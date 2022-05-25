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Последние звонки проходят в Новосибирске — выпускники делятся своими фото

Читатели НГС показали, как провели праздник

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Выпускники школы <nobr class="_">№ 97</nobr> в классическом наряде на последнем звонке

Выпускники школы № 97 в классическом наряде на последнем звонке

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Вчера и сегодня, 24–25 мая, в Новосибирске проходят последние звонки. Это своего рода легкая передышка перед грядущими экзаменами и разминка перед выпускными вечерами. Читатели НГС, среди которых немало выпускников, показали, как они проходят.

Мамы смотрятся особенно хрупко на фоне заметно подросших за годы учебы сыновей

Мамы смотрятся особенно хрупко на фоне заметно подросших за годы учебы сыновей

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Сибирячка Ульяна Шишова поделилась фото со своей любимой дочкой Варварой — выпускницей 45-й школы.

Выпускницу пришли поддержать родители

Выпускницу пришли поддержать родители

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— Праздник прошел замечательно! Было весело, дети подготовили программу, родители — ответное слово, все были на позитиве, — рассказала мама Варвары.

Школьная форма по-прежнему пользуется популярностью у выпускниц

Школьная форма по-прежнему пользуется популярностью у выпускниц

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Традиционный последний звонок прозвучал и в Сибирском кадетском корпусе. В этом году заведение покидают 36 кадетов и сударынь.

Форма отлично подчеркивает выправку

Форма отлично подчеркивает выправку

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В церемонии принимают участие не только выпускники.

Кадет 4-го класса Андрей Шерстобитов

Кадет 4-го класса Андрей Шерстобитов

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Кадеты признавались в любви к учебному заведению.

Кадет 11-го класса Вячеслав Зинченко

Кадет 11-го класса Вячеслав Зинченко

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Выпускник Вячеслав Зинченко рассказал, что дало ему обучение в кадетском корпусе:

— Форму кадета я ношу с гордостью. Высоко ценю кадетское братство: мы обязательно продолжим нашу настоящую мужскую дружбу. В душе мы навсегда останемся кадетами. Благодаря нашим учителям мы стали образованными. Благодаря строевой подготовке мы стали сильными и мужественными: я, например, шесть раз прыгал с парашютом. Мы стали ответственными и исполнительными. Я собираюсь стать военным. Чтобы быть успешным в этой нелегкой профессии, у меня есть всё.

Право пронести последний звонок получила ученица 1-го «В» класса Академии благородных девиц Екатерина Андрюшина.

Благородная девица Екатерина Андрюшина дает последний звонок

Благородная девица Екатерина Андрюшина дает последний звонок

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Торжественные построения

Торжественные построения

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Выпускницу 11-го «Б» класса школы № 140 Первомайского района Веронику Шепелеву в этот день пришла поддержать большая семья.

Выпускница с семьей

Выпускница с семьей

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А вот так прошел выпускной 11-го класса в Сокурской школе № 19 Мошковского района Новосибирской области. Для выпускников выступали учащиеся младших классов. Получилось трогательно.

Младшеклассники представили творческие номера

Младшеклассники представили творческие номера

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Также мы сделали обзор, сколько родители заплатят за выпускные своих детей в этом году (цифры вас могут удивить). А вот репортаж с торжественных линеек в нескольких новосибирских школах.

выпускныепоследний звонок
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