Мог стать физиком-инженером, но передумал и не жалеет. Интервью с красавчиком-учителем начальных классов в гимназии

Наши тюменские коллеги из 72.RU заметили Станислава Костенко 1 сентября на праздничной линейке в местной школе. Статный брюнет с табличкой 2-го «У» класса в руке оказался любимчиком не только всех своих учеников, но и их родителей. Почитав десятки восхищенных комментариев под фотографией педагога-красавчика в репортаже с линеек, журналисты решили сделать с ним интервью.
Станиславу Юрьевичу 24 года, и он не герой турецкого сериала, как в шутку предполагали многие, но вполне мог бы им стать. Педагог третий год работает в гимназии в Тюмени, а в свободное от любимой работы время пробует себя в роли фотомодели.
Как молодой человек с такой яркой внешностью пришел в профессию, в которой редко встретишь мужчин? И почему не планирует из нее уходить? Ответ на эти и другие вопросы смотрите и читайте ниже.
— Станислав Юрьевич, расскажите, как вы выбирали профессию? Это было осознанное решение?
— В моем детстве я учителей-мужчин не встречал в начальной школе. Сам я к этой профессии пришел совершенно случайно. Поступил на физика-инженера, а потом понял, что это не мое — потерял искру. В этот момент я решил поменять направление. И совершенно случайно первой на выбор выпала профессия учителя начальных классов. В начале было сложно. Я был единственным парнем на всём потоке среди всех курсов в тюменском педагогическом колледже. Были моменты, когда я думал, что, возможно, стоит опять поменять род своей деятельности, но на втором курсе благодаря многочисленным практикам — из школ мы просто не выходили — я полюбил эту профессию в первую очередь за то, что есть очень тесный контакт с детьми. В начальной школе лучше преподносить детям материал через игру, а играть я люблю.
— Вас обожают ученики и, что немаловажно, ценят их родители. Расскажите, как вам удалось завоевать доверие и тех, и других?
— Если найти подход к ребенку, то благодаря его положительным отзывам появляется хорошее отношение и у родителей. Самое главное — нужно знать интересы младших школьников и именно через их увлечения подавать материал. Допустим, беру любую игру на телефоне, в которую они сейчас активно все играют, и через ее персонажей даю материал, который у нас федеральным стандартом заложен. Тем самым завлекаю ребенка, и он сам не осознает, что ту базу, которую он должен знать, он впитывает через игру. Он думает, что он просто играет, а на самом деле уже познает необходимый материал в большом количестве.
— Как вы считаете, профессия учителя сегодня является престижной?
— Лично я на своем опыте убеждаюсь, что быть учителем сейчас престижно. А если ты мужчина и идешь в начальную школу, то еще и вниманием будешь не обделен. (Улыбается.) Раньше быть учителем, конечно, было более престижно. Мои более опытные наставники-педагоги говорили: «Когда ты идешь в школу, ты как ангел — все вокруг тебя, все хотят узнать информацию». Учитель был тогда единственным источником информации для детей в учебное время. Это сейчас у нас есть телефоны, интернет, информации много. И сейчас учителю, чтобы вернуть былой престиж, нужно владеть этой же информацией, которой владеют дети, и правильно им ее объяснять — трактовать.
— Профессия педагога долгие годы была в основном женской, и сейчас сами учителя признаются, что в школах не хватает мужчин. Вы согласны с этим?
— Мужчины, конечно, нужны в школе. Они и есть, но в начальной школе их пока действительно немного. Правда, в нашей гимназии сейчас уже три педагога в начальной школе — мужчины.
— Учителя говорят, что из-за любви к гаджетам и интернету дети становятся менее усидчивыми. Вы согласны с этим?
— Ребята как были неусидчивыми, так и остаются. Вспоминаю рассказы учителей моей школы, а я сам парень из деревни, учителя нам говорили, что они в детстве любили совершать что-то необдуманное, а мы сейчас не такие. Все мы такие и не меняемся из поколения в поколение, меняется только окружающая среда.
С детьми найти контакт, конечно, сложно. Есть ребята, которые не хотят идти в школу. У них нет желания учиться. Часто приходят и говорят: «Мне не нравится читать». Зачем? Можно включить видео и посмотреть любой текст. В этот момент нужно показать ребенку, что каждый предмет — это система знаний, через которые можно познавать мир. В первом классе ребята приходили ко мне и не хотели считать, решать примеры, задачи. Говорили: «Зачем это нужно?» И тогда я показал им сложные графики из программы одиннадцатого класса. У них появился интерес, они захотели это решить. Я им поэтапно рассказал, что нужно идти от малого к сложному для достижения своих целей. Они мне рассказали о своих мечтах и о том, чего хотят добиться в жизни, и, подведя итог этого разговора, мы пришли к выводу, что чем мы больше внимания будем уделять учебе в начальной школе, тем более достижимыми будут наши мечты в будущем.
— В каком возрасте лучше отдавать ребенка в школу — в 6 лет или ближе к 8?
