Выпускники оккупировали Михайловскую набережную — как продолжился последний звонок в Новосибирске
Смотрим, как развлекаются вчерашние школьники
96
В Новосибирске второй день проходят последние звонки. Это самое время, когда на улицах можно встретить девочек в нарядных школьных формах и сопровождающих их юношей с ленточками. По традиции после торжеств в школах учащиеся отправились гулять по городу, и закончилась их прогулка также по традиции на набережной.
Мы также побеседовали со вчерашними школьниками о том, кем видят себя в будущем и хотят ли связать его с Новосибирском. Об этом читайте на НГС завтра.
Также посмотрите фоторепортаж, как прошел последний звонок у «самого балдежного» одиннадцатого класса.