Девочка из Японии, мама троих детей и подростки с судимостью: кто учится в вечерней школе Новосибирска — репортаж с выпускного

Многие выпускники вечерней школы прошли сложный путь к заветным аттестатам Источник: Андрей Бортко / NGS.RU











С 28 июня по всему Новосибирску начались выпускные вечера. В разных школах они проходят по-разному и с разным масштабом. В небольшой вечерней сменной школе на Волочаевской в пятницу в 16:00 тоже начался выпускной, дети и взрослые собрались в маленьком актовом зале. Они уже сдали ЕГЭ, и в этот день получали аттестаты. Их путь к заветному документу часто бывает намного сложнее, чем у выпускников обычных школ. Корреспонденты НГС побывали на последнем школьном вечере в вечерке, поговорили с выпускниками и директором о том, кто приходит в такую школу за знаниями и к чему должны быть готовы учителя, работающие тут.



«Здесь другое отношение»

В небольшом зале ученики едва уместились вместе со своими родителями Источник: Андрей Бортко/ NGS.RU











В историческое здание на Волочаевскую, 111 вечерняя школа №15 переехала не так давно. Это здание построено в 1941 году, и там находился военный госпиталь. Оно немного неухоженное, но, как признается директор Екатерина Лактионова, его потихоньку приводят в порядок. Пока еще успели сделать не все, но классы полностью оборудованы — есть класс информатики, интерактивные доски.



За 15 минут до начала торжественной линейки в коридорах школы небольшая суета. Гости несут цветы директору. Мама с тремя маленькими детьми что-то говорит отцу, а почти бывшие школьники идут в маленький актовый зал. В сегодня очень душно. Окна заклеены и не открываются, люди обмахиваются документами, но это не сильно спасает.

Тут нет девушек в пышных платьях и с профессиональным макияжам, нет парней в костюмах тройках. Молодые люди в основном пришли в спортивных костюмах, футболках и шортах. Девочки, конечно, приоделись, надели летние платья, но с шиком выпускных в обычных школах — это не сравнится. А некоторые пришли просто в джинсах. В остальном как у всех: вчерашние школьники обсуждают баллы на ЕГЭ и планы на поступление. Девушки обсуждают, как и кого надо снять на видео.

В центр выходит женщина с микрофонами и начинает читать с листа сценарий. Линейку объявляют открытой, выпускники радостно хлопают, кто-то даже кричит. После гимна России слово дают директору школы Екатерине Лактионовой. А после выходит почетный гость — директор спортивной школы Александр Митин.

На выпускном дежурила полиция Источник: Андрей Бортко/ NGS.RU











— Хотелось бы пожелать вам, как спортсменам, смело рваться в бой за нужными и интересными профессиями. Не останавливайтесь на этом, продолжайте, поступайте в другие учебные заведения, обретайте профессии. Ставьте себе самые высокие цели и добивайтесь их. Пусть все ваши мечты, все ваши планы сбываются, — желает Александр Митин. Сам он в вечерней школе не учился, но тут работала завучем его мама.



Ведущая приглашает для торжественного слова ученика 11-го класса Анатолия Давыдова. С задних рядов поднимается взрослый мужчина, который берет в руки микрофон. Он благодарит учителей за терпение и понимание. После получения аттестата мужчина настолько быстро выйдет из школы, что поймать его не получится.



Всего выпускаются дети из трех классов. Кто-то не пришел, кто-то опоздал. После получения аттестата ученики делают фотографию с учителями. Девушка, которая стоит передо мной, обмахивается документами и машет на женщину с тремя детьми. Она шутит, что лялька, наверное, будет громко кричать, когда мама выйдет за аттестатом.

— Я окончила школу во второй раз, — говорит ей женщина, качая малыша на коленках.

Общее фото — на память о школьных днях Источник: Андрей Бортко/ NGS.RU











В 11А для фотографии выходит семь человек, в 11Б — трое, а в 11В — тринадцать учеников. Когда вызывают девушку из 11Б она кричит от радости и улыбается.



— Наконец-то, — радуется девушка.

В 11В трое школьников получают грамоты за особый успех в изучении некоторых предметов. Учителя говорят, что грамоты нужно будет приложить к документам при поступлении — за них дадут дополнительные баллы.

