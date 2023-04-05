Сдала или завалила? Журналист НГС написала ЕГЭ по русскому языку — стал известен результат

На ЕГЭ для взрослых пришли в основном женщины. Мужчин было всего двое, один из них — министр образования Новосибирской области Сергей Федорчук. Он участвовал в мероприятии не в первый раз.



— Чтобы показать, что я тоже нормальный, живой, — так министр объяснил, почему пишет ЕГЭ. — На самом деле мне нравится. У меня, правда, не очень много времени. Тесты заполню, а сочинение коллеги не советуют писать — это долго. В своих силах уверен. Даже если я напишу плохо, кто об этом узнает?

