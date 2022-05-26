«Мне в Новосибирске совершенно нечего делать»: чем займутся выпускники после школы — уличный опрос
Сегодня выпускники сдают первые экзамены
Вчера в новосибирских школах прозвучали последние звонки. Официально учебная часть
Возле Краеведческого музея встречаем группу учеников
— Было много внеурочки, зато я получил бесплатную поездку в Питер и плюс 10 баллов при поступлении, — хвастается один из выпускников.
На вопрос, куда они планируют поступать, ребята почти единогласно заявляют: Питер. Кое-кто добавляет: «Или Новосибирск». Северная столица привлекает выпускников по ряду причин, которые они охотно озвучивают:
— Там больше возможностей.
— Город красивый.
— Привлекает менталитет.
— Здесь мы уже прижились, а там интереснее.
— У всех нас разные резоны, но каждый может найти что-то свое. Допустим, я занимаюсь гуманитарным направлением, мне в Новосибирске совершенно нечего делать. Я собираюсь поступать на факультет лингвистики, в Петербурге очень много университетов, которые специализируются на этом, — подытоживает выпускник
Ребята заявили, что собираются продолжить прогулку на Михайловской набережной, а вечером даже обещают станцевать вальс у Оперного.
Анна и Снежана оканчивают
— Мы погуляли — и по домам. Надо к экзаменам готовиться.
Учащиеся лицея
Учащиеся школы
Выпускницы из школы
Николай и Илья — выпускники Сибирского авиационного кадетского корпуса. Парни собираются продолжить образование в той же сфере с той разницей, что Николай выбрал военную авиацию, а его друг — гражданскую.
— Мне нравится дух военного аэродрома, его атмосфера. Гражданская авиация более пассивная, — говорит Николай.
Эти слова трогают его компаньона, и тот заявляет:
— Но в гражданскую он тоже идет.
— У нас все идут в гражданскую авиацию как на основную специализацию, а у меня наоборот: запасная — гражданская, — добавил Николай.
Из двух парней только у Ильи выбор профессии обусловлен династией (его отец и дед были пилотами).
— Я вырос в этой атмосфере, когда отец приходил с полетов в форме. Гордился им. Сейчас уже испытываю гордость за себя (смеется. — Прим. ред.), — говорит Илья.
Николай признается, что был первопроходцем этой профессии в своей семье: «У меня обычные рабочие родители».
В ближайших планах у обоих — подготовка к экзаменам, которые начнутся через несколько дней.
— Прогуляем сегодня и будем готовиться. Отдохнем крайний денечек.
Парни собираются поступать в учебные заведения в разных городах. Николай — в Бугурусланское летное училище, Илья — в Санкт-Петербургский государственный университет гражданской авиации.
Корреспонденты НГС встретили учащихся школы
Самая общительная из компании девушка рассказала, что уже выбрала свою будущую специализацию.
— Буду поступать в медицинский или педагогический вуз, хочу быть психологом или логопедом, мне нравится работа с детьми. Я буду рассматривать не только Новосибирск, но и Барнаул, Омск, Томск, — говорит Алиса.
Яна и Юля приехали на Михайловскую набережную из села Раздольное Новосибирского района после официальной линейки. Яна хочет пойти в педагогический вуз по целевому набору, а Юля еще не решила.
Алексей и Егорий отбились от своей большой компании, чтобы купить воды. Парни оканчивают школу с художественным уклоном
Пожелав парням удачи в поступлении, мы отправляемся дальше.
На лавочке расположились три выпускницы школы
— Нас ругают, а мы всё равно делаем, — улыбается одна из подруг.
Девушки делятся, что будут поступать туда, куда вероятнее они пройдут по баллам, и признаются, что их пытаются напугать непоступлением.
— Я хотела поступать в другой город — в Барнаульский юридический институт, но я не поступлю туда, — с легкой грустью говорит Аня, уточняя причину, которую мы называть не будем.
Наталья, Лена, Лера и Никита учатся в
— С нас стали требовать большей дисциплины: мы же лицей.
Из самых полезных навыков, приобретенных за время учебы, ребята назвали в том числе умение списывать и работать на репутацию.
— У нас очень разные учителя, ко всем нужно уметь найти подход, — объясняет Никита.
Девушки для себя выбрали архитектуру, медицину. Единственный парень в их компании решил стать инженером.
Лера, как и ее одноклассники, планирует поступать в новосибирский вуз, но есть ряд городских проблем, которые ее огорчают:
— В целом неплохо, но дороги не нравятся, город серый, мне хотелось бы больше красок. Есть красивые старые дома, но стали очень много пихать новостроек там, где они не нужны.
Сегодня, 26 мая, в Новосибирской области стартовал основной этап сдачи Единого государственного экзамена (ЕГЭ). Он продлится до 2 июля.