Мама-выпускница пришла с тремя детьми Источник: Андрей Бортко/ NGS.RU











После вручения аттестатов выпускники быстро выходят на улицу. Некоторые останавливаются, чтобы сделать фотографии. Вместе фотографируются ученицы 11Б класса Анастасия и Ирина. Обе девушки учились в школе в 10 и 11 классах. Как объясняет Анастасия, она пошла в эту школу, потому что тут училась её мама. Ирина же не смогла даже с третьего раза сдать математику в обычной школе, и ее отправили в вечернюю.



— С первого раза здесь сдала. В той школе не получалось. У меня учителя были ужасные, а здесь другое отношения, хочется учиться, проявлять себя, — объясняет Ирина.

Она закончила вечернюю школу без троек. Ирина с Настей принарядились для выпускного. На Ирине красивое летнее платье, а Настя надела белую рубашку с зеленой жилеткой.

Счастливые выпускники вышли на улицу для общего фото Источник: Андрей Бортко/ NGS.RU











— Экзамены — отлично, порог прошли и нормально. Эту школу решила выбрать, так как она самая близкая к дому, здесь самый удобный график. Потому что другие «вечерки» обзванивала — там предлагали с десяти до двух и четырех, а с работой это не совместишь. А тут с полшестого до восьми — замечательно, — объясняет Ирина.



Обе девушки работали во время учебы в школе и собираются продолжать обучение. Учителям они благодарны, потому что те были всегда готовы идти на встречу.

«Пресекаем их попытки рассказать нам о статьях»

Ученики получили аттестаты, к которым был нелегкий путь Источник: Андрей Бортко/ NGS.RU











В Новосибирске сейчас работают три вечерние школы. Это не считая учреждений в местах лишения свободы. Учителя вечерней школы №15 также обучают детей в следственном изоляторе, который находится неподалеку, в Центре временного содержания несовершеннолетних нарушителей. Учителям приходится ездить и в психиатрическую больницу. Еще одна дополнительная нагрузка — детский лагерь «Березка», где тоже нужно организовывать обучение.

В самой школе учится около 300 детей. В 2023–2024 году было всего 333 ученика. Из них 60 человек — взрослые.

— Контингент вечерних школ в последнее время меняется. Есть отток взрослых людей без образования. Их становится меньше с годами. В основном у нас несовершеннолетние, которые по какой-то причине не закончили обучение в средней школе. Прирост вообще идет в основном за счет девятиклассников, которые не сдали экзамены. Они не хотят возвращаться в свою школу, потому что испытывают дискомфорт, не хотят с восьмиклассниками учиться, — рассуждает директор школы.

У одной из выпускниц было обручальное кольцо Источник: Андрей Бортко/ NGS.RU











На памяти Екатерины Лактионовой самой взрослой ученицей стала 53-летняя женщина. Она хорошо выглядела и была успешной по жизни. Но в какой-то момент сибирячка поняла, что у нее только 9 классов образования и решила, что ей надо закончить 10 и 11 класс. Обучение она закончила в прошлом году.



Другой взрослой ученицей стала 44-летняя женщина, которая работала в медицине, младшим персоналом. В какой-то момент начальство предложило ей карьерный рост, но для этого нужно было окончить старшую школу. Тогда она пошла в «вечерку».

— Конечно, в таком возрасте, когда уже 20–30 лет человек не обучался, у него в первую очередь возникает шок: «как я смогу, я ничего не знаю, ничего не помню». Потом втягиваются, многим даже нравится. Вот я вспоминаю эту ученицу, она прям очень втянулась, то есть понравилось ей обучаться именно в школе, — вспоминает Екатерина Лактионова.

Школа находится в историческом здании Источник: Андрей Бортко/ NGS.RU











В школе редко бывают подростки, которые стремятся к высоким баллам на ЕГЭ или получают золотые медали. Но, как и везде, бывают исключения. Директор вспоминает медалистку школы, которая переехала в Россию из Японии. Русская девушка прожила всю жизнь в другой стране, училась там при посольстве. В десятом классе она переехала в Россию, но в дневную школу поступить не смогла.



— Для любой дневной школы она, конечно, кот в мешке. Там не соответствуют предметы какие-то. Нужно было что-то досдавать, и ей культурно отказали. Она пришла в нашу школу. У девочки был очень высокий уровень знаний. Она такая была молодец. С ней было интересно работать. Наши учителя, конечно, получили драйв от общения с таким ребенком, — отмечает директор школы.



