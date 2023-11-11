Новая школа с бассейном появится у Заельцовского бора — ее построит компания известного бизнесмена

Застройщиком здания станет ООО «Развитие образовательных систем и технологий» («РОСТ»). В первый этап возведения заведения войдет строительство учебного блока уровня начального и общего образования. В пятиэтажном здании разместят 199 помещений, вместимость блока достигает 342 человек. Вторым этапом строительства станет трехэтажный блок школьного бассейна и спортивных залов — в нем смогут вместить 128 человек. В сооружении обустроят 98 помещений.



Последним этапом строительства выступает возведение учебного блока уровня среднего общего образования. Здание построят шестиэтажным, один из этажей станет подземным. Площадь блока составит 4,7 тысячи квадратных метров, в нем хотят разместить 183 помещения. Вместимость блока — 285 человек.

