15,5 тысячи человек сдадут ЕГЭ в Новосибирской области — какие предметы самые популярные

В этом году ЕГЭ в Новосибирской области сдадут
— Детей много, слава богу. Мы рады, что их так много, — сказал министр.
Самыми популярными из предметов по выбору остаются обществознание, профильная математика и информатика. Среди непопулярных: китайский, немецкий, французский и испанский языки, а также литература и география.
— Радует, что растет физика, химия, биология. Не так быстро, как нам бы хотелось, но тем не менее, — добавил Сергей Федорчук.
Посмотреть расписание экзаменов в 2023 году можно здесь. В процедуре ЕГЭ изменений в этом году не будет. А еще НГС собрал в инструкции ответы на самые популярные вопросы об экзамене.