Екатерина вспоминает, как к ним поступила девочка, которая активно занималась языками, у ее родителей была языковая школа. Общеобразовательная школа, по мнению родителей, зажала бы ребенка объемом знаний и дополнительными мероприятиями. Так девочка с хорошими знаниями попала в вечернюю школу, где очно-заочное обучение.

Некоторые получают оценки лучше, чем в средней школе Источник: Андрей Бортко/ NGS.RU











Еще один выпускник несколько лет назад приехал из Израиля, чтобы поступить в медицинский университет. Молодой человек был уже совершеннолетним, но ему требовалось российское школьное образование. Он поступил в вечернюю школу, получил аттестат и пошел учиться дальше.



Такие истории — это редкость. В вечернюю школу также идут несовершеннолетние или просто молодые мамы, и директор признается, что они «самые безобидные». Часто это умные и хорошие девочки, у которых что-то произошло в жизни. Они чувствуют неловкость, и в вечерней школе им намного проще.

Но больше всего в школе подростков, которые были условно осуждены. Такие дети становятся неудобными в дневной школе и переходят в вечернюю.

— У этих детей есть конституционное право на образование. И я точно знаю, что мои коллеги, да и я сама когда-то работала в СИЗО, когда была учителем, мы всегда пресекаем все их попытки рассказать нам, по какому делу они здесь находятся. Потому что для нас это прежде всего дети. Наложение критики на ребёнка не должно присутствовать. Вы спрашивали про учителей. Учитель в вечерней школе, он, наверное, должен всегда отбрасывать то, где он находится, будь то СИЗО или психиатрическая больница.

Есть учитель и есть ребёнок, которого нужно обучать. И неважно, что у него в жизни произошло Екатерина Лактионова, директор вечерней школы

В школе есть и ученики, которые находятся под домашним арестом. Они с браслетами и не могут покидать помещение, в котором они находятся, либо это должно быть согласовано со следственным комитетом. Школа плотно взаимодействует со Следственным комитетом.

Когда директор вручает аттестат выпускникам, она вспоминает, как ученики приходили на собеседование. Перед поступлением с каждым учащимся директор проводит разговор, информация из которого потом попадает в книги приема и книги бесед с учащимися. Многие приходят и рассказывают, как им было плохо в прошлой школе, как не сложилось с учебой или одноклассниками и руки опустились. А на выпускном перед директором стоят люди, у которых получилось получить аттестат. На пенсии Екатерина Лактионова планирует книги с историями перечитывать и вспоминать своих учеников.

«Если ставишь высокие планки, тебе не к нам. Тут больше про принятие»

Екатерина Лактионова работает директором вечерней школы пять лет Источник: Андрей Бортко/ NGS.RU











Директор вечерней школы №15 Екатерина Лактионова закончила Новосибирский педагогический университет, по профессии она преподаватель истории и социальный педагог. Как объясняет женщина, после университета хотела работать в МВД, в ПДН с подростками со сложностями. Но туда не прошла по состоянию здоровья — зрение не позволило.



— Я выбрала для себя эту школу. Когда я сюда пришла, уволился учитель истории, и у меня была большая нагрузка, — вспоминает директор.

Основная масса школьников приходит в вечернюю с 8 класса. Много и учеников 9 классов. Редко появляются ученики начальной школы. Сейчас они есть — это дети, которые приехали из стран ближнего зарубежья. Их выявили органы системы профилактики. Тогда семьи направляют в вечернюю школу. Таких школьников обычно немного: 3–4 человека.



— В основном сейчас формируются классы из учеников, которые сдали в осенний период экзамен, и уже не успели поступить в колледжи. Летом основная масса после десятого класса забирают документы, пробуют поступить на специальность, чтобы время не терять. Если не получится, они вернутся и будут уже заканчивать 11 классов и на этой базе снова поступать. Многим здесь нравится начинать работать в раннем возрасте, — отметила директор школы.

По предметам вечерняя школа ни чем не отличается от обычной. Весь учебный план диктует федеральный государственный стандарт. Единственная разница — форма обучения. Очной формы нет, только очно-заочная.

