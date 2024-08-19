«Многим отказываем в заселении»: в Новосибирске вузам не хватает мест в общежитиях — можно ли переселить студентов в апартаменты

Новые общежития строят, но мест всё равно не хватает Источник: Александр Ощепков / NGS.RU











В Новосибирске в университетах строят общежития, но мест студентам всё равно не хватает. В результате в августе рынок аренды квартир превращается в безумие: предложения разбирают за пару часов, а цены растут на глазах. Недавно министр науки и высшего образования России Валерий Фальков предложил оставить общежития малоимущим, а для всех остальных создавать особую форму, которая будет дешевле, чем просто квартиры, но дороже, чем университетские общежития. Корреспондент НГС разобралась, как сейчас обстоят дела с общежитиями и будут ли востребованы студенческие апартаменты в Новосибирске.



«Должен быть еще один статус, отличный от общежития»

Общежития слишком дорого обходятся государству Источник: Александр Ощепков / NGS.RU











О том, что общежития надо оставить только для малоимущих студентов, заявил в конце июля министр образования России Валерий Фальков. Он начал рассуждать на эту тему на расширенном совместном заседании комитетов Госдумы по науке и высшему образованию. Как писали РИА Новости, цены на общежития, по мнению министра, слишком маленькие и не соответствуют затратам на их содержание. Так общежития начинают выполнять социальную функцию.



— Должен быть еще один статус, отличный от общежития, где будет другая разумная стоимость, и механизмы экономические будут включаться, — процитировали в РИА Новости министра образования.

Фальков добавил, что это не должно быть юридически оформлено как гостиница. При этом новая форма жилья для студентов должна быть дороже, чем общежития, но дешевле, чем просто аренда квартиры. Эксперты обычно называют такую форму жилья для студентов — апартаментами.

В Новосибирске множество университетов, у которых есть проблемы с общежитиями. Во время приезда Михаила Мишустина в НГУ ректор Михаил Федорук отмечал, что нужно строить новые общежития, так как студентов некуда селить. Как НГС рассказали в пресс-службе НГУ, дефицит мест в университете на сегодняшний момент — около двух тысяч. А это не самый крупный университет города.

При этом с каждым годом в НГУ заселяют всё больше студентов. В 2022 году — 3700 человек, в 2023 — 4700 человек, а в 2024 подготовлены места для 5400 студентов.

— В этом году завершено строительство комплекса новых общежитий для студентов университета на 690 мест. Они возводились в рамках первой очереди нового кампуса НГУ. В среднем стоимость проживания в месяц составляет 1000 рублей. Изменение стоимости происходит при изменении тарифов на коммунальные услуги, — объяснили в пресс-службе НГУ.

По правилам НГУ, общежитие предоставляется всем иногородним студентам. Потом уже места распределяются между проживающими в городе и наиболее нуждающимися. Также новосибирец может получить представление деканата, по которому ему выдадут место.

В Педагогическом университете Новосибирска, напротив, в этом году поселится меньше студентов, чем раньше. В 2022 и в 2023 годах в общежитиях проживало около 2129 студентов, а в 2024 там будут находиться 2083 человека. С начала этого семестра, как рассказали в пресс-службе НГПУ, стоимость проживания за месяц будет 1030 рублей в расчете на одного студента бюджетной формы обучения, который проживает в трехместной комнате.

По данным сайта НГТУ, в месяц проживание стоит от 700 до 1400 рублей в месяц. В Сибгути на сайте написано, что за общежития студенты будут платить от 1054 до 1120 рублей. В НГУЭУ проживание в месяц обходится от 500 до 1400 рублей в месяц.

«Качество студентов у нас, к сожалению, снизится»

В город приезжают тысячи студентов Источник: Ольга Бурлакова / NGS.RU











В НГУЭУ сейчас есть два здания общежития: «Страна возможностей» и «Пространство молодых». Они рассчитаны на 403 и 550 мест соответственно. Места распределяются сначала между иногородними студентами, которые относятся к льготным категориям. Бюджетникам, которые получают высшее образование, места выдаются по списку с учетом результатов ЕГЭ и внутренних испытаний вуза.

