«Это не дети, это сволочи»: почему школы города-героя оказались беззащитны перед 12-летними рецидивистами

Группа подростков в возрасте 11–13 лет терроризирует школу и соседние сетевые магазины. Они неоднократно совершали то, за что взрослых без особых раздумий отправляют в колонию. Исповедуют принципы запрещенного в России движения «Арестантский уклад един», считая тех, кто получает зарплату в 40 тысяч рублей, не живущими, а выживающими «бичуганами». И пользуются практически полной безнаказанностью со стороны педагогов и полиции, прекрасно понимая, что их возраст — их защита. А что же родители? А родители считают, что они — просто дети и их действия — обычная шалость. Наши коллеги из V1.RU cобрали всё, что известно о проблеме, которую долгое время предпочитали замалчивать в Волгоградe, да и в других городах эта тема тоже считается неудобной.
«Они не уважают совершенно никого»
Четверо мальчиков в возрасте от 12 до 13 лет были сняты на видео в минувший вторник в подсобке одного из сетевых магазинов Волгограда. В этом магазине их поймали за кражу товара. Но они совершенно не выглядят смущенными или раскаявшимися. Напротив, дерзят, огрызаются, курят вейп и вовсю демонстрируют свою безнаказанность. Более того, мальчики, размахивая прихваченным тут же канцелярским ножом, угрожают кого-то «порезать» и «совершить мокруху», активно используя сленг, характерный для запрещенного в России движения «АУЕ» (деятельность запрещена в России в 2020 году. — Прим. ред.). Порезали за время съемки видео, правда, только оказавшийся рядом ни в чём не повинный стул.
На видео в компании явно верховодят двое. Именно они больше всего дерзят и огрызаются, а в речи — сплошные нецензурные выражения, которые они свободно используют с явно блатной интонацией. Публикуем расшифровку видео:
— Давай мокруху *** [совершим]. Они меня уже *** [достали]. Прям подойди, прям в горло *** [долбани].
— На тебе, *** [задрот тупой]. Я кулаками их *** [убью].
— Ну открой мне дверь, *** [падшая женщина]!
— Дверь откроешь, а может быть, резать не будешь, может быть.
— Может быть, вас всех порезать, *** [замучить] и выйти.
— Пацаны, давайте. Покажите, покажите нас, пацаны. Покажете, да, потом мусорам?
— Конечно, покажут. Куда они денутся.
— Екатерина Викторовна, здравствуйте.
— *** [очень крутая]!
— Крепить хотят. Отвечаю, что не воровал.
— Они решили, что они *** [очень] умные.
Тут же в ходе монолога подростки открыто демонстрируют свое отношение к жизни и работе. Походя они ярко и образно описывают работников сетевого магазина и их заработки. Причем озвученные ими штампы — одни из ходовых в противопоставлении сторонников «АУЕ» (запрещено в Российской Федерации. — Прим. ред.) и обычных людей, что подается с псевдоидеологией вроде «дешевка никогда не станет прачкой, вора ты не заставишь спину гнуть».
— В натуре *** [так и есть]. В «Покупочке» работают бичуганы *** [удовлетворенные]. Получают по 40 тысяч, *** [падшая женщина].
— Ой, *** [падшая женщина], опять мозг *** [пользовать] будут.
— Они, *** [падшая женщина], не живут, они выживают.
«Не ждите от них ни страха, ни уважения. И постарайтесь по мере возможности не поворачиваться спиной»
Видеоролик быстро распространился по родительским чатам школы, где учатся эти подростки. По требованиям законодательства мы не можем указывать, ни кто эти дети на видеозаписи, ни даже номер школы, в которой они учатся. Но их личности редакции V1.RU известны. Известны и детали их уже весьма богатой криминальной биографии.
Четверым подросткам, что попали на видеозапись в подсобке сетевого магазина, по 12–13 лет. Учатся в 5, 6 и
Совершать то, что отправляет взрослых под стражу и в колонию, компании явно не впервой. Причем преступления и правонарушения они совершали как вместе, так и порознь.
