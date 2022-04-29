Совершившая суицид ученица «Горностая» оставила предсмертную записку: что в ней было

Ученица новосибирской гимназии «Горностай», которая покончила с собой в стенах учебного заведения, оставила предсмертную записку. Об этом сегодня, 29 апреля, рассказала директор «Горностая» Ирина Путинцева.

Дословно приводить текст записки руководитель гимназии не стала, сославшись на тайну следствия.

— В записке достаточно нейтральная информация. Причины указаны общие — не школа и не семья. Философские, я бы сказала, — рассказала Ирина Путинцева.

По словам директора, погибшая ученица была спокойным и общительным человеком.