Сейчас в дошкольных учреждениях проводят тесты о готовности ребенка к школе, и они все находятся в открытом доступе. И исходя из того, успевает ли ребенок данную информацию поглощать, можно сделать вывод, стоит ему идти в школу или еще рано. На самом деле это всё индивидуально. Лично я пошел в школу в шесть с половиной лет. Когда первоклассники приходят в нашу гимназию, у нас сразу проходит тестирование, психологи проверяют, насколько готов ученик, и нам всегда предоставляют список тех ребят, которым нужно уделить больше внимания, чтобы их адаптация к школе прошла успешно.
— В первом классе сейчас не ставят оценки. На ваш взгляд, это правильное решение?
— В моем детстве существовала отметочная система с первого класса, а на данный момент ее убрали. Хорошо это или плохо? Я считаю, что это хорошо. В первую очередь потому, что детям не дают ту самую заветную отметку, которую они хотели получить, придя в школу. Вместо этого только оценочная похвала — отлично или хорошо, но только на словах. Лично я под конец первого класса говорю ребятам: вот здесь у тебя могла быть пятерка или четверка. В этот момент они уже всё понимают и задумываются, где им нужно и что подтянуть, где необходимо доработать.
— Расскажите, с какими знаниями дети приходят в школу? Они уже умеют читать?
— Подавляющее большинство ребят уже умеют читать, но некоторые дети только знакомятся с азбукой, поэтому в первом классе у нас частая практика — дифференцированные задания. Ребята, которые уже умеют читать, для них есть отдельные тексты, а с теми, кто еще не умеет, — проговариваем в слоговом звучании.
— На что в первую очередь нужно обратить внимание родителям при подготовке ребенка к школе?
— В первую очередь нужно сделать акцент на развитии читательской грамотности. Нужно постараться развить хотя бы самостоятельное слоговое чтение у ребенка, потому что от чтения зависит успех в обучении. Ведь все задания, которые будут в дальнейшем, их в первую очередь нужно прочитать, а если ребенок у вас не читающий, то это будет уже проблематично. Родители должны уделять больше внимания чтению. Возможно, не все те сказки, которые мы раньше читали, привлекательны сейчас для ребят. Наверняка, им больше по душе мультики и игры, но сейчас существует много книг печатных, которые пересказывают сюжет той или иной популярной игры, и именно через эту книгу можно изначально привлечь интерес, а потом ребенок сам потянется и будет развивать свою читательскую грамотность.
— Нужно ли загружать ребенка дополнительными занятиями, кружками и спортивными секциями?
— Если ребенок гиперактивный, то почему бы и не направить его энергию в определенное русло, но если ребенок по своей физиологии устает уже в школе, а его направляют еще и на кружки, то велика вероятность того, что в дальнейшем именно в школе он захочет отдыхать, а не учиться. Основный упор будет на кружках и секциях, где группы меньше, а в школе есть вероятность, что учитель не заметит и можно отсидеться, но в моих классах это невозможно. (Улыбается.) Нужно смотреть на своего ребенка и его учителя. Если школа не изнуряет, то можно смело записываться на кружки.
— А вы сами не устаете от работы с детьми?
— Разумеется, есть физическая усталость, но в то же время дети дают обратную энергию своими эмоциями, поэтому под конец дня чаще всего я прихожу домой, и моя супруга продолжает меня выслушивать, потому что я набрал обороты и продолжаю говорить без остановки.
— У вас сейчас два класса. Тяжело работать в две смены?
— Наша администрация старается, чтобы у нас не было переработок, и у нас их нет. Даже у меня, несмотря на то, что я веду два класса. На самом деле, я по своей инициативе решил взять второй класс, потому что одного мне было мало. (Улыбается.) Расписание нам составляют так, чтобы у меня было время и для отдыха, как вот сейчас, я с вами общаюсь, потому что у меня есть окошко между уроками, и я могу немного отдохнуть. Главное — самому грамотно распоряжаться своим временем, и тогда его будет хватать на всё.
— Расскажите про ваше хобби? Вы ведь не только учитель, но и фотомодель?
— Как таковых увлечений у меня не было. Я был погружен в поиск себя, и впоследствии работа стала моим хобби. Здесь я стал проводить много времени, но в жизни появились перемены (показывает обручальное кольцо). Моя супруга увидела мой потенциал и сейчас помогает мне его раскрывать. Я расширяю кругозор детям, а моя супруга мне. И я увидел, что есть направления, где я еще могу проявить себя. Благодаря жене появилось такое хобби, я стал увлекаться фотографией. Мы сейчас находимся на первоначальном этапе — создаем мне портфолио.
— Станислав Юрьевич, вы работаете в начальной школе уже третий год. Не разочаровались в своей профессии?
— Выбор сделан верно, сейчас я это понимаю, наверное, в первую очередь по обратной связи от родителей. Видя их благодарность, осознаешь, что делаешь нужное дело.