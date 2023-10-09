Троечникам даже в колледж не попасть: мама — о проблемах девятиклассников, решивших уйти из школы

Система образования в России меняется, и не всем это нравится. Условные 20 лет назад все троечники бросали школу и уходили в ПТУ. В 11-й класс с прицелом на поступление в университеты и институты шли уже хорошисты и отличники. Сейчас ситуация иная. В ужасе ожидания ЕГЭ многие даже отличники пытаются сбежать из школы в колледж. И это вызывает проблемы. К нашим коллегам из 72.RU обратилась мама девятиклассника из Тюмени. Она рассказала, с какими трудностями столкнулась их семья, когда попыталась отправить сына-троечника в то самое пресловутое ПТУ. Далее — от первого лица.
Мой сын в этом году окончил 9-й класс. В прошлом году нам пришлось уйти из гимназии в другую школу, потому что там были не очень утешительные результаты ОГЭ — процент несдавших доходил до 10 человек из класса. В итоге сын в этом году сдал экзамены, у него средний балл аттестата за 9-й класс — 3,17. Этот год ребенок мало занимался школьной учебой, но увлекся программированием. Учитывая его успеваемость, решили уйти в колледж. Хотел, конечно, поступить на IT-специальность, но реальность удивила и ошарашила.
Раньше в ПТУ брали всех троечников и двоечников. Сейчас их переименовали в колледжи, ввели ОГЭ и ЕГЭ. Теперь получается, что тем же троечникам приходится уходить в 10–11-й классы, потому что в колледжи со средним баллом аттестата ниже 3,9 балла уже очень трудно поступить даже на платное. В том году тоже большая часть троечников никуда не поступили и пошли назад в школу. Не всегда там хотят брать назад детей, но обязаны, и родители должны это знать.
В августе стало понятно, что практически никуда сын не проходит. Где-то он был предпоследним в рейтинге, то есть не попадал не то что на бюджет, а и даже на платное. Речи о том, чтобы поступить на специальность, связанную с IT, уже даже не шло — в государственных колледжах там только бюджетные места, платных нет, еще и обычно везде формируют только одну группу на 25 человек.
Ребенок очень расстроился. Он понял, что вина за этот провал лежит на нем. Дети же не понимают, что когда они не делают уроки, то будут последствия. Тем более это подростки, у них возраст, когда отвергаются все авторитеты. Мне, конечно, хотелось его поддержать, но и понимала, что это ненормальная ситуация, когда детям с такими низким средним баллом аттестата приходится возвращаться в школу. И причина в том, что их никуда не берут, даже на платное.
От отчаяния я написала в Госдуму. Указала, что вот такая ситуация складывается, что детям даже платно не поступить никуда. После мне звонили из нашего департамента образования и предлагали поехать учиться платно (за 200 тысяч) но в другой регион. Позже сказали, что в бывшем Лесотехникуме есть для него место — сейчас это Тюменский колледж производственных и социальных технологий. В итоге его туда взяли, будет учиться платно, но, конечно, не на той специальности, которую хотел.
За лето ребенок понял, какую ошибку он совершил. Сейчас очень рад, что будет учиться в колледже и не нужно возвращаться в школу. Но, думаю, государству стоит задуматься над тем, почему троечникам приходится оставаться в школе, а отличники и хорошисты уходят в колледжи. Мне кажется, до введения ЕГЭ всё было наоборот.