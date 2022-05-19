Повар из Новосибирска попала на «Битву шефов» на «Пятнице» — как ее блюда оценили Агзамов и Ивлев

Повар из Новосибирска Любовь Харитонова приняла участие в шоу «Битва шефов» на телеканале «Пятница». Она не смогла пройти в финал, но повара Ренат Агзамов и Константин Ивлев похвалили ее салат «Гнездо глухаря» и кулебяку с лососем.

Любови 60 лет, она закончила техникум общественного питания и работала в столовой на заводе. Сейчас она на пенсии, но всё равно постоянно и много готовит.