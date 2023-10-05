«Это не дети, это сволочи»: почему школы города-героя оказались беззащитны перед 12-летними рецидивистами

Четверым подросткам, что попали на видеозапись в подсобке сетевого магазина, по 12–13 лет. Учатся в 5, 6 и 7-м классах одной и той же школы. Трое из них являются устоявшейся компанией, давно и успешно терроризирующей учебное заведение и окрестную торговлю. Стоят на учетах: внутришкольном, в ПДН и в КДН. Причем у заводил мамы сами работают в сетевых магазинах, одна даже директором. И это не мешает парням там воровать и относиться к продавцам как к «не живущим, а выживающим бичуганам».

Совершать то, что отправляет взрослых под стражу и в колонию, компании явно не впервой. Причем преступления и правонарушения они совершали как вместе, так и порознь.

У пятиклассника и семиклассника в основании для постановки на очередной учет стоит статья 116 УК РФ «Побои» — избивали сверстников. Пятиклассник с шестиклассником оказались причастны к вскрытию, угону и попытке незаконной продажи автомобиля. Уже мелкой шалостью на этом фоне стоит разбитое этим же пятиклассником в конце лета стекло в магазине. Конечно же, у всех есть в биографии и кражи из магазинов. Причем попавшегося на краже в ТРЦ шестиклассника родители даже не стали забирать из ОВД района, и он на несколько дней «уехал» в центр для несовершеннолетних. И 26 сентября уже вчетвером они были задержаны сотрудниками магазина за кражу товара на выходе из «Пятерочки» и были доставлены в райотдел полиции.