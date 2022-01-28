Появление на мотоцикле, парные тату и черная икра: как сибирячка победила в шоу «Четыре свадьбы»

Новосибирцы Анастасия и Дмитрий приняли участие в программе «Четыре свадьбы» на канале «Пятница». По итогам голосования они набрали наибольшее количество баллов и победили. Приз для молодоженов — свадебное путешествие.
По правилам шоу за выигрыш должны бороться невесты: им нужно посетить свадьбы соперниц и оценить их. Выигрывает та, кто получит больше баллов.
Анастасии 34 года, она работает сексологом. Бюджет ее свадьбы составил 1 миллион рублей.
— Мы с Настей познакомились на ее лекции. Она — красотка, конечно. У меня дар речи пропал. Буквально через пару часов я понял, что я этого человека не отпущу никогда. Начали бурно общаться, понеслись ухаживания в десятикратном размере. Ее машина сломалась, и я отдал свою, — рассказал на программе Дмитрий, муж Анастасии.
Свадьба прошла за городом на территории отеля. Жених и невеста приехали к месту регистрации на мотоцикле.
На банкете на столах было много закусок, в том числе черная икра. Гостям предлагали несколько видов шампанского и вино. Торт подали в конце вечера. Он был сделан в форме трех черных кубов разного размера, составленных друг на друга. Его украсили белыми цветами.
Невеста также сделала подарок себе и жениху.
— Я была уверена, что у меня в жизни будет две татуировки — одна, когда я рожу сына, и вторая, когда я найду того самого мужчину. Я хочу сделать парные татуировки, которые останутся с нами на всю нашу жизнь, — сказала Анастасия.
После этого молодожены еще на банкете сделали себе парные татуировки.
В программе также участвовали невесты из других городов. Анна из Красноярска, Виктория из Челябинска и Марина из Волгограда. Они выставили баллы за празднование свадьбы Анастасии. Так как остальные участницы набрали меньше очков, новосибирская пара победила.
Ранее другая невеста из Новосибирска — Марина — со своим женихом участвовала в «Четырех свадьбах». На празднование пара потратила