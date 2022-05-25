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Фоторепортаж

Выпускники оккупировали Михайловскую набережную — как продолжился последний звонок в Новосибирске

Смотрим, как развлекаются вчерашние школьники

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Белые наряды выделяются на фоне довольно серого Новосибирска

Белые наряды выделяются на фоне довольно серого Новосибирска

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В Новосибирске второй день проходят последние звонки. Это самое время, когда на улицах можно встретить девочек в нарядных школьных формах и сопровождающих их юношей с ленточками. По традиции после торжеств в школах учащиеся отправились гулять по городу, и закончилась их прогулка также по традиции на набережной.

Каждый класс выбирал свой дресс-код

Каждый класс выбирал свой дресс-код

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В целом наряды для последних звонков за последние несколько десятков лет изменений особо не претерпели. Разве что длиной

В целом наряды для последних звонков за последние несколько десятков лет изменений особо не претерпели. Разве что длиной

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Незамысловатые напитки, купленные в ближайшем супермаркете, и хорошая компания — самый популярный рецепт молодежных посиделок

Незамысловатые напитки, купленные в ближайшем супермаркете, и хорошая компания — самый популярный рецепт молодежных посиделок

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Одним из развлечений стала езда на электросамокатах

Одним из развлечений стала езда на электросамокатах

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Посдедние звонки также прошли в учебных заведениях с военным уклоном

Посдедние звонки также прошли в учебных заведениях с военным уклоном

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Некоторые пришли на набережную большими компаниями

Некоторые пришли на набережную большими компаниями

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Были даже танцы

Были даже танцы

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Кто-то решил ограничиться обществом подруг

Кто-то решил ограничиться обществом подруг

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Чаще всего компании устраивали импровизированные пикники на траве

Чаще всего компании устраивали импровизированные пикники на траве

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Мы также побеседовали со вчерашними школьниками о том, кем видят себя в будущем и хотят ли связать его с Новосибирском. Об этом читайте на НГС завтра.

Также посмотрите фоторепортаж, как прошел последний звонок у «самого балдежного» одиннадцатого класса.

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