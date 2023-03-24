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15,5 тысячи человек сдадут ЕГЭ в Новосибирской области — какие предметы самые популярные

В этом году в процедуре экзамена изменений не будет

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Основной период ЕГЭ начнется в регионе 26 мая

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В этом году ЕГЭ в Новосибирской области сдадут 15 500 человек. 13 700 из них — выпускники этого года. Об этом на встрече с журналистами 24 марта рассказал министр образования региона Сергей Федорчук.

— Детей много, слава богу. Мы рады, что их так много, — сказал министр.

Самыми популярными из предметов по выбору остаются обществознание, профильная математика и информатика. Среди непопулярных: китайский, немецкий, французский и испанский языки, а также литература и география.

— Радует, что растет физика, химия, биология. Не так быстро, как нам бы хотелось, но тем не менее, — добавил Сергей Федорчук.

Посмотреть расписание экзаменов в 2023 году можно здесь. В процедуре ЕГЭ изменений в этом году не будет. А еще НГС собрал в инструкции ответы на самые популярные вопросы об экзамене.

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ДетиЭкзаменМинистерство образования Новосибирской области
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