Появление на мотоцикле, парные тату и черная икра: как сибирячка победила в шоу «Четыре свадьбы»

Новосибирцы Анастасия и Дмитрий приняли участие в программе «Четыре свадьбы» на канале «Пятница». По итогам голосования они набрали наибольшее количество баллов и победили. Приз для молодоженов — свадебное путешествие.

По правилам шоу за выигрыш должны бороться невесты: им нужно посетить свадьбы соперниц и оценить их. Выигрывает та, кто получит больше баллов.

Анастасии 34 года, она работает сексологом. Бюджет ее свадьбы составил 1 миллион рублей.

— Мы с Настей познакомились на ее лекции. Она — красотка, конечно. У меня дар речи пропал. Буквально через пару часов я понял, что я этого человека не отпущу никогда. Начали бурно общаться, понеслись ухаживания в десятикратном размере. Ее машина сломалась, и я отдал свою, — рассказал на программе Дмитрий, муж Анастасии.

