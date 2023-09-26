Мог стать физиком-инженером, но передумал и не жалеет. Интервью с красавчиком-учителем начальных классов в гимназии

— Учителя говорят, что из-за любви к гаджетам и интернету дети становятся менее усидчивыми. Вы согласны с этим?



— Ребята как были неусидчивыми, так и остаются. Вспоминаю рассказы учителей моей школы, а я сам парень из деревни, учителя нам говорили, что они в детстве любили совершать что-то необдуманное, а мы сейчас не такие. Все мы такие и не меняемся из поколения в поколение, меняется только окружающая среда.

С детьми найти контакт, конечно, сложно. Есть ребята, которые не хотят идти в школу. У них нет желания учиться. Часто приходят и говорят: «Мне не нравится читать». Зачем? Можно включить видео и посмотреть любой текст. В этот момент нужно показать ребенку, что каждый предмет — это система знаний, через которые можно познавать мир. В первом классе ребята приходили ко мне и не хотели считать, решать примеры, задачи. Говорили: «Зачем это нужно?» И тогда я показал им сложные графики из программы одиннадцатого класса. У них появился интерес, они захотели это решить. Я им поэтапно рассказал, что нужно идти от малого к сложному для достижения своих целей. Они мне рассказали о своих мечтах и о том, чего хотят добиться в жизни, и, подведя итог этого разговора, мы пришли к выводу, что чем мы больше внимания будем уделять учебе в начальной школе, тем более достижимыми будут наши мечты в будущем.