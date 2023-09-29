«Забудьте о науке и врачах»: как новосибирская журналистка не стала психологом — она бросила учебу со стыдом за педагогов

Высшее образование иметь нужно. Но не обязательно

Желание подробнее погрузиться в психологию зрело у меня в течение нескольких месяцев. Я изучила несколько вариантов получить образование: курсы от блогеров-психологов и образовательные учреждения. Первые выдавали сертификаты, вторые давали право профессиональной переподготовки с возможностью консультаций. Естественно, мне хотелось получить наиболее профессиональные знания, поэтому я остановила выбор на варианте очных занятий в заведении.

По отзывам и рекомендациям я нашла новосибирский институт, который квалифицировался как «учреждение дополнительного профессионального образования с правом профессиональной переподготовки и усовершенствования по программам клинической психологии». По телефону мне объяснили, что очные занятия проходят непосредственно в стенах института. Заниматься можно и дистанционно при невозможности подойти в какой-либо день — присоединяться в Zoom по ссылке и так же записывать за лектором.