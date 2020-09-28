Новосибирцы на выходных наловили огромных рыб — смотрим, чем хвастаются в соцсетях

В Новосибирской области на этих выходных у многих жителей удалась рыбалка — в Сузунском районе наловили огромных щук. Смотрим, какими рыбами новосибирцы похвастались в соцсетях.



В Сузунском районе была поймана щука весом чуть больше 10 килограммов.