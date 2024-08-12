«Спрос растет, потому что менее доступна покупка»: риелтор ответила на все вопросы об аренде жилья

Цены на недвижимость продолжают уходить в стратосферу, и с каждым новым месяцем купить квартиру становится всё более проблематично. Те, кто еще вчера думал об однушке не в центре, глядя в кошелек, понимают, что об этом остается только мечтать. Но есть другой выход — съем жилья. Риелтор Наталья Герасимова рассказала нашим кемеровским коллегам из NGS42.RU, почему снимать жилье сейчас выгоднее, какую квартиру брать, чтобы затем сдавать, и ответила на другие популярные вопросы.
Наталья Герасимова работает в сфере недвижимости с 2005 года. Участник СРО «Ассоциации риелторов Кемеровской области», агент «Авито Про» по программе «Комфортная сделка», гендиректор ООО «Проектный офис».
- Почему растет в цене арендное жилье?
- Есть ли смысл сдавать одну квартиру и этими деньгами гасить ипотеку за другую?
- Выгодно ли вообще сейчас покупать жилье или пока лучше снимать?
- Если покупать жилье, чтоб потом сдавать, то что лучше всего брать?
- Нужно ли закупать мебель перед сдачей в аренду?
Почему растет в цене арендное жилье?
— Аренда недвижки растет, потому что многим выгоднее снимать жилье, нежели платить ипотеку. Так как заемные ставки достаточно высокие, а мало купить квартиру, ее еще обставить надо и потом 30 лет отдавать «всю зарплату». Плюс еще надо первоначальный взнос найти.
Порой многие не понимают, что снимать на данный момент выгоднее. Платишь небольшую сумму из зарплаты и каждый раз живешь в оборудованной всем необходимым квартире. Надоело жить в одном месте — съехал в другое. Спрос увеличивается, потому что стала менее доступна покупка жилья.
Есть ли смысл сдавать одну квартиру и этими деньгами гасить ипотеку за другую?
— Конечно, есть, если это получается. Ипотеки бывают разные, процентные ставки отличаются. Это очень частая практика инвестирования. Надо просто считать, сколько ты платишь банку, сколько покрывается сумма основного долга и что остается и остается ли вообще. Если это идет налаженная схема, всё просчитано, то да, но если расчеты не сходятся, то лучше продать квартиру.
Выгодно ли вообще сейчас покупать жилье или пока лучше снимать?
— Вот этот вопрос задают люди, начиная с 2019 года, но до сегодняшнего дня цены только росли. Тогда думали: «А стоит ли покупать квартиру сейчас или подождать?» Потом был 2020, 2021, 2022-й, и до сих пор цены не опускаются. Сейчас ипотечные ставки достаточно высокие, спрос на ипотечное жилье приостановился. Это особенно хорошо ощущается в этом году.
Еще в том году восемь из десяти сделок были за счет ипотечных средств. Сейчас чаще уже на покупку-продажу выходят с использованием либо наличных средств, либо когда продают свое жилье и добавляют что-то сэкономленное. То есть это или цепочка сделок, или с использованием сертификатов. Например, военные сертификаты, деньги от СВО, до июня были сиротские сертификаты, от администрации на переселение граждан. Таких сделок в этом году стало больше.
Сейчас, пока оставшиеся льготные ипотеки действуют только на новостройки, всё же лучше снимать.
Если покупать жилье, чтоб потом сдавать, то что лучше всего брать?
— Я за то, чтобы брать поменьше. Когда ты покупаешь объект недвижимости, его стоимость состоит из квадратного метра. При аренде это не так важно. Например, однушка в среднем сдается за 20 тысяч, а двушка — за 25 тысяч. Понимаем, что между 20 и 25 — не такая большая разница, но плюс целая одна комната. А трехкомнатная будет сдаваться за 30 тысяч.
Если есть возможность купить две однокомнатные квартиры и каждую сдавать за 20 тысяч, это будет выгоднее, чем такого же уровня купить трехкомнатную и сдавать ее одну.
Очень хорошо это видно по студиям. Лучше сдаются квартиры в новых домах. Пусть будет меньше квадратов, но с лучшим ремонтом, хоть и дороже.
Нужно ли закупать мебель перед сдачей в аренду?
— По-разному. Бывают люди, которым надо, чтобы квартира была упакована максимально, потому что они приезжают из других городов, студенты те же — им просто некогда заниматься обустройством жилья. Но бывают и такие, кто продал свое жилье, мебель оставили, которая особо дорога, и пока не готовы, например, взять ипотеку. У них много нажито, они готовы со своим переехать.
Но чаще люди берут квартиру, которая уже укомплектована хотя бы кухонным гарнитуром. Его, как правило, с собой не перевозят. Чтобы как можно скорее сдать жилье, нужно еще спальное место, холодильник, столы, стулья, стиральная машинка и шкафы. Телевизоры сейчас уже практически не интересуют арендаторов, особенно молодых.