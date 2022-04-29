Совершившая суицид ученица «Горностая» оставила предсмертную записку: что в ней было
Ученица 8-го класса ушла из жизни 21 апреля
Ученица новосибирской гимназии «Горностай», которая покончила с собой в стенах учебного заведения, оставила предсмертную записку. Об этом сегодня, 29 апреля, рассказала директор «Горностая» Ирина Путинцева.
Дословно приводить текст записки руководитель гимназии не стала, сославшись на тайну следствия.
— В записке достаточно нейтральная информация. Причины указаны общие — не школа и не семья. Философские, я бы сказала, — рассказала Ирина Путинцева.
По словам директора, погибшая ученица была спокойным и общительным человеком.
— У нее не было конфликтов с учителями. Я учитель русского языка, у меня прекрасные сочинения лежат этого ребенка. Класс вообще не конфликтный. За два года, которые существует этот класс, не было ни одного заявления о драках или конфликтах. Девочка сама не конфликтная. В школе большие конфликты встречаются очень редко. И мы всё время разбираемся и разбираемся, — говорит Путинцева.
Директор вспомнила, что девочка занималась спортом, легкой атлетикой, иногда играла в волейбол, тяготела к творчеству:
— Увлекалась художественными направлениями. Рисовала в тетрадях.
Ученицу 8-го класса нашли мертвой в новосибирской гимназии