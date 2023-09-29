«Забудьте о науке и врачах»: как новосибирская журналистка не стала психологом — она бросила учебу со стыдом за педагогов

Журналистка Дарья Черникова 8 месяцев проучилась на психолога в институте дополнительного образования — ей было интересно узнать больше об этой науке и получить возможность помогать другим людям справляться с проблемами. Она с энтузиазмом взялась за учебу, но в итоге бросила курс, не получив заветного диплома — зато испытывая стыд за педагогов и огромную волну негодования. Почему, она рассказала в колонке для НГС. Далее от первого лица.
Высшее образование иметь нужно. Но не обязательно
Желание подробнее погрузиться в психологию зрело у меня в течение нескольких месяцев. Я изучила несколько вариантов получить образование: курсы от блогеров-психологов и образовательные учреждения. Первые выдавали сертификаты, вторые давали право профессиональной переподготовки с возможностью консультаций. Естественно, мне хотелось получить наиболее профессиональные знания, поэтому я остановила выбор на варианте очных занятий в заведении.
По отзывам и рекомендациям я нашла новосибирский институт, который квалифицировался как «учреждение дополнительного профессионального образования с правом профессиональной переподготовки и усовершенствования по программам клинической психологии». По телефону мне объяснили, что очные занятия проходят непосредственно в стенах института. Заниматься можно и дистанционно при невозможности подойти в какой-либо день — присоединяться в Zoom по ссылке и так же записывать за лектором.
Меня предупредили: важно наличие высшего образования, но не обязательно психологического. Для психологов с образованием срок обучения снижался на два цикла. Полный курс состоял из 12 циклов, каждый стоил 5 800 рублей.
Уже на занятиях я узнала, что высшее образование в принципе имелось не у всех, хотя при поступлении этот критерий являлся одним из главных. После оплаты, разумеется. Позже на сайте я заметила информацию о том, что допускаются слушатели с неполным высшим или средним специальным образованием, но, опять же, необязательно по направлению «Психология».
«Вы сами виноваты в своих болезнях!»
Первый цикл, «Общая психология», включал в себя основы и историю предмета. Лекции проходили в достаточно интенсивном темпе, и учитывая, что большая часть студентов были абсолютными новичками в психологии, это оказалось достаточно дискомфортно. Нам показывали презентации и озвучивали вслух слайды. Часть материала некоторые просто фотографировали с экрана во время презентации и изучали дома. К содержанию у меня претензий нет — в этом цикле нам действительно подали качественный материал и перечислили дополнительный список фундаментальной литературы.
Другие учебные циклы уже не принесли такого эффекта. На занятиях о терапии психосоматических заболеваний кандидат медицинских наук выдвинула предположение, что люди с серьезными заболеваниями сами несут ответственность за их возникновение. Да, психосоматические расстройства и недуги никто не отменял. Но прямолинейно и упрощенно утверждать, что пациент с онкологией притянул к себе злокачественную опухоль негативными мыслями, по меньшей мере странно. Забудьте о науке и врачах, ведь чаще всего рак возникает у депрессивных, склонных к суициду личностей. У агрессивных и конфликтных — инфаркт, проблемы с желудком — у тех, кто держит в себе злобу и обиды. Упал и сломал ногу по дороге на работу? Ты до такой степени не любишь ходить в офис, что готов получить травмы, только бы не появляться там. Это только твое желание, ты в глубине души мечтал комфортно сидеть в гипсе и чесать под ним спицей. Гололед? Всего лишь отговорка.
В свободное время я решила поискать дополнительную информацию. И тут меня постигло разочарование: все материалы из курсов я нашла в свободном доступе в интернете — в письменном виде и лекциями на YouTube. Последние включали в себя довольно старые записи (конца 1990-х — начала 2000-х) профессоров психологии в нескольких университетах. Позже точно так же я отыскала абсолютно всю информацию других циклов.
Многое на лекциях оказалось уже не актуальным: например, часть психоанализа Фрейда, раскритикованная психологами еще несколько лет назад. При этом его изучали не как историю развития анализа, а в качестве рабочих алгоритмов.
Гендерные стереотипы и проблематика насилия
Практические занятия проходили крайне редко — я застала всего 2–3 за 8 месяцев обучения. Достаточно ли этого для полноценной работы после курсов, пусть даже безвозмездно? В такой ситуации клиенты становятся тестировщиками. Вы хотите доверить эмоциональное состояние человеку, который сам еще только примеряет изученные методики?
Клиническая психология — тонкая тема, стать полноценным специалистом можно, только проработав полностью все свои проблемы, проведя самоанализ и супервизию с практикующим экспертом. Психолог должен быть беспристрастным. Это приходит со временем. Всем студентам советовали пройти индивидуальную супервизию, которая не входила на тот момент в обучение. В процессе участвуют юные и опытные психологи, на супервизии начинающий и более квалифицированный специалисты обсуждают один из эпизодов практики и анализируют методику работы. Опытный психолог должен помочь начинающему стать беспристрастнее и квалифицированнее, помочь самостоятельно прийти к верным ответам, не отвечая на вопросы прямо.
При этом даже не все педагоги освободились от общественных предрассудков. На занятии нам четко расставили грани между мужскими и женскими профессиями, поведением полов. Женщина — легкая и воздушная, сидит дома, щебечет по телефону с подружками и ожидает супруга. Мужчина — брутальный кормилец семьи, рассуждающий логично и по делу. Интересное заявление, учитывая, что практически 100% учениц являлись девушками, которые, отработав 8-часовой день, шли на лекции.
И дело не только в гендерной проблематике.
Мы будто изобрели машину времени и вернулись в 80-е.
Одно из занятий было посвящено тяжелой теме — насилию. На нем я вспомнила университетского преподавателя по праву: он советовал «не рыпаться», если на вас напали, а расслабиться и получать удовольствие. Тогда он поверг в ступор большую часть студентов. Спустя много лет, уже на этом обучении я попросила лектора дать хотя бы базу о поведении с жертвами насилия и рассказала нелицеприятную историю с преподавателем. Педагог усмехнулась и ответила, что в чем-то он прав. А жертва насилия должна еще доказать, что стала объектом надругательств. Получается, человек ищет помощи, а от него требуют обоснованных аргументов: сколько раз, в какой позе, не приснилось ли.
Решение бросить все
После каждого модуля нужно было выполнить тест. Испытания казались достаточно простыми, на них уходило около 20 минут. А для получения диплома нужно было написать большую работу. Некоторое время я делала на заказ дипломные работы, поэтому перспектива меня не напугала. Но я решила остановиться и завершить обучение, не дойдя до последнего блока. Сама себе я советовала фильтровать информацию, но начала понимать неэффективность курсов: не «френдли» к некоторым категориям граждан, со стереотипными представлениями о женственности и мужественности, данными из свободного доступа в интернете, спорным отношением к половой неприкосновенности. Эти факты не сгладились даже через фильтр, который я установила для себя.
Для меня деньги не были потрачены зря. Я поняла, что если решу обратиться к психологу, то уточню место обучения, квалификацию, а на первом сеансе задам в лоб прямые вопросы для полноценного представления о специалисте. Для желающих просто почитать или послушать лекции идти на курсы нет смысла — в интернете полно точно той же информации и совершенно бесплатно.
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