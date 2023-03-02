«Скидывают задания с ошибками. Чему они научат?»: история мамы, которая судится с чиновниками за право дочери на семейное образование

История, про которую рассказали наши коллеги из 116.RU, началась с того, что семья Микуши переехала в Камские Поляны. Шел 2020 год, старшая дочь Елены перешла во второй класс. То, как устроена учеба в школе, не нравилось маме и раньше. А на новом месте к системным проблемам прибавились и претензии к качеству преподавания.



— Педагоги скидывают в чаты задания с орфографическими ошибками. Чему они могут научить детей? В школе дочери дали очень плохую базу. Ребенок плохо устно считал, — рассказывает Елена.

