«Литературой тут и не пахло»: сдавшая ЕГЭ на высший балл выпускница рассказала о минусах школьной программы

Таня стала одной из 26 стобалльников по литературе в Новосибирске Источник: предоставлено Татьяной Токмановой











Подготовиться к экзамену без помощи школы — реально. Татьяна Токмакова сдала экзамен по литературе на 100 баллов, занимаясь только с репетитором и в онлайн-школе. НГС поговорил с девушкой и узнал, как ей удалось совместить занятия с подготовкой к экзамену, к которому никто не готовил, и почему она считает отмену ЕГЭ вредной идеей.



«Не успела дочитать только «Тихий Дон»

Таня Токмакова закончила 11 «А»школы № 65-й школ. Среди предметов для сдачи ЕГЭ она выбрала литературу, но оказалось, что на весь класс таких учеников всего двое, и полноценной подготовки в школе девочка не получила. На школьных уроках было мало информации для ЕГЭ — даже стихотворения, которые нужно учить по школьной программе, не совпадали с экзаменом.

— Во втором полугодии 11 класса у нас вообще литературы не было — преподавали в основном русский, и учительница только ему уделяла время. К тому же педагог уходила на больничный на несколько месяцев, и там тоже литературой уже не пахло: на уроки по русскому преподавателю находили замену, а литература ушла на самоподготовку, — пожаловалась девушка.



Впрочем, полноценная подготовка у нее началась еще за год до выпускного класса: в 10 классе Таня уже налегала на теорию, читала произведения из программы ЕГЭ, учила стихи и знакомилась со структурой сочинений. Их она стала пробовать писать со второго полугодия 10 класса, но призналась, что уделяла им не много времени, потому что у нее всегда были хорошие баллы.

В марте прошлого года Татьяна начала подготовку в онлайн-школе «Сотка». Занятия состояли из теоретических видеоуроков, записанных преподавателем, прохождения тестов и вебинаров, на которых школьники вместе с педагогом разбирали сочинения и прочие тонкости экзамена. После каждого вебинара нужно было написать нескольких сочинений из экзамена.

Девушка готовилась с начала 10 класса и прочитала все нужные для экзамена произведения Источник: предоставлено Татьяной Токмановой











— Я прочитала почти весь кодификатор (список необходимой для экзамена литературы. — Прим. ред.), 18 произведений из 19-ти. Не успела дочитать только «Тихий Дон», поэтому знакомилась с анализами произведения, чтобы успеть до экзамена хотя бы освоить идею романа, какие-то ключевые моменты, запомнить имена героев, которых там немало, — рассказала Таня корреспонденту НГС.



Лирику девушка учила целиком, и к экзамену знала около 30 стихотворений наизусть, а большие произведения (например, «Думу» Лермонтова) заучивала цитатами. Но выбирала их с умом — только те фрагменты, в которых содержатся главные мысли произведения или описание чувств и мыслей лирического героя.

Помимо вебинаров и чтения, за 3 месяца до начала экзамена девушка начала заниматься с репетитором. Вместе они решали задания и обсуждали сложные вопросы и тесты.

Ни дня без учебы

На подготовку к ЕГЭ родители школьников тратят от 120 до 200 тысяч рублей Источник: Александр Ощепков / NGS.RU











— Сначала у меня была самоподготовка, потом я решила, что уже хочется более продуктивно начать учиться, более структурированно. Поэтому решила начать заниматься в онлайн-школе и сразу выбрала «Сотку», — рассказала выпускница.



В «Сотке» девушке предложили в начале года оплатить 9 месяцев учебы: четыре предмета стоили 26 тысяч рублей, занятия с репетитором — еще 750 рублей в час. В онлайн-школе Таня занималась по разу в неделю на протяжении трех месяцев. Вся подготовка обошлась семье в 35 тысяч рублей.



Но кроме этого девушка готовилась к экзамену буквально каждый день. Таня призналась, что в течение 11 класса очень редко позволяла себе отдохнуть, вообще не притрагиваясь к подготовке.



— Я готовилась много, но не каждый день я уделяла время литературе, потому что сдавала еще два дополнительных предмета, к которым тоже нужно было готовиться, — рассказала школьница.



Таня занималась на каникулах и выходных, чтобы сделать то, что не успела на онлайн-курсах, доделать домашние задания и посмотреть записи лекций. Хороший отдых вообще без учебы девушка позволила себе только на пару дней в Новый год.

Помимо литературы девушка сдавала ЕГЭ по русскому и английскому языкам, математике и обществознанию Источник: предоставлено Татьяной Токмановой











Выпускница отмечает, что находила время и на встречи с друзьями, но чаще всего это перерастало в совместную подготовку к экзаменам. Особенно помогали те, с кем экзамены совпадали. Если была такая возможность, они с одноклассниками прогуливали школьные уроки. С кем-то из понимающих учителей была договоренность, что они выполнят и приносут работы, а на уроки могут не ходить.

