Новосибирцы на выходных наловили огромных рыб — смотрим, чем хвастаются в соцсетях

Новосибирские рыбаки наловили огромных щук в Сузунском районе
В Новосибирской области на этих выходных у многих жителей удалась рыбалка — в Сузунском районе наловили огромных щук. Смотрим, какими рыбами новосибирцы похвастались в соцсетях.
В Сузунском районе была поймана щука весом чуть больше 10 килограммов.
Такого же веса «крокодил» был выловлен также в Сузуне в селе Каргаполово. Как рассказал корреспонденту НГС автор поста в группе «Рыбалка в Новосибирске» в соцсети «ВКонтакте» Стас Фадеев, кроме
В этом же районе была поймана щука поменьше, весом в 9,8 килограмма.
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Вчера жительница Новосибирска Лариса Северина поймала 18-килограммового сазана в Обском водохранилище.
Летом житель Новосибирска Антон Радо поймал огромную щуку на рыбалке в Томской области. Рыба весила 13 килограммов, а её примерный возраст был около 25 лет. После поимки Антон выпустил рыбу обратно в Обь.