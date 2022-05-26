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«Мне в Новосибирске совершенно нечего делать»: чем займутся выпускники после школы — уличный опрос

Сегодня выпускники сдают первые экзамены

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Михайловская набережная — самое популярное место для гуляний у выпускников. Школьники говорят, что здесь можно общаться большими компаниями и встретить друзей из других школ

Михайловская набережная — самое популярное место для гуляний у выпускников. Школьники говорят, что здесь можно общаться большими компаниями и встретить друзей из других школ

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Вчера в новосибирских школах прозвучали последние звонки. Официально учебная часть 10-летнего пребывания в школе завершена. Сегодня, 26 мая, ученики сдают первые ЕГЭ — химию, литературу и географию. Накануне редакция НГС прогулялась по городу, чтобы узнать у девочек и парней с лентами, куда они планируют идти учиться дальше, собираются ли остаться в Новосибирске или видят себя в других городах.

Ученики <nobr class="_">176-го</nobr> лицея планируют продолжить обучение в Санкт-Петербурге

Ученики 176-го лицея планируют продолжить обучение в Санкт-Петербурге

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Возле Краеведческого музея встречаем группу учеников 176-го лицея. Как делятся они, звание лицеистов стоило им большой внеурочной нагрузки и регулярного участия в олимпиадах, за которое, впрочем, им полагались хорошие бонусы — дополнительные баллы при поступлении и поездки в Санкт-Петербург.

— Было много внеурочки, зато я получил бесплатную поездку в Питер и плюс 10 баллов при поступлении, — хвастается один из выпускников.

Выпускники выбрали разные профессии, но образование хотят получать в именно в Санкт-Петербурге

Выпускники выбрали разные профессии, но образование хотят получать в именно в Санкт-Петербурге

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На вопрос, куда они планируют поступать, ребята почти единогласно заявляют: Питер. Кое-кто добавляет: «Или Новосибирск». Северная столица привлекает выпускников по ряду причин, которые они охотно озвучивают:

— Там больше возможностей.

— Город красивый.

— Привлекает менталитет.

— Здесь мы уже прижились, а там интереснее.

— У всех нас разные резоны, но каждый может найти что-то свое. Допустим, я занимаюсь гуманитарным направлением, мне в Новосибирске совершенно нечего делать. Я собираюсь поступать на факультет лингвистики, в Петербурге очень много университетов, которые специализируются на этом, — подытоживает выпускник 176-го лицея.

«Мне в Новосибирске совершенно нечего делать», — признается собеседник

«Мне в Новосибирске совершенно нечего делать», — признается собеседник

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Ребята заявили, что собираются продолжить прогулку на Михайловской набережной, а вечером даже обещают станцевать вальс у Оперного.

Выпускниц школы <nobr class="_">№ 99</nobr> мы застали за катанием на самокате

Выпускниц школы № 99 мы застали за катанием на самокате

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Анна и Снежана оканчивают 99-ю школу. Девушки уже выбрали свои будущие профессии. Анна планирует отучиться на лингвиста в Новосибирске, а Снежана — стать графическим дизайнером. Школьницы уточнили, что прогулку затягивать они не собираются:

— Мы погуляли — и по домам. Надо к экзаменам готовиться.

Учащиеся лицея <nobr class="_">№ 159</nobr> говорят, что дружно поступают в Нархоз

Учащиеся лицея № 159 говорят, что дружно поступают в Нархоз

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Учащиеся лицея № 159 начали свою неофициальную часть последнего звонка на улице Ленина. Екатерина, Александра, Сергей и Анисия заканчивают социально-экономический класс. Поступать единогласно решили в Новосибирский государственный университет экономики и управления (НГУЭУ).

Вика и Дима гуляли вдвоем

Вика и Дима гуляли вдвоем

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Учащиеся школы № 3 пусть неохотно, но всё же согласились раскрыть корреспонденту НГС свои планы. Дмитрий выбрал IT-специализацию, которую будет осваивать в колледже, а вот Виктория еще не решила, где продолжит свое образование.

Девушки из школы <nobr class="_">№ 217</nobr> устроились на лавочке

Девушки из школы № 217 устроились на лавочке

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Выпускницы из школы № 217 близко дружат и после последнего звонка гуляют вдвоем. Сообщают, что экзамен по математике уже сдали, результат будет известен только через несколько дней. Свои ожидания девушки не завышают: «Дай бог, тройка».

Коля и Илья окончили Сибирский авиационный кадетский корпус

Коля и Илья окончили Сибирский авиационный кадетский корпус

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Николай и Илья — выпускники Сибирского авиационного кадетского корпуса. Парни собираются продолжить образование в той же сфере с той разницей, что Николай выбрал военную авиацию, а его друг — гражданскую.

— Мне нравится дух военного аэродрома, его атмосфера. Гражданская авиация более пассивная, — говорит Николай.

Эти слова трогают его компаньона, и тот заявляет:

— Но в гражданскую он тоже идет.

— У нас все идут в гражданскую авиацию как на основную специализацию, а у меня наоборот: запасная — гражданская, — добавил Николай.