Как объяснил корреспонденту НГС проректор НГУЭУ по молодежной политике Денис Обуховский, цены в общежитиях повышаются каждый год. Это происходит в соответствии с индексацией и другими нормативными условиями. Но эти проценты проживающие практически не замечают.



Строительство новых корпусов общежития Денис Обуховский называет интересным и важным. Но есть несколько факторов, которые тормозят процесс. Во-первых, это очень дорого. А во-вторых, найти земельный участок под общежитие непросто. Особенно в центре города.



— Министр образования в целом по стране характеризует ситуацию с фондами общежитий. Устанавливаемые федеральными нормативами цены на проживание в общежитиях несопоставимы с фактическим объемом социальной услуги, которая предоставляется университетом, — проживанием в большом городе. С каждым годом влияние этого фактора на выбор вуза растет, и мы сталкиваемся с необходимостью отказывать многим в заселении. Однако если общежитие будет предоставляться только малоимущим, то качество студентов у нас, к сожалению, снизится, — отмечает проректор.



Денис Обуховский подтверждает, что интерес к студенческим апартаментам у обучающихся очень большой. НГУЭУ выразил свою готовность подключиться к такому проекту. Но это будет возможно, если будет разработана нормативная база и определены ресурсы по созданию соответствующей инфраструктуры.



«В день идет по 10–12 обращений»

Общежитий не хватает сотням студентов Источник: Александр Ощепков / NGS.RU











У НГУЭУ есть заключенный с агентством недвижимости «Сфера» договор. Университет направляет студентов в «Сферу» и там им помогают арендовать квартиры и комнаты. Специалисты «Сферы» помогают объединяться первокурсникам, которые приехали в город одни, и заселяют их по несколько человек.



Как рассказала НГС Юлия Иванова, руководитель отдела аренды компании «Сфера», в этом году уже появились приказы о заселении в общежития. И стало понятно, что мест не хватает.

— Этот спрос отличается от прошлого года. В прошлом году мы тоже сотрудничали с этим вузом, и около 80% ребят они искали бюджетное жилье, мы их объединяли. Допустим, мы понимали, что у нас есть 2−3 мальчика, и у них у всех бюджет 10−12 тысяч, мы искали для них двух- трехкомнатную квартиру и договаривались с собственником, что это будут абсолютно разные ребята. Мы их между собой знакомили. Мы старались подбирать, допустим, две девочки 18 лет. Или три парня. И выделяли их в трехкомнатную квартиру, чтобы они могли сэкономить, — объясняет Юлия Иванова.

Через некоторое время студенты обзаводились новыми знакомствами и снимали что-то другое, переезжали. Но было много запросов на бюджетное жилье. В этом году пока только первая неделя запросов, и еще не все ознакомились со списками. По этой причине пока идет запрос на комфортные квартиры. То есть студенты и их родители готовы платить больше денег. В среднем это около 30 тысяч рублей в месяц.

— Это уже комфортная квартира в хорошем доме, чуть дальше от вуза, либо ближе к вузу. Возможно, старый фонд, но зато пешая доступность. То есть изменился ценовой запрос, стали рассматривать другие квартиры. И пока еще совсем немного заявок на «помогите нам найти соседа». Но это только начало. Сейчас в основном запрос: «мой ребенок хочет жить в комфорте, и давайте рассмотрим отдельную квартиру», — объясняет руководитель отдела аренды.

В прошлом году с разными запросами в «Сферу» обратились около 300 студентов. Многие даже не пользуются студенческим бюро, которое предоставляет НГУЭУ, а просто обращаются в агентство.

— Сейчас, если сравнивать, в день идет пока 10–12 обращений. Очень большое количество людей, которым не хватает общежития. И я думаю, что среди них будут те, у которых ограниченный бюджет, — отметила Юлия Иванова.

Как объясняет руководитель отдела аренды, в прошлом году сотрудники «Сферы» пытались предложить сотрудничество и другим вузам Новосибирска. Агентство решило развиваться в эту сторону, когда поняло, что летом появляется большое количество клиентов-студентов.

— Не все готовы вот так упростить сотрудничество, то есть рекомендовать какое-то одно агентство. И не все, как этот вуз, вообще озадачиваются тем, что где-то нужно студентам жить. А по нашей практике сложилось впечатление, что некоторые студенты выбирают даже не вуз, а комфорт, — объясняет Юлия Иванова.