У пятиклассника и семиклассника в основании для постановки на очередной учет стоит статья 116 УК РФ «Побои» — избивали сверстников. Пятиклассник с шестиклассником оказались причастны к вскрытию, угону и попытке незаконной продажи автомобиля. Уже мелкой шалостью на этом фоне стоит разбитое этим же пятиклассником в конце лета стекло в магазине. Конечно же, у всех есть в биографии и кражи из магазинов. Причем попавшегося на краже в ТРЦ шестиклассника родители даже не стали забирать из ОВД района, и он на несколько дней «уехал» в центр для несовершеннолетних. И 26 сентября уже вчетвером они были задержаны сотрудниками магазина за кражу товара на выходе из «Пятерочки» и были доставлены в райотдел полиции.
В школе, где числятся эти мальчики, другие родители отзываются крайне отрицательно. По словам взрослых, от выходок таких учеников давно и регулярно страдают другие школьники. Причем самоутверждаться они, по словам родителей обучающихся там детей, предпочитают за счет младшеклассников.
— Эти же дети и еще один мальчик отбирают деньги у маленьких, выбрасывают их портфели из окон школы. Это что? Нормально, по-вашему? — задается вопросом один из родителей.
— Это не дети, это уже взрослые, сформировавшиеся сволочи, — считает один из возмущенных родителей. — Они не уважают никого. Для них нет авторитетов, для них нет ничего, что могло бы их хоть как-то остановить. Посмотрите на видео. И не ждите от них ни страха, ни уважения. И постарайтесь по мере возможности не поворачиваться к ним спиной. Видно, что таким одна дорога — колония для несовершеннолетних, а уже затем — для взрослых. И чем раньше они там окажутся, тем меньше бед натворят на свободе.
Пока же известно, что совсем безнаказанными подростки, впрочем, не остались — двое из четверых, по данным V1.RU, всё же оказались в центре реабилитации для детей и подростков. Смогут ли они там реабилитироваться и исправиться — большой вопрос.
«Это игра у них была. Они просто захотели пошутить»
Корреспонденты V1.RU попытались связаться с родителями попавших на видео мальчиков, но поговорить удалось только с одним из них. И оказалось, что мама не видит проблем с воспитанием и поведением своего чада.
— Мы в курсе этой ситуации, и этот вопрос мы уже порешали, — заявила мама одного из мальчиков, не уточнив, как же они «порешали этот вопрос». — Где это всё было, я вам не могу сказать. У нас не было и нет никаких проблем. Это как игра у них была, если хотите знать. Просто они вот захотели пошутить. А в основном они дома сидят, и всё.
В школе же, где числятся эти дети, от комментариев отказались наотрез. Более того, заявили, что таких учеников у них нет. В пресс-службе аппарата губернатора Волгоградской области, выступившего посредником в подготовке комментария от регионального комитета образования, предпочли уклониться от реагирования на конкретную ситуацию в учебном заведении Волгограда. Вместо этого чиновники дали инструкцию о том, что делать, если дети хулиганят.
— Став свидетелем вопиющей ситуации проявления деструктивного поведения подростка, необходимо в первую очередь обратиться к руководителю учебного заведения, — сообщили в пресс-службе аппарата губернатора Волгоградской области со ссылкой на комитет образования. — Далее ситуация рассматривается на школьном совете профилактики, муниципальной комиссии по делам несовершеннолетних. Разрабатываются индивидуальные программы психолого-педагогического сопровождения, за подростком закрепляют наставника. Вместе с классным руководителем в работу включаются социальный педагог, педагог-психолог. В сложных ситуациях есть возможность подключить специалистов Волгоградского областного психолого-медико-педагогического центра. Особый акцент делается на взаимодействии с семьями — проверку условий проживания и воспитания детей.
В пресс-службе ГУ МВД России по Волгоградской области сообщили, что предоставят комментарий только в установленные законом сроки в ответ на официальный письменный запрос. Запрос был отправлен в ведомство, но на момент публикации ответ на него так и не был получен.
«Есть большой вопрос к охране, на которую вечно сдают родители»
По словам владельца одного из крупных охранных холдингов Волгограда, в случае если в школе учеников терроризирует какая-то группа малолетних правонарушителей, то вопросы однозначно возникают к охране, на которую родители практически в каждом учебном заведении сдают зачастую весьма крупные суммы.
