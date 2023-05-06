Минюст признал новосибирское издание «Тайга.инфо»* иностранным агентом

По данным сервиса «Контур.фокус», ООО «Тайга.инфо»* зарегистрировано в 2010 году в Новосибирске. Генеральный директор — Виктор Чистяков. Среди учредителей кроме него указаны Дмитрий Бороденко и Ассоциация содействия социальной и просветительской деятельности «Человеческое Развитие». Чистая прибыль в 2022 году составила 447 тысяч рублей.