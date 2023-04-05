Сдала или завалила? Журналист НГС написала ЕГЭ по русскому языку — стал известен результат

До ЕГЭ осталось меньше двух месяцев: выпускники сдадут первые экзамены 26 мая. Некоторые школьники без преувеличения готовятся к сдаче годами. Они занимаются с репетиторами и ходят на подготовительные курсы. Для родителей экзамены тоже становятся стрессом, во-первых, из-за переживаний о будущем ребенка, во-вторых, из-за того, что многим остается непонятен порядок сдачи ЕГЭ, ведь многие окончили школу еще до того, как экзамены стали сдавать в этом формате. Специально для взрослых в Новосибирской области организовали «ЕГЭ для родителей», куда мамы и папы выпускников могут прийти и решить упрощенный вариант экзамена. В этом году такой ЕГЭ прошел в Новосибирской классической гимназии
Без металлоискателей — никак
Если обычно в дни ЕГЭ в школах не проводят уроки, то для родительского экзамена такое исключение не делали. Мероприятие началось около 15:00, в конце учебного дня. Все вещи нужно было оставить в гардеробе, который закрыла на ключ сотрудница гимназии. На входе родителей встречали охранники с металлоискателями и журналисты с камерами, которые писали про мероприятие. Для экзамена выделили два кабинета. Взрослые проходили по спискам, каждая парта закреплена за определенным человеком.
Одна из матерей, которая пришла сдавать экзамен, — Светлана Журавлева. Ее дочь учится в 11-м классе на гуманитарном направлении и сейчас готовится сдавать ЕГЭ. Женщина рассказала, почему решила написать экзамен для взрослых:
— У меня двое детей, интересно, что происходит в их жизни. Это важный этап, который повлияет на всю дальнейшую жизнь. Мне хотелось посмотреть, что ждет моего ребенка. Я всегда говорю, что нужно быть спокойным и уверенным в себе. Всё, что они могли сделать, уже сделали. Много, активно, продуктивно готовятся. Главное, чтобы была удача и уверенность в себе — это основное.
На ЕГЭ для взрослых пришли в основном женщины. Мужчин было всего двое, один из них — министр образования Новосибирской области Сергей Федорчук. Он участвовал в мероприятии не в первый раз.
— Чтобы показать, что я тоже нормальный, живой, — так министр объяснил, почему пишет ЕГЭ. — На самом деле мне нравится. У меня, правда, не очень много времени. Тесты заполню, а сочинение коллеги не советуют писать — это долго. В своих силах уверен. Даже если я напишу плохо, кто об этом узнает?
Перед экзаменом родителям зачитали регламент ЕГЭ. Говорилось о том, что нельзя пользоваться электронными устройствами и бумажными справочниками. Экзаменационные задания распечатывают прямо в кабинете перед началом проверочной работы, ведется видеонаблюдение.
Сначала родителям нужно заполнить бланки с персональной информацией: фамилией, именем, отчеством, паспортными данными. Можно использовать только печатные буквы, а цифры — в том формате, который указан на образце. Школьников готовят к этому заранее, учителя в школах иногда пугают тем, что если написать цифру 7 без палочки поперек, то компьютер считает ее как 1, и тогда можно потерять драгоценные баллы. У родителей, не готовых к таким нюансам, возникали вопросы, но им помогали разобраться учителя в аудитории.
Задания, которые получили родители, — это облегченный вариант экзамена. Если в варианте для школьников 26 заданий с кратким ответом, то взрослым нужно было решить всего 7. Нужно было выбрать ряд слов, где пропущена одна и та же буква, правильно расставить запятые в предложениях, определить слово, образованное неверно. Задания кажутся простыми в сравнении с теми вариантами, которые публикуют на сайтах для подготовки к ЕГЭ.
Следующее задание — сочинение. Некоторые родители, как и министр, решили его не писать и обойтись только тестом, поэтому быстро покинули кабинет. Для последнего задания нужно прочитать текст, определить его основную тему, подтвердить ее примерами из текста, выразить свое согласие или несогласие с автором и выразить свое мнение о прочитанном. Максимальное количество баллов за сочинение — 24.
Результаты ЕГЭ для взрослых стали известны через неделю после экзамена. Журналист НГС набрала 7 из 7 баллов за тест и 20 из 24 за сочинение. В конце отметим, что неподготовленным родителям экзамен, возможно, поможет прочувствовать атмосферу того, что ждет их детей. Но всё-таки это невозможно без многих месяцев подготовки и постоянного давления — понять, насколько серьезно дети относятся к этому экзамену.
Первый этап ЕГЭ в Новосибирской области начнется 26 мая. В этот день выпускники напишут экзамены по литературе, географии и химии. Ожидается, что в регионе ЕГЭ будут сдавать 15,5 тысячи человек. Ответы на популярные вопросы об экзамене можно прочитать в нашей инструкции.