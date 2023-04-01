Лишат ли мандата депутата Сергея Бойко после признания иноагентом? Отвечает председатель горсовета Новосибирска

Депутат горсовета Новосибирска Бойко эмигрировал из России в ноябре 2021 года, опасаясь уголовного преследования. У него дома и у его родственников проходили обыски.



14 февраля 2023 года Сергея Бойко объявили в розыск. Информация об этом появилась в базе разыскиваемых лиц официального сайта МВД России.

