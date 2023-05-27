Руководителя частного колледжа в Новосибирске признали иноагентом

Министерство юстиции Российской Федерации признало директора частного новосибирского «Новоколледжа» Сергея Чернышова* иностранным агентом. Информация об этом появилась на сайте Минюста РФ.
— С. А. Чернышов* распространял, в том числе с использованием современных информационных технологий, недостоверную информацию о принимаемых органами публичной власти Российской Федерации решениях и проводимой ими политике. Участвовал в качестве респондента на информационных площадках, предоставляемых иностранными СМИ. Выступал против специальной военной операции на Украине, — говорится на сайте Минюста.
Также в новый список попали журналистка Ирина Аллеман*, экономист Владислав Иноземцев*, антрополог Александра Архипова*, директор Берлинского центра Карнеги Александр Габуев*, экс-депутат Госдумы от «Единой России» Магомед Гаджиев*, юрист Анна Пшеничная*, общественное движение «Совет матерей и жен» и его глава Ольга Цуканова и «Общенародный союз возрождения России»*.
* Внесены Минюстом РФ в реестр иностранных агентов.
В начале мая Минюст признал иноагентом новосибирское издание «Тайга.Инфо»*. Сообщалось, что издание распространяло «недостоверную информацию о принимаемых органами публичной власти решениях и проводимой ими политике».