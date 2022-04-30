«Сместят акцент на группу риска»: после самоубийства школьницы в «Горностае» составят психологические портреты учеников

Новосибирская гимназия «Горностай» после самоубийства ученицы пересмотрит психолого-педагогическую работу с учащимися. Об этом 29 апреля сообщила директор учебного заведения Ирина Путинцева. Совместно с привлеченными специалистами педагогический состав гимназии будет выявлять тех учащихся, кто, по мнению экспертов, может оказаться в группе риска.

— Дети переживают случившееся сложно. С пятницы работает психологическая служба, она и дальше продолжит работу. Мы ищем, что можно изменить, — рассказала Ирина Путинцева на встрече с журналистами.