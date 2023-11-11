Новая школа с бассейном появится у Заельцовского бора — ее построит компания известного бизнесмена

В Заельцовском районе Новосибирска появится новая средняя общеобразовательная школа. Ее хотят построить на улице Победы вблизи Заельцовского бора.
Разрешение на строительство заведения выдала мэрия Новосибирска 9 ноября. Площадь участка, на котором возведут школу, составляет 19, 7 тысячи квадратных метров, в состав образовательного объекта войдут школьный бассейн, спортивные залы и трансформаторная подстанция. Построить школу хотят в три этапа.
Застройщиком здания станет ООО «Развитие образовательных систем и технологий» («РОСТ»). В первый этап возведения заведения войдет строительство учебного блока уровня начального и общего образования. В пятиэтажном здании разместят 199 помещений, вместимость блока достигает 342 человек. Вторым этапом строительства станет трехэтажный блок школьного бассейна и спортивных залов — в нем смогут вместить 128 человек. В сооружении обустроят 98 помещений.
Последним этапом строительства выступает возведение учебного блока уровня среднего общего образования. Здание построят шестиэтажным, один из этажей станет подземным. Площадь блока составит 4,7 тысячи квадратных метров, в нем хотят разместить 183 помещения. Вместимость блока — 285 человек.
По данным «Контур.Фокуса», ООО «РОСТ» образовали в 2019 году в Новосибирске, соучредителями компании выступают Маргарита Риттер (50%) и Александр Бойко (50%). Последний также числится директором организации. На конец 2022 года выручка организации составила 1,5 миллиона рублей, чистая прибыль — 1 миллион рублей. Совладельцы фирмы также являются соучредителями нескольких компаний. Александр Бойко известен в Новосибирске как девелопер, построивший отель Marriott(летом 2022 года его переименовали в «Гранд Автограф»), бизнес-центр «Гринвич» и жилой квартал бизнес-класса «Жуковка».
— Строительный объем — 21232,1 куб. м, в том числе подземной части– 3341,4 куб. м, площадь интерната — 965,6 кв. м, вместимость интерната — 46 воспитанников, — указано в документе.
Разрешение на строительство действует до 9 января 2027 года. По данным кадастровой карты, участок, на котором построят среднюю школу, находится на территории жилого квартала «Жуковка» на улице Победы и вблизи Заельцовского бора.
О планах по строительству школы НГС сообщал в августе 2022 года. Частная школа «РОСТ» работает в Новосибирске несколько лет и занимает часть здания ЖК «Жуковка». Она действует как образовательный центр, включающий в себя и детский сад, и школу, и колледж.
Строить здание образовательного заведения планировалось в марте прошлого года, а закончить — к лету 2026 года. Общий объем инвестиций, по оценкам, составит 2,2 миллиарда рублей.
В 2019 году корреспондент НГС узнала, где и когда заработают престижные школы в Новосибирске и сколько там будет стоить обучение. Подробности о частных школах — в материале.