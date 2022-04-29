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Совершившая суицид ученица «Горностая» оставила предсмертную записку: что в ней было

Ученица 8-го класса ушла из жизни 21 апреля

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Ученицу 8-го класса нашли мертвой в гимназии <nobr class="_">№ 6</nobr> «Горностай» вечером 21 апреля

Ученицу 8-го класса нашли мертвой в гимназии № 6 «Горностай» вечером 21 апреля

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Ученица новосибирской гимназии «Горностай», которая покончила с собой в стенах учебного заведения, оставила предсмертную записку. Об этом сегодня, 29 апреля, рассказала директор «Горностая» Ирина Путинцева.

Дословно приводить текст записки руководитель гимназии не стала, сославшись на тайну следствия.

— В записке достаточно нейтральная информация. Причины указаны общие — не школа и не семья. Философские, я бы сказала, — рассказала Ирина Путинцева.

По словам директора, погибшая ученица была спокойным и общительным человеком.

— У нее не было конфликтов с учителями. Я учитель русского языка, у меня прекрасные сочинения лежат этого ребенка. Класс вообще не конфликтный. За два года, которые существует этот класс, не было ни одного заявления о драках или конфликтах. Девочка сама не конфликтная. В школе большие конфликты встречаются очень редко. И мы всё время разбираемся и разбираемся, — говорит Путинцева.

Директор вспомнила, что девочка занималась спортом, легкой атлетикой, иногда играла в волейбол, тяготела к творчеству:

— Увлекалась художественными направлениями. Рисовала в тетрадях.

Ученицу 8-го класса нашли мертвой в новосибирской гимназии № 6 «Горностай» в Академгородке вечером 21 апреля. Мы разбирались, в чем могли быть причины произошедшего.

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