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Лишат ли мандата депутата Сергея Бойко после признания иноагентом? Отвечает председатель горсовета Новосибирска

Депутат находится за границей

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О том, что Сергей Бойко теперь иноагент, стало известно вчера, 31 марта

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Депутата городского совета Новосибирска Сергея Бойко не могут лишить мандата после внесения его в реестр иностранных агентов. Об этом корреспонденту НГС сообщил председатель горсовета Новосибирска Дмитрий Асанцев.

О том, что Сергей Бойко теперь признан иногентом, стало известно вчера, 31 марта. Соответствующая информация опубликована на сайте Министерства юстиции Российской Федерации. В ней отмечалось, что депутат «дискредитировал идеи служения Отечеству».

— Признание его иноагентом не лишает его автоматически мандата, — объяснил корреспонденту председатель горсовета Новосибирска Дмитрий Асанцев. — Мы можем действовать по федеральному законодательству, если депутат без уважительной причины в течение шесть месяцев и более отсутствует на заседаниях совета, сессиях, то принимается решение по лишению его полномочий. И касается это всех депутатов.

Закон вступил в силу с 1 марта 2023 года.

— С этого периода и идет счет, — добавил Дмитрий Асанцев.

Депутат горсовета Новосибирска Бойко эмигрировал из России в ноябре 2021 года, опасаясь уголовного преследования. У него дома и у его родственников проходили обыски.

14 февраля 2023 года Сергея Бойко объявили в розыск. Информация об этом появилась в базе разыскиваемых лиц официального сайта МВД России.

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