзамов и Константин Ивлев похвалили ее салат «Гнездо глухаря» и кулебяку с лососем.
Любови 60 лет, она закончила техникум общественного питания и работала в столовой на заводе. Сейчас она на пенсии, но всё равно постоянно и много готовит.
Для отборочного тура она приготовила салат «Гнездо глухаря».
— Абсолютно филигранно доведено всё до вкуса, все продукты чувствуются. И мне хочется видеть такого крутого, уникального специалиста, эту яркую, импозантную женщину именно в своей команде, — так отозвался о блюде Ренат Агзамов.
Константин Ивлев также предложил участнице присоединиться к его команде поваров. Однако Любовь решила остаться у Агзамова.
Во втором туре участники должны были приготовить тельное — котлету из филе рыбы с грибами, которая сделана в форме полумесяца. На следующем этапе участники команды Рената Агзамова готовили кулебяку с лососем, яйцом и шпинатом.
— На вид — «не алё», на вкус — «позвони мне, позвони», — так охарактеризовал блюдо участницы Константин Ивлев.
В этом раунде решение о том, кто покинет команду, принимал шеф-повар конкурентов. И Константин Ивлев сказал, что Любовь покидает шоу. Она отреагировала на это спокойно:
— Нисколько не расстроилась. Участники очень сильные, и остались самые сильные. Должен же кто-то уходить.
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