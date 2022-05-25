Последние звонки проходят в Новосибирске — выпускники делятся своими фото

— Форму кадета я ношу с гордостью. Высоко ценю кадетское братство: мы обязательно продолжим нашу настоящую мужскую дружбу. В душе мы навсегда останемся кадетами. Благодаря нашим учителям мы стали образованными. Благодаря строевой подготовке мы стали сильными и мужественными: я, например, шесть раз прыгал с парашютом. Мы стали ответственными и исполнительными. Я собираюсь стать военным. Чтобы быть успешным в этой нелегкой профессии, у меня есть всё.