Учительница попросила девушек написать, когда и куда они поступят Источник: Андрей Бортко/ NGS.RU











— Что это значит для учеников, для родителей? Это то, что они будут изучать все те же самые предметы, но учебный план практически в два раза меньше. То есть это не 30 часов в дневной школе, а около 20 часов. Ну и, исходя из этого, тоже есть свои особенности, — объясняет Екатерина Лактионова.

Как утверждает директор школы, учиться в вечерней не легче. Тут нужна мотивация, потому что часть знаний ученик осваивает самостоятельно.

— Если ребенок за 4 часа изучения математики в дневной школе не освоил эту математику, то думать, что он ее освоит за два часа в вечерней школе — миф и фантастика, — отмечает Екатерина Лактионова.

Несовершеннолетние школьники обучаются с утра. У них система как в школе: четыре разных урока. А вот для взрослых, которые учатся вечером, была придумана другая система. Они одну неделю учат один предмет, полностью погружаются в него.

В вечерней школе результаты ниже, чем средние по городу. Особенно это касается 9 классов. В этих классах дети уже имеют допуск к экзаменам и их не могут оставить на второй год. Учителя не могут не допустить до экзамена. Сами ученики просто могут не прийти на экзамен или пропустить большое количество уроков.



В школе стараются поддерживать порядок и уют Источник: Андрей Бортко/ NGS.RU











В школе есть социальные работники, которые много разговаривают с учениками и пытаются им помочь. Но сами учителя никакой особенной переподготовки не проходят.



— Тут больше про принятие. Ты сможешь работать с такими детьми? Ты сможешь пойти в СИЗО? Ты сможешь пойти в психиатрическую больницу или еще куда-то? Если да, если ты согласен, если тебя не будет удивлять, что ребёнок не знает каких-то элементарных вещей и тебе придётся по несколько раз одно и то же повторять, то да, ты будешь учителем в вечерней школе. Если ты себе ставишь какие-то высокие планки, хочешь, чтобы ребёнок участвовал в международных конкурсах и показывал высокие результаты, то чаще всего это не к нам, — объясняет директор школы.

Как считает Екатерина Лактионова вечерним школам нужны изменения. Например, среднее образование можно сочетать с профессиональным. Хотя бы на уровне легких профессий. Как отмечает директор, если ребенок уже оказался в состоянии неуспеха, если он не сдал ЕГЭ и ОГЭ, он мог бы продолжить обучение, но и параллельно получать профессию.

Но знаете, какая проблема у наших ребят? Это самоопределение Екатерина Лактионова, директор вечерней школы

— Если они благополучно сдали ЕГЭ, они могут поступать и в высшие учебные заведения, и в систему профессионального образования. Если родители не нарисовали ребенку какую-то дальнейшую траекторию, то очень сложно в таком возрасте определиться, куда ты дальше хочешь, — рассуждает директор школы.



Екатерина Лактионова всегда пытается выяснить, какие цели ставит будущий ученик. Ему объясняют, как этих целей достичь. Что если вы хотите поступить в колледж, где важен средний балл аттестата, то надо не пропускать уроки и нужно хорошо учиться.

— У нас много лет работает психологическая программа, которая была создана нашими педагогами, по работе с детьми с девиантным поведением. У нас мало времени. Если это девятый класс, они приходят к нам всего на один год. И за этот период надо успеть продиагностировать, придумать план развития и так далее. Я считаю, что наша социально-психологическая служба работает очень хорошо, — поделилась мнением Екатерина Лактионова.

Школа существует с 1965 года Источник: Андрей Бортко/ NGS.RU











Директор школы считает, что у маленькой школы есть свои плюсы по сравнению с новыми и крупными учреждениями. Учеников встречают, знают по именам, говорят им «доброе утро» и учат здороваться.



— Большие школы — они прекрасно укомплектованы, все у них замечательно, хорошая материальная база, красота. Но тут они зашли, получили общение, у них не получится здесь никогда затеряться. У них тут такой социальный контроль, что у нас нет чужих детей, — объяснила директор.

Екатерина Лактионова признается, что у многих детей есть проблемы с пропусками. Директор считает, что дети пытаются убежать от своих проблем, что они не хотят становиться взрослыми людьми и решать свои проблемы.

Как добавила директор школы, 11 класс практически весь сдает экзамены — около 90%. А в 9 классе статистика немного хуже. Одиннадцатиклассник идут в школу осознанно. А в 9 классе в прошлом году только 40% учеников получили аттестаты.

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