Троечникам даже в колледж не попасть: мама — о проблемах девятиклассников, решивших уйти из школы

Раньше в ПТУ брали всех троечников и двоечников. Сейчас их переименовали в колледжи, ввели ОГЭ и ЕГЭ. Теперь получается, что тем же троечникам приходится уходить в 10–11-й классы, потому что в колледжи со средним баллом аттестата ниже 3,9 балла уже очень трудно поступить даже на платное. В том году тоже большая часть троечников никуда не поступили и пошли назад в школу. Не всегда там хотят брать назад детей, но обязаны, и родители должны это знать.