Благодаря такому сотрудничеству «Сфера» получает себе клиентов, а для вуза это становится упрощением процесса. Как объясняет Юлия Иванова, для агентства в этом есть некоторые сложности — приходится обрабатывать большое количество звонков.

— Менеджеры очень много тратили времени, чтобы с каждым поговорить и каждому объяснить, что вообще за ситуация в городе и как им помочь. Организация процесса была очень сложной, так как люди первый раз приезжают в Новосибирск, и некоторые не слушают рекомендации. У нас были случаи, что мы приезжали на заселение с одним человеком, с кем договорились, а еще несколько с чемоданами уже стояли там, — вспоминает руководитель.

Такая практика также защищает студентов от мошенников. Некоторые попадаются на недорогие объявления и красивые квартиры.

В августе спрос на аренду резко вырастает. Квартиры в Новосибирске разбирают за несколько дней или даже за пару часов. И в таких условиях студенческие апартаменты были бы спасением. Но только при условии качественной организации, считает Юлия Иванова.

— Это было бы востребовано, если будет работать какая-то управляющая компания, либо будет служба заселения. Если у студентов будет возможность действительно снимать ниже рынка, то есть если рядом с вузом студия условно стоит 30 тысяч, а апартаменты в двух остановках стоят 15 тысяч, — объяснила руководитель отдела аренды.

«Механизмов нет»

В Новосибирске уже хотели построить студенческий кампус Источник: Александр Ощепков / NGS.RU











В Новосибирске уже были разговоры о строительстве апартаментов для студентов. Инициативу отсматривали эксперты архитектурно-градостроительного совета мэрии. Студенческий кампус на 300 мест мог бы появиться в нескольких минутах ходьбы от площади Маркса, а значит, и недалеко от двух крупных вузов — СГУГиТ и НГТУ. Это был бы первый частный студенческий кампус на 300 одно- и двухместных номеров. И застройщик даже договорился с вузами, но дело так и не сдвинулось дальше обсуждения. А на месте предполагаемого кампуса до сих пор ничего нет.



Эксперт рынка девелопмента Елена Астахова считает, что потребность в студенческих апартаментах есть и она растет с каждым годом. И даже есть здания, которые можно переделать под апартаменты. Но это будет стоить дороже, чем построить новые.

— Мы знаем, как только наступает сезон поступлений в вуз, сразу начинают дорожать арендные квартиры в пешей доступности к вузам, в том числе в Академгородке. Это огромная проблема, там жилья практически нет, либо оно очень дорогое для съема для студентов. И, конечно, потребность в Новосибирске большая, — отмечает Елена Астахова.

Но для застройщиков, которые захотят построить частные студенческие кампусы, нужны механизмы. Сейчас нет понятной финансовой модели, чтобы у застройщика при этом была прибыль.

— Как только в таких проектах финансовая модель будет у застройщика положительной, плюсовой, конечно, они в это пойдут. Во-первых, это интересно. Ты создаешь новое жилье и что-то из разряда образовательного кластера. Это не просто жилье. Его можно и нужно делать именно образовательным кластером, где и живешь, и обучаешься, и социализируешься. Но механизмов к тому, чтобы такие проекты были прибыльными, нет, — повторяет Елена Астахова.

Идеальная модель, по мнению эксперта, если застройщик будет строить апартаменты для студентов, а затем их выкупит государство. И дальше сдает жилье студентам. И тогда это может быть дороже, чем общежития, но дешевле, чем квартиры в аренду.

Сам застройщик оставлять кампусы у себя на балансе не будет, считает Елена Астахова. Другой вариант — это инвесторы, которые покупают кампус, а затем сдают. Но частным инвесторам будет сложно обеспечить цену аренды ниже рынка.

— В Новосибирске пока не возникло ни одного проекта частного кампуса именно потому, что нет механизмов, которые обеспечат застройщику получение прибыли с этого проекта, — отметила эксперт.

Как объясняет Елена Астахова, проекты периодически возникают. Она даже участвовала в разработке одного из них. Были идеи построить и на берегу Оби, и в центре, и в Академгородке. Вариантов много, но пока не будет движения со стороны государства — это останется не более чем разговорами.

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