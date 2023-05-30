Когда школьники узнают свои результаты ЕГЭ? Показываем в одной картинке

Школьники уже сдали первые экзамены, а 29 мая прошло одно из главных испытаний — ЕГЭ по русскому языку. Главное, что волнует выпускников и их родителей сейчас, — когда же станут известны заветные баллы. Ждать придется еще как минимум две недели.