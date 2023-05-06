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Минюст признал новосибирское издание «Тайга.инфо»* иностранным агентом

Об этом сообщили на сайте ведомства 5 мая

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Реестр иноагентов обновил Минюст

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Министерство юстиции России внесло в реестр иностранных агентов новосибирское издание «Тайга.инфо»*. Сообщение об этом опубликовано 5 мая.

— Общество с ограниченной ответственностью «Тайга.инфо»* распространяло для неограниченного круга лиц материалы иностранных агентов, недостоверную информацию о принимаемых органами публичной власти решениях и проводимой ими политике, — говорится на сайте Минюста.

Также в реестр иноагентов попали женское общественно-политическое движение «Мягкая сила»*, «Кризисная группа СК SOS»*, общественная организация «Санкт-Петербургский Русский ПЕН-клуб»*.

По данным сервиса «Контур.фокус», ООО «Тайга.инфо»* зарегистрировано в 2010 году в Новосибирске. Генеральный директор — Виктор Чистяков. Среди учредителей кроме него указаны Дмитрий Бороденко и Ассоциация содействия социальной и просветительской деятельности «Человеческое Развитие». Чистая прибыль в 2022 году составила 447 тысяч рублей.

*Внесены Минюстом РФ в реестр иностранных агентов.

Ранее Министерство юстиции признало иноагентом новосибирского депутата Сергея Бойко*. Председатель новосибирского горсовета Дмитрий Асанцев объяснил, грозит ли это лишением мандата.

ИноагентМинистерство юстицииРеестр иностранных агентов
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