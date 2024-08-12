«Спрос растет, потому что менее доступна покупка»: риелтор ответила на все вопросы об аренде жилья

3

— Вот этот вопрос задают люди, начиная с 2019 года, но до сегодняшнего дня цены только росли. Тогда думали: «А стоит ли покупать квартиру сейчас или подождать?» Потом был 2020, 2021, 2022-й, и до сих пор цены не опускаются. Сейчас ипотечные ставки достаточно высокие, спрос на ипотечное жилье приостановился. Это особенно хорошо ощущается в этом году.



Еще в том году восемь из десяти сделок были за счет ипотечных средств. Сейчас чаще уже на покупку-продажу выходят с использованием либо наличных средств, либо когда продают свое жилье и добавляют что-то сэкономленное. То есть это или цепочка сделок, или с использованием сертификатов. Например, военные сертификаты, деньги от СВО, до июня были сиротские сертификаты, от администрации на переселение граждан. Таких сделок в этом году стало больше.

