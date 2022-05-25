Последние звонки проходят в
Новосибирске — выпускники делятся своими фото
Читатели НГС показали, как провели праздник
Вчера и сегодня, 24–25 мая, в Новосибирске проходят последние звонки. Это своего рода легкая передышка перед грядущими экзаменами и разминка перед выпускными вечерами. Читатели НГС, среди которых немало выпускников, показали, как они проходят.
Сибирячка Ульяна Шишова поделилась фото со своей любимой дочкой Варварой — выпускницей
— Праздник прошел замечательно! Было весело, дети подготовили программу, родители — ответное слово, все были на позитиве, — рассказала мама Варвары.
Традиционный последний звонок прозвучал и в Сибирском кадетском корпусе. В этом году заведение покидают
В церемонии принимают участие не только выпускники.
Кадеты признавались в любви к учебному заведению.
Выпускник Вячеслав Зинченко рассказал, что дало ему обучение в кадетском корпусе:
— Форму кадета я ношу с гордостью. Высоко ценю кадетское братство: мы обязательно продолжим нашу настоящую мужскую дружбу. В душе мы навсегда останемся кадетами. Благодаря нашим учителям мы стали образованными. Благодаря строевой подготовке мы стали сильными и мужественными: я, например, шесть раз прыгал с парашютом. Мы стали ответственными и исполнительными. Я собираюсь стать военным. Чтобы быть успешным в этой нелегкой профессии, у меня есть всё.
Право пронести последний звонок получила ученица
Выпускницу 11-го «Б» класса школы
А вот так прошел выпускной 11-го класса в Сокурской школе
Также мы сделали обзор, сколько родители заплатят за выпускные своих детей в этом году (цифры вас могут удивить). А вот репортаж с торжественных линеек в нескольких новосибирских школах.