— Нейтрализовать и увести от других детей такого ребенка не просто можно, но и нужно. Это и есть обязанности охранника, особенно в школе. А сейчас кажется, что у охраны одна задача: защищать школу от... родителей. И это всё, что они, собственно, делают, выполняя обязанности каких-то вахтеров, — рассказал мужчина, отказавшись от авторизованного комментария. — Хотя именно они должны при необходимости и самостоятельно принять меры, и вызвать полицию. Точно так же недопустимо появление в школе с предметами, которые могут использоваться в качестве оружия. В школе должны быть установлены рамки-металлодетекторы. И, вы знаете, они должны работать! Просто обязаны. Это не декоративная прихоть. Это необходимость. Но зачастую ни родители, ни дети, ни учителя понятия не имеют, как они работают... Ну звенит и звенит, а тетя на пульте охраны на это внимания уже тоже не обращает.
При этом педагоги откровенно признают, что школы Волгограда остаются практически беззащитными перед подобными детьми, а учителя скованы нормами, правилами, а также «оцифрованностью» современных детей.
— Раньше, в мое детство, отпетого хулигана учитель хотя бы мог просто в классе назвать хулиганом, поругать, сказать, что он тунеядец, и призвать к тому, чтобы он взялся за ум, — рассказала педагог одной из школ Волгограда. — Сейчас учитель даже этих слов использовать не может. Кто-то из класса заснимет его и выложит в Сеть, покажет родителям. Педагога просто затравят за то, что он просто пытался создать условия для своей работы и для обучения детей. Каждый учитель знает, что трогать детей нельзя, даже банально просто одернуть, когда он хулиганит. За это и вовсе можно дойти до суда или уголовного наказания.
Получается, что в одной реальности педагог должен заполнить сотню документов, во второй реальности он должен научить детей предмету и еще воспитать в нём нравственного человека, — рассуждает учитель. — В третьей реальности он должен уметь наставлять хулиганов на истинный путь просто словами. Но увы, это жизнь, а учитель тоже человек. Со своими чувствами, переживаниями, со своим характером и мыслями. Мы не роботы. И с такими детьми, уже с малолетства вставшими на путь блатной романтики, не можем сделать ничего. Вообще ничего. Можем только ждать, что наступит раньше: перевоспитается ли он, сам уйдет из школы или отправится, наконец, в колонию. Когда, естественно, ему уже наступит 14 лет.
Изолируйте вожака — и стая распадется
Психолог-консультант Андрей Якеменко уверен, что не всё так безнадежно и такие подростки всё же подлежат перевоспитанию. Правда, процесс перестройки поведенческой модели потребует значительного времени и усилий.
— Перевоспитать таких детей просто. Достаточно выявить лидера. При этом нужно помнить, что лидер — не подросток, он гораздо старше. Устранить его влияние — и с детьми можно работать. Это эффект стаи — убираешь вожака, и стая либо распадается, либо ты сам становишься их вожаком. Также следует понимать, что процесс перевоспитания таких детей — длительный и сложный. С ними не хотят работать психологи, потому что нужно действовать сразу по всем направлениям, и начинать с семьи. Ребенка нужно будет изолировать минимум на полгода от привычного круга общения, от родителей из-за этого может потребоваться смена места жительства. Если подростки ничем не занимаются, их можно и нужно привлекать к общественно полезному труду с учетом их психологических характеристик. Проще говоря, воздействовать нужно на всех уровнях коммуникации сразу и постоянно.
Распространение таких групп по России психолог объяснил так же просто.
— Есть основной лидер. Он готовит почву и рассылает своих подчиненных по региональным столицам, — объясняет Андрей Якеменко. — Там появляются более мелкие ячейки, в итоге сеть всё разрастается и разрастается. В качестве примера могу привести деятельность одной организации, причисляющей себя к религиозным. Она занималась реабилитацией наркозависимых за какие-то совершенно скромные деньги и в итоге выросла во внушительных размеров сеть по России. Особенно громко эта сеть гремела в 2015 году — до того момента, пока к ней не нагрянули силовики.
Мы следим за ситуацией.