Парни уже летали за штурвалом самолета

Парни уже летали за штурвалом самолета

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Из двух парней только у Ильи выбор профессии обусловлен династией (его отец и дед были пилотами).

— Я вырос в этой атмосфере, когда отец приходил с полетов в форме. Гордился им. Сейчас уже испытываю гордость за себя (смеется. — Прим. ред.), — говорит Илья.

Николай признается, что был первопроходцем этой профессии в своей семье: «У меня обычные рабочие родители».

В ближайших планах у обоих — подготовка к экзаменам, которые начнутся через несколько дней.

— Прогуляем сегодня и будем готовиться. Отдохнем крайний денечек.

О верности выбранной профессии у парней говорят даже зажимы для галстуков в виде самолета

О верности выбранной профессии у парней говорят даже зажимы для галстуков в виде самолета

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Парни собираются поступать в учебные заведения в разных городах. Николай — в Бугурусланское летное училище, Илья — в Санкт-Петербургский государственный университет гражданской авиации.

Ребята учатся в школе <nobr>№ 57</nobr>, здание которой <a href="https://ngs.ru/text/gorod/2018/08/20/65286361/" class="_" target="_blank">закрыто с 2018 года</a>. 451 школьник обучается на базе школ <nobr>№ 36</nobr> и <nobr>№ 153</nobr>

Ребята учатся в школе № 57, здание которой закрыто с 2018 года. 451 школьник обучается на базе школ № 36 и № 153

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Корреспонденты НГС встретили учащихся школы № 57, когда они покидали Михайловскую набережную. На рубашке одного из парней виднелись красные пятна, но он снял все вопросы, уточнив, что это кетчуп из KFC.

Алиса (вторая справа) хочет работать с детьми

Алиса (вторая справа) хочет работать с детьми

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Самая общительная из компании девушка рассказала, что уже выбрала свою будущую специализацию.

— Буду поступать в медицинский или педагогический вуз, хочу быть психологом или логопедом, мне нравится работа с детьми. Я буду рассматривать не только Новосибирск, но и Барнаул, Омск, Томск, — говорит Алиса.

Выпускницы Раздольненской средней школы

Выпускницы Раздольненской средней школы

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Яна и Юля приехали на Михайловскую набережную из села Раздольное Новосибирского района после официальной линейки. Яна хочет пойти в педагогический вуз по целевому набору, а Юля еще не решила.

Алексей будет провобовать поступить в НГТУ

Алексей будет провобовать поступить в НГТУ

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Алексей и Егорий отбились от своей большой компании, чтобы купить воды. Парни оканчивают школу с художественным уклоном № 168. Несмотря на это, Алексей хочет попробовать поступить в НГТУ, Егорий выбрал гуманитарное направление.

Егорий выбрал гуманитарное направление

Егорий выбрал гуманитарное направление

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Пожелав парням удачи в поступлении, мы отправляемся дальше.

Полина, Аня и Катя гуляли по набережной втроем

Полина, Аня и Катя гуляли по набережной втроем

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На лавочке расположились три выпускницы школы № 27. Девушки вспоминают, как любили на перемене включить громко музыку и танцевать под нее, пока не придут учителя.

— Нас ругают, а мы всё равно делаем, — улыбается одна из подруг.

Девушки делятся, что будут поступать туда, куда вероятнее они пройдут по баллам, и признаются, что их пытаются напугать непоступлением.

— Я хотела поступать в другой город — в Барнаульский юридический институт, но я не поступлю туда, — с легкой грустью говорит Аня, уточняя причину, которую мы называть не будем.

На набережной было очень много ребят в лентах

На набережной было очень много ребят в лентах

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Наталья, Лена, Лера и Никита учатся в 28-м лицее. Говорят, что их школу повысили в статусе несколько лет назад, но это они не особо почувствовали.

— С нас стали требовать большей дисциплины: мы же лицей.

Из самых полезных навыков, приобретенных за время учебы, ребята назвали в том числе умение списывать и работать на репутацию.

— У нас очень разные учителя, ко всем нужно уметь найти подход, — объясняет Никита.

Девушки для себя выбрали архитектуру, медицину. Единственный парень в их компании решил стать инженером.

Лера остается в Новосибирске

Лера остается в Новосибирске

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Лера, как и ее одноклассники, планирует поступать в новосибирский вуз, но есть ряд городских проблем, которые ее огорчают:

— В целом неплохо, но дороги не нравятся, город серый, мне хотелось бы больше красок. Есть красивые старые дома, но стали очень много пихать новостроек там, где они не нужны.

Последний звонок для школьников — возможность ненадолго расслабиться и хотя бы на несколько часов забыть о предстоящих испытаниях: ЕГЭ и поступлении в выбранное учебное заведение

Последний звонок для школьников — возможность ненадолго расслабиться и хотя бы на несколько часов забыть о предстоящих испытаниях: ЕГЭ и поступлении в выбранное учебное заведение

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Сегодня, 26 мая, в Новосибирской области стартовал основной этап сдачи Единого государственного экзамена (ЕГЭ). Он продлится до 2 июля.

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