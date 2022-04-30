«Сместят акцент на группу риска»: после самоубийства школьницы в «Горностае» составят психологические портреты учеников
В школу взяли на работу еще одного клинического психолога
Новосибирская гимназия «Горностай» после самоубийства ученицы пересмотрит психолого-педагогическую работу с учащимися. Об этом
— Дети переживают случившееся сложно. С пятницы работает психологическая служба, она и дальше продолжит работу. Мы ищем, что можно изменить, — рассказала Ирина Путинцева на встрече с журналистами.
По словам директора, у погибшей школьницы не было конфликтов с учителями.
— Класс вообще не конфликтный. За два года, которые существует этот класс, не было ни одного заявления о драках или конфликтах. Девочка сама неконфликтная. В этих классах создается атмосфера развития способностей. У нас очень легко перейти в другой класс. Вот перейти в специализированный класс — сложно. Мы базовая школа Академии наук. Сильные и большие конфликты встречаются очень редко. И мы всё время разбираемся и разбираемся, — сказала Путинцева.
Олег Яковлев, председатель управляющего совета «Горностая», добавил, что гимназия сейчас пытается разобраться в причинах произошедшего, чтобы предотвратить такие случаи в будущем.
— На управляющем совете мы искали причины происшествия. Девочка неплохо училась, семья благополучная. Папа в управляющем совете принимал участие, потом в родительском комитете. Класс действительно хороший, учителя тоже очень хороший, все такие заслуженные. Но в целом статистика в России очень плохая по подростковым суицидам. В работу школы сейчас включилась психологическая служба, специалисты по суицидам, — говорит Олег Яковлев.
Если раньше в центре внимания была успеваемость учащихся, то теперь также будут заниматься выявлением склонных к суициду.
— Что надо делать, чтобы дети не уходили? На управляющем совете мы обсуждали, какие процессы надо поменять. У нас сильная психологическая служба, но ранее фокус был на то, чтобы детям было интересно учиться, чтобы была мотивация. Нам сейчас надо смещать акцент на группу риска. Это единицы, но их надо видеть и надо знать. Чтобы по каждому ребенку была ясна картина. Этот случай страшный должен нас научить жить по-другому, — делится председатель управляющего совета.
Ирина Путинцева говорит, что сейчас коллектив школы работает над решением проблемы в режиме нон-стоп, без выходных.
— Сейчас мы работаем без выходных и праздников, чтобы
Педагоги будут наблюдать за психологическим состоянием учащихся
— У нас появился новый сотрудник — клинический психолог. В гимназии четыре класса детей с расстройством аутистического спектра, там есть свои клинические психологи, но они закреплены за классами. Сейчас мы перестраиваем систему и учимся жить в новой реальности. Классным руководителям с
Психологический портрет каждого ученика будет составлен под присмотром психологов госцентров, среди них — «Магистр» и областной диспансер.
— 30 апреля в гимназию приедут специалисты. Будем составлять программу работы с теми данными, которые мы получили. Нам нужна общая картина, — говорит Ирина Путинцева.
Также Ирина Путинцева раскрыла содержание предсмертной записки школьницы.