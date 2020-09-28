28 сентября понедельник
СЕЙЧАС +14°С
Пробки 4/10
usd 76.82
eur 89.66
Тема дняУбили жену главврача больницы в Искитиме

Все новости

Все новости

Новосибирцы на выходных наловили огромных рыб — смотрим, чем хвастаются в соцсетях

Всех «крокодилов» поймали в Сузунском районе

5 486
28Обсудить

Поделиться

В основном из больших щук делают котлеты

В основном из больших щук делают котлеты

Новосибирские рыбаки наловили огромных щук в Сузунском районе

В Новосибирской области на этих выходных у многих жителей удалась рыбалка — в Сузунском районе наловили огромных щук. Смотрим, какими рыбами новосибирцы похвастались в соцсетях.

В Сузунском районе была поймана щука весом чуть больше 10 килограммов.

Такого же веса «крокодил» был выловлен также в Сузуне в селе Каргаполово. Как рассказал корреспонденту НГС автор поста в группе «Рыбалка в Новосибирске» в соцсети «ВКонтакте» Стас Фадеев, кроме 10-килограммовой щуки, ему удалось поймать щуку в 6,5 килограмма и судака весом 4,5 килограмма. Он добавил, что в основном из таких больших рыб делают котлеты.

В этом же районе была поймана щука поменьше, весом в 9,8 килограмма.

Поймали огромную или редкую рыбу? Присылайте свои фото и видео в редакцию по WhatsApp на номер +7 923 157-00-00 или по почте news@ngs.ru.

Вчера жительница Новосибирска Лариса Северина поймала 18-килограммового сазана в Обском водохранилище.

Летом житель Новосибирска Антон Радо поймал огромную щуку на рыбалке в Томской области. Рыба весила 13 килограммов, а её примерный возраст был около 25 лет. После поимки Антон выпустил рыбу обратно в Обь.

По теме

Автор

оцените материал

  • ЛАЙК2
  • СМЕХ3
  • УДИВЛЕНИЕ0
  • ГНЕВ2
  • ПЕЧАЛЬ0

Поделиться

Поделиться

рыбалкауловщука
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

У нас есть почтовая рассылка для самых важных новостей дня.Подпишитесь, чтобы ничего не пропустить.

КОММЕНТАРИИ (28)

Пока нет ни одного комментария. Добавьте комментарий первым!