— По физкультуре, к примеру, нас достаточно часто могли отпускать, чтобы мы пошли готовиться к экзаменам, — расказала девушка.



Хотя занятия выпускница старалась не пропускать, поскольку шла на золотую медаль. Девушка много раз участвовала в школьных олимпиадах, а по литературе доходила до заключительного этапа. Также проходила на заключительный этап олимпиады по обществознанию, проводимую СпбГУ. Таня отметила, что всегда хорошо училась, и получение красного аттестата и золотой медали для нее не составило большого труда: в 10-м классе она решила, что хочет этого добиться, и прилежно занималась. Но для этого ей приходилось уделять много времени химии и физике, и иногда это мешало подготовке: приходилось по нескольку часов делать домашние задания, разбираться и смотреть какие-то дополнительные материалы.

Из экзаменов девушка также получила 5 по базовой математике и 89 баллов по русскому языку.



Подготовка к ЕГЭ морально давит на учеников школ, поскольку стоимость обучения в Новосибирске доходит до 390 тысяч за год. Источник: Александр Ощепков / NGS.RU











С родителями у Тани очень хорошие отношения, они всегда поддерживали ее увлечения и к подготовке к экзаменам тоже отнеслись с пониманием и помогали: мотивировали, подбадривали, хвалили за успехи в пробниках.



— Они оплачивали мне онлайн-школу, репетиторов и никогда не говорили, что нужно поменьше денег тратить на подготовку или что-то в этом духе. То есть в плане финансов родители максимально помогали, — рассказала выпускница.

Изменения в экзамене

В этом году перевод баллов из первичных во вторичные на ЕГЭ по литературе изменился, и теперь из-за каждой ошибки выпускник теряет больше баллов.



— Потеря 2 баллов в первичной системе — это уже 89 баллов во вторичной, — обеспокоенно рассказала Таня.



В 2024 году каждая ошибка на экзамене стоит потери большего колличества вторичных баллов Источник: Юрий Орлов / NGS.RU











Почитав высказывания преподавателей об этом, девушка решила не расстраиваться: все сдающие один предмет — в равных условиях, у каждого ошибка стоит потери одинакового количества баллов, и поэтому проходные баллы в вузах могу снизить. Этот факт ее успокоил.



— Но все равно я старалась подготовиться на 100 баллов по литературе, это была моя цель и мечта, к этому я и стремилась, прилагала какие-то усилия, чтобы «разбалловка» при поступлении не волновала, — дополнила школьница.

Таня писала большое количество сочинений, чтобы подготовиться ко всем возможным темам Источник: предоставлено Татьяной Токмановой











Но в школе, раз подготовки к ЕГЭ по литературе не было, на нее не давили. Хотя, сказала Таня, пытались принудить участвовать в олимпиадах по английскому языку, которые ей не были интересны. Чтобы за отказ от участия в олимпиаде девушке не ставили плохие оценки, она даже ходила к завучу. Каждый пробный экзамен по математике тоже вызывал беспокойство администрации.

— Если у меня пробник какой-то выходил на 4, то поднимался шум, сразу приходила завуч и объясняла мне, что если не будет пятерки, то не будет медали, — рассказала выпускница.



На девушку это сильно давило, поскольку она считает базовую математику самым простым предметом из тех, что она сдавала, и такое внимание к ней, по мнению Тани, очень странное.

Девушка старалась успевать по всем дисциплинам, чтобы получить заветный красный аттестат и золотую медаль Источник: предоставлено Татьяной Токмановой











Тест по литературе, считает она, тоже очень простой, к нему можно даже особо не готовиться. Намного сложнее сочинения.



— Пять сочинений достаточно сложно успеть написать за 4 часа. К тому же есть еще тест, правда, решается он минут за 10, но все же нужно этому время уделить, подумать, перенести все в бланк. Приходится на литературе писать сразу в чистовик, и получаются достаточно грязные работы — это, мне кажется, достаточно большой минус, — рассказала Таня.



Девушка считает, что экзамен отлично проверяет знание произведений и навыка их анализа, но времени экзамена не хватает, чтобы полностью раскрыть мысль и написать всю работу. Она отметила, что каждый год довольно много школьников не успевают дописать сочинения. В аудитории, в которой она сдавала экзамен, таких было трое.

В подготовке к ЕГЭ девушке помогал кот Мурзик Источник: предоставлено Татьяной Токмановой











— Важный аспект при подготовке к литературе — тренировка на время. Это полезно для сдачи экзамена, но явно не влияет на улучшение знаний, — добавила девушка.



