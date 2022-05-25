Выпускники оккупировали Михайловскую набережную — как продолжился последний звонок в Новосибирске

В Новосибирске второй день проходят последние звонки. Это самое время, когда на улицах можно встретить девочек в нарядных школьных формах и сопровождающих их юношей с ленточками. По традиции после торжеств в школах учащиеся отправились гулять по городу, и закончилась их прогулка также по традиции на набережной.