«Мне в Новосибирске совершенно нечего делать»: чем займутся выпускники после школы — уличный опрос

Анна и Снежана оканчивают 99-ю школу. Девушки уже выбрали свои будущие профессии. Анна планирует отучиться на лингвиста в Новосибирске, а Снежана — стать графическим дизайнером. Школьницы уточнили, что прогулку затягивать они не собираются:

— Мы погуляли — и по домам. Надо к экзаменам готовиться.