Из всей подготовки девушке больше всего понравилось учить стихотворения — она считает, что это формирует хороший навык.



— Это тренирует память, и в целом можно прослыть интересным человеком, если знаешь какие-то стихотворения и можешь прочитать наизусть. Сейчас не так много людей таким багажом стихотворений обладают, с которым выходишь после экзамена по литературе при хорошей подготовке, — рассуждает Таня.

Таня считает, что ЕГЭ нужно не отменять, а заменить заучивание, заданиями на размышление Источник: предоставлено Татьяной Токмановой











Девушка ждала экзамена, чтобы проверить свои знания. Получив заветный набор заданий, радовалась прямо в аудитории, призналась она.



— Я улыбалась, потому что очень хорошие задания мне дали, которые я решала. Несколько из них я решала буквально за несколько дней до экзамена, примерно на похожие темы писала сочинения, и поэтому я почти не переживала, — рассказала Татьяна.



Сомнения появились только после экзамена: она боялась, что недостаточно широко раскрыла тему, что могла где-то неверно употребить термин или ошибиться с пунктуацией по невнимательности.



«Это социальный лифт»

Тестирование на знание произведений девушка всегда выполняла на высокий балл Источник: предоставлено Татьяной Токмановой











Татьяна считает непрофильные для выпускников предметы тратой времени. Например, физика и химия как науки школьнице интересны, но смысла тратить на него время в старших классах выпускница не видит. Она отметила, что по физике их сильно загружали, и времени на подготовку к предметам, выбранным для ЕГЭ, было в разы меньше. Но Тане приходилось все выполнять ради получения золотой медали.



На каких-то занятиях, по ее словам, учителя просто включали мультики, вебинары или презентации из интернета, которые не относятся к ЕГЭ или школьной программе.



— Мне кажется, за подготовкой учителей к урокам нет какого-то надзора, и поэтому они могут не готовиться к занятиям. Казалось бы, вот перед нами сидит преподаватель с высшим образованием, чтобы нам все это рассказать, но она предпочитала находить то же самое в интернете и показывала это нам на уроках, — сказала Таня.

Кот Мурзик смотрел вебинары вместе со своей хозяйкой Источник: предоставлено Татьяной Токмановой











Девушка отмечает, что школьная программа недостаточно структурированна и часто не совпадает с заданиями на ЕГЭ. Она не понимает, почему школьники вынуждены тратить свое время на «непонятные ролики пятилетней давности», когда в то же время могли бы готовиться к экзамену.



— Вроде бы мы открываем какие-то сборники заданий, а они чуть ли не за 2018–2020 годы. ЕГЭ, очевидно, меняется каждый год, — дополнила школьница.

Девушка считает ЕГЭ хорошей системой для поступления в вузы, потому что она дает возможность школьникам поступить в столичный вуз или из деревень перебраться в город.



— Это рабочий лифт социальной мобильности, таких социальных лифтов не очень много, тем более для молодежи. К тому же, отмена ЕГЭ может развернуться расцветом коррупции и кумовства в вузах, как это было до введения такой системы, — уверена Татьяна. — Очевидно, что в каких-то небольших населенных пунктах нет вузов, и поэтому я считаю, что ЕГЭ — это хорошая система именно для учеников. К тому же это известный формат, к которому можно подготовиться. А по билетам будет гораздо сложнее, потому что придется нанимать репетиторов и готовиться под новый вид заданий. Как школьникам, так и репетиторам



Депутаты внесли в Госдуму законопроект об отмене ЕГЭ в пользу традиционных государственных экзаменов, но школьники обеспокоены неизвестностью новой системой оценки знаний Источник: Александр Ощепков / NGS.RU











Из плюсов ЕГЭ она также отметила возможность подавать документы в вузы через интернет и отслеживать рейтинги — очень удобно. Девушка считает, что единый государственный экзамен отменять не нужно, но задания, суть которых сводится к заучиванию, нужно заменять на те, в которых требуется размышление.



Сегодня Татьяну интересуют сразу несколько направлений образования: реклама и связи с общественностью, лингвистика, социальные науки и философия. На все эти специальности нужен разный набор предметов, поэтому помимо литературы девушка сдавала еще два предмета: английский и обществознание.



— Я собираюсь поступать в Петербург. Пока что выбрала несколько вузов: СПБГУ, ВШЭ, СПбПУ. Но, конечно, рассматриваю еще другие университеты, где есть интересные мне специальности, — поделилась планами Таня.



На сто баллов ЕГЭ сдала и Лена: благодаря своей активности она выиграла 400 тысяч. А если школьника интересует образование за рубежом, то результаты Единого государственного экзамена и не важны: о своем поступлении в Вену нам расказала сибирячка Аня.