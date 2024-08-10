«Пукнул не там — выселение»: что говорят студенты о новосибирских общагах — от «пятизвездочного отеля» до тараканов в мультиварке

В Новосибирске для студентов строятся и новые общежития Источник: Александр Ощепков / NGS.RU











В августе тысячи молодых людей приезжают в Новосибирск из разных городов, чтобы начать получать высшее образование. Многие селятся в общежитиях, и большинству придется прожить там четыре года. За это время можно столкнуться с неприятными соседями, тараканами, коммунальными лишениями и многим другим. Корреспондент НГС посмотрела, как оценивают общежития сами студенты, какие считаются лучшими, а где всё совсем плохо. Оценки и отзывы НГС смотрел в сервисе 2ГИС.

Общежитие НГПУ — от 2,4 до 3,6 балла

В 2ГИС отмечено четыре корпуса общежитий НГПУ. Здание на Вилюйской, 30 получило общую оценку в 3,5 балла и 16 отзывов. Много положительных комментариев от пользователей, которые отмечают отсутствие тараканов и крыс. Основной спор возник из-за коменданта — студенты считают ее слишком придирчивой.

Второе общежитие находится на улице Вилюйская, 32. Его общая оценка — 2,4 балла. Из 15 отзывов большинство негативные. Некоторые тоже жалуются на администрацию общежития, но в основном на состояние помещений. Как написала в сентябре 2023 года Алена Тимурова, которая поставила 3 балла, в комнатах всего по три розетки с «защитой» и возникают проблемы с подключением удлинителей и зарядок для телефонов.

— К сожалению, туалеты на этаже раскиданы по краям крыльев. В бк только женский, в мк — мужской, поэтому они оба по факту общие, что комфортным не назовешь. Как я понимаю, такое на всех этажах и не первый год. Пара тараканов, слегка пугающий душ, долго нагревающиеся плиты, разное состояние комнат, пола — это базовые вещи любой общаги, которых не избежать, но к ним легко привыкнуть, — перечислила Алена.

В девятиэтажном здании общаги на Вилюйской нет лифта Источник: Александр Пушкинферма / 2ГИС











У общежития № 3 на Вилюйской, 34 оценка 2,4 балла. У здания на Вилюйской, 45, которое в 2ГИС отмечается как общежитие № 4, 9 отзывов. Общая оценка — 3,5 балла. Жалуются в основном на тараканов и состояние здания. Но также отмечают и много положительных моментов.



Последний отзыв оставил Илья Терехин в июле 2024 года. Kristofer Kai в марте написал негативный отзыв и поставил зданию 1 балл. Как отметил сибиряк, в здании очень много тараканов.

— На этажах вечная вонь. Еду готовят так, будто чувствуют себя гурманами 80-го уровня. Воняет специями или еще какой-то дичью. Много чего нельзя. Единственный плюс — адекватные сторожи и возможность постираться. Тем, кто живет на 9-м этаже, земля пухом... То есть мне... Так как нет лифта, — написал пользователь 2ГИС.

Общежития НГТУ — от 2,7 до 4,2 балла

У общежитий НГТУ оценки разнятся от 2,7 балла до 4,2 балла. Самую низкую оценку получило общежитие № 2, а самую высокую — № 3.

«Артхаусным» назвал один из пользователей общежитие № 1 НГТУ. В целом у здания 4,1 балла, и студенты отзываются положительно. Многие упоминают большое количество тараканов. А вот у общежития № 2 оценка резко отличается — 2,7 балла.

— Условия — жуть! Душ в подвале, все краны сломаны. Про вечно грязный и заблеванный туалет уже молчу, — написала Мадина Фархатова и поставила зданию 1 балл.



Общежитие № 4 на Геодезической, 2 проживающие оценили в 3,1 балла. Пользователь под ником Иван Иванов оставил большой комментарий, в котором отметил, что часто проблемы общежития — это то, как ведут себя сами студенты.

— Прожил в свое время тут больше 4 лет, общежития в НГТУ, конечно же, плохие. Вы живете чаще всего вчетвером, кухни нет, туалеты-дырки, душ общий на всю общагу, в котором всегда воняет от слива, с пятницы до воскресенья всегда грязно в местах скопления людей: в раковинах, в туалетах, в душе, — отметил Иван Иванов.

Но также нашел бывший студент и плюсы. Рядом с общагами есть все магазины и аптеки, а от метро — всего 4 минуты. Так что за транспортную доступность пользователь поставил общаге 2 балла.

Общежития № 5 и № 6 получили по 3,2 балла. Несмотря на не всегда приятные условия, студенты относятся к проблемам с позитивом и сарказмом.



— Супер! Люблю тараканий движ в мультиварке и чайнике! Не моюсь уже год, блин! Душ закрыт, когда я могу туда сходить! Еду не готовлю. Бегают крысы размером с кошку и кусают за обувь, запрыгивают на спину и грызут ее, за это и 4 звезды, — написал пользователь Ivan Bondarev и поставил 4 балла.

Общежитие № 7 получило 2,8 балла, а № 8 — 4,1 балла.

В НГТУ в прошлом году сдали новое общежитие Источник: Маша Милова/ 2ГИС











При этом новое общежитие № 10, которое находится на проспекте Карла Маркса, 33/1, имеет в 2ГИС оценку 4,1 балла. В основном комментарии положительные. Только один Иван Масленников отмечает, что с потолка в комнате капает и надо бы починить. Зато ни одного комментария про тараканов.

НГУ — от 2,5 до 4,8 балла

Студенты НГУ жалуются на тараканов Источник: Елена Жолнеровская / 2ГИС











В НГУ общежития № 1А и № 1Б, которые считаются новыми, имеют оценки в 4,5 и 4,4 балла. В основном комментарии положительные.



— Был уже опыт проживания в общежитии, и, по сравнению с предыдущим, это совершенно на другом уровне. Охрана, заведующая общежитием, администрация и абсолютно все доброжелательны и с радостью помогут с любым вопросом. Имеется собственная столовая, лифт, общие балконы на этажах, в некоторых квартирах есть собственные балконы (везунчики), кухни распределены по комнатам — на этажах их несколько, — написал Аян Тюлюш, который поставил оценку в 5 баллов.



У общежития № 4 — 3,2 балла, а у № 5 — 4,3 балла. Самую плохую оценку получило общежитие № 6 на Пирогова, 16 — 2,5 балла. В прошлом году комментатор под ником Bruh Moment поставил 1 балл за медленное заселение.

— Кошмар, в день заселения люди ждут очереди с 8 утра и до 8 вечера, то есть, приехав из аэропорта, для заселения вы можете простоять 10 часов, ожидая ключи и документы. Позор, — написал студент.

Оценку 3,5 студенты поставили общежитию № 7, а зданиям под номерами 8/1 и 8/2 — 3,3 балла. Общежитие № 9 получило 4,4 балла, а лучшим стало общежитие № 10 — 4,8 балла.

НГУЭУ — от 3,5 до 5 баллов

Одно из общежитий НГУЭУ построили недавно Источник: фотография от владельца / 2ГИС











У экономического университета Новосибирска два общежития: «Страна возможностей», которое имеет 5 баллов, и «Пространство молодых», имеющее 3,5 балла.



В первом случае все отзывы положительные: «самое лучшее общежитие», «любимое», «мой дом» и так далее. У «Пространства молодых» тоже много положительных отзывов, но есть рассказы про тараканов и плохой ремонт. Мама студентки Людмила рассказала, что заселяла в общежитие дочь и удивилась условиям.

— Была на 9-м этаже, заселяли дочь, вид, конечно, не из приятных, требуется ремонт. Душевая одна, которая работает (на огромное количество проживающих), холодильник забрали через три дня после заселения. По непонятным причинам. Два года назад заселяли сына в общежитие колледжа автосервиса, там, конечно, по сравнению с этим — пятизвездочный отель. Мы в свое время тоже проживали в общежитии, но это были 90-е, и почти ничего не поменялось, — написала Людмила и поставила 2 балла.



НГМУ — от 2,2 до 3,1 балла

В общежитиях НГМУ нет кухни Источник: фотография от 2ГИС











Студенты медицинского университета живут в двух общежитиях, которые по каким-то причинам имеют номер 9 и 10. Они находятся на улице Залесского. У общежития № 9 — 3,1 балла. Большинство жалоб в 2ГИС связаны с отсутствием общей кухни.



— Кухни нет. В комнатах противопожарные извещатели. Готовить, по сути, нельзя. Как теперь кушать тем, у кого денег немного? 2 сработки датчика, и тебя выселяют. О чем думали при проектировании общежития, ума не приложу, — написал пользователь под ником Лаборатория изобретателя.

У общежития № 10 оценка еще хуже — 2,2 балла. Комментаторы пишут про тараканов и грязь.

— Хуже этого места — только досоветский ГУЛАГ, сотрудники злые, как собаки, — сделал вывод Владимир Распутин и поставил 1 балл.



НГУАДИ — 4,1 балла

В общежитии НГУАДИ недавно сделали ремонт Источник: Febawi / 2ГИС











Общежитие университета архитектуры и дизайна получило оценку 4,1 балла. Студенты НГУАДИ живут на Гурьевской, 92а. Большинство отзывов положительные. Особенно студенты отмечают ремонт, который не первый год идет в здании.



— Хорошее общежитие, живу тут уже год. Рядом рынок и множество продуктовых. Уже 2 года делают ремонт потихоньку всего общежития. Все кухни, туалеты и душ новые. Сделали обшивку и утепление. Также отремонтированы 1-й и 5-й этаж. До остальных еще доберутся, да и ремонт в комнате можно сделать самому. Из минусов, что нужно много докупать самому из техники (холодильник, микроволновка и тому подобное. Но это норма). Тараканов почти нет, периодически травят. Вход круглосуточный, — написал пользователь под ником Febawi и поставил 5 баллов.

Один из студентов поставил 1 балл и отметил, что санитарные нормы в общежитии не соблюдаются.

СГУГИТ — от 1,3 до 4,3 балла

В общежитии № 2 в 2023 году, судя по фотографиям из 2ГИС, прошел ремонт, был обновлен фасад Источник: 2ГИС











Самая плохая оценка оказалась у общежития № 2 СГУГИТ. Студенты оценили его в 1,3 балла. Но, судя по фотографиям из 2ГИС, здание отремонтировали в 2023 году. Но даже после обновлений студенты жалуются на тараканов.

— Удачное отношение персонала к студентам! Не слушают и по любой ситуации выселяют. Условия проживания спартанские. Тараканы просто кишат, сколько они их ни травили, — написал Александр Молостов.

У общежития № 1 и № 3 оценки 4,2 и 4,3 балла соответственно. Проживающие жалуются на плохую звукоизоляцию, тараканов и грязные туалеты.

— Общежитие очень холодное, внутри плохой ремонт. Окна сквозят, в комнатах холодно. Но очень хороший персонал, который там работает. За это спасибо, — написала Юлия Глинская и поставила 5 баллов.

Также многие отмечают, что в общежитии № 3 есть проблемы с водой и ее часто отключают. А в комнаты на 12 кв. м селят по 3–4 человека.

НГАУ — от 3,8 до 4,9 балла

В НГАУ слишком подозрительные отзывы Источник: Олег Перекрестов / 2ГИС











У общежитий аграрного университета почти все общежития оценены на 5 баллов. Но есть смущающий факт, что в основном отзывы написаны 13 и 14 мая 2024 года. Почти у каждого здания по 30 и больше положительных комментариев, которые писали одни и те же люди.

Так, например, у общежития № 1, которое находится на Добролюбова, 158, оценка 4,9 балла. Все пишут коротко, как замечательно там жить. Но есть и отзывы за 2023 год.

— Жесть, просто жесть. Холодно, запах ужасный. За 900 рублей это просто «писец». Даже слов нет, чтобы передать обстановку, одна только ненормативная лексика, — написала пользователь под ником Елена Кулинич в 2023 году.

Так выглядят отзывы к общежитиям НГАУ Источник: 2ГИС











С отзывами на общежитие № 2, которое находится на Бориса Богаткова, 264, оценка 4,8 балла. Отрицательные отзывы тоже появляются, но от 2023 года.



— Третий год живу в этом клоповнике, единственное, чему тут стоит радоваться, так это люди, зачастую добрые и отзывчивые, коменда — это треш какой-то, одним говорит одно, другим другое, плюс обязательные отработки, которые каждый год растут в цене (да, нас заставляют платить за тех, кто не успел отработать, чтобы тупо не выселили). Любое неповиновение — выселение, чихнул не там — выселение, пукнул не там — выселение, — написал один из проживающих.

У всех остальных примерно то же самое. Баллы разнятся от 4,6 до 4,9. Только у общежития № 5 оценка 3,8 балла и нет огромного количества отзывов.

СГУПС — от 3,4 до 5 баллов

В нескольких общежитиях города есть проблемы с пожарной сигнализацией Источник: Мега Мозг / 2ГИС











Здания общежитий СГУПСА на карте 2ГИС не отображаются. Но их адреса есть на сайте университета — мы взяли их оттуда. Общежитие № 1 находится на Дуси Ковальчук, 187 и имеет оценку 3,4 балла. В комментариях студенты отмечают тараканов, а также пожарную тревогу, которая периодически ложно срабатывает.



Общежитие № 2, судя по документам, находится по адресу Дуси Ковальчук, 191/4, но отзывов у здания нет и оценка стоит 5 баллов. У третьего общежития оценка 2 балла от 4 людей. Последнее общежитие № 4 находится на Дуси Ковальчук, 187/2, и ему поставили оценку 4 человека, и все по 5 баллов. Но без критики не обошлось.

— Ну что ж, общага топ. Все душки и няшки собрались в этой общаге. Хотелось бы еще, чтобы зимой без света и в холоде не оставляли нас, — написал «мэкс» в феврале 2024 года и поставил 